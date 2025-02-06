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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rus-ordusu-harkovda-ulusal-muhafiz-akademisini-vurdu-nato-temsilcileri-oldu-1093420207.html
Rus ordusu Harkov’da Ulusal Muhafız Akademisi’ni vurdu: ‘NATO temsilcileri öldü’
Rus ordusu Harkov’da Ulusal Muhafız Akademisi’ni vurdu: ‘NATO temsilcileri öldü’
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi, Rus ordusunun Harkov kentinde vurduğu Ulusal Muhafız Akademisi’nde Ukraynalı komutanların yanı sıra NATO... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T12:12+0300
2025-02-06T12:17+0300
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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketinin koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Rus ordusunun Harkov’da Ulusal Muhafız Akademisi’ni vurduğunu, saldırıda Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri ile NATO ülkelerinin bazı temsilcilerinin öldürüldüğünü bildirdi.Lebedev, “Harkov. Dün İsyan Meydanı’ndaki Ulusal Muhafız Akademisi’nin vurulduğunu doğruluyorum” ifadesini kullandı.Koordinatör, “Gelen ilk bilgilere göre, ölenler arasında birkaç albay, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Banderacı ‘Lyut’ taburunun üst düzey yetkilileri ve NATO ülkelerinin iki üç temsilcisi bulunuyordu” dedi.Yaralıların özel gözetim altına alındığını ve helikopterlerle taşındığını belirten Lebedev, şunu dedi:Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil evleri ve sosyal kurumları vurmadığını defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/finli-militanlar-gonullu-saglik-uzmani-kiliginda-ukrayna-ordusunda-gorev-yapiyor-1093418317.html
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rusya, ukrayna, sergey lebedev, rus ordusu, ukrayna ordusu, ukrayna içişleri bakanlığı, nato
rusya, ukrayna, sergey lebedev, rus ordusu, ukrayna ordusu, ukrayna içişleri bakanlığı, nato

Rus ordusu Harkov’da Ulusal Muhafız Akademisi’ni vurdu: ‘NATO temsilcileri öldü’

12:12 06.02.2025 (güncellendi: 12:17 06.02.2025)
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Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi, Rus ordusunun Harkov kentinde vurduğu Ulusal Muhafız Akademisi’nde Ukraynalı komutanların yanı sıra NATO temsilcilerinin öldüğünü belirtti.
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketinin koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Rus ordusunun Harkov’da Ulusal Muhafız Akademisi’ni vurduğunu, saldırıda Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri ile NATO ülkelerinin bazı temsilcilerinin öldürüldüğünü bildirdi.
Lebedev, “Harkov. Dün İsyan Meydanı’ndaki Ulusal Muhafız Akademisi’nin vurulduğunu doğruluyorum” ifadesini kullandı.
Koordinatör, “Gelen ilk bilgilere göre, ölenler arasında birkaç albay, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Banderacı ‘Lyut’ taburunun üst düzey yetkilileri ve NATO ülkelerinin iki üç temsilcisi bulunuyordu” dedi.
Yaralıların özel gözetim altına alındığını ve helikopterlerle taşındığını belirten Lebedev, şunu dedi:
Büyük olasılıkla, saldırı bir toplantı sırasında gerçekleşti. Aksi takdirde bu denli sayıdaki ‘iyi hedefin’ aynı anda bir yerde ne yaptığını anlamak zor. Bu tesisin, Harkov Bölgesi’ndeki Kazaçya Lopan köyünde taarruz planlayan bir grubun karargahı olduğuna dair şüpheler var.
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil evleri ve sosyal kurumları vurmadığını defalarca vurgulamıştı.
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