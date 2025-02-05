https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-abdye-ukrayna-mesaji-yemegi-yemeden-once-fiyatina-1093400894.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan ABD'ye Ukrayna mesajı: 'Yemeği yemeden önce fiyatına bakmak lazım'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan ABD'ye Ukrayna mesajı: 'Yemeği yemeden önce fiyatına bakmak lazım'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin maliyetini önceden düşünmesi gerektiğini vurguladı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T21:24+0300

2025-02-05T21:24+0300

2025-02-05T21:26+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

donald trump

ukrayna

washington

verhovna rada

vladimir zelenskiy

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes'ın Washington'un Ukrayna’ya harcadığı paraların geri ödenmesi gerektiğini belirtmesine atıfta bulunarak, "Tam da bu sebepten yemeği yemeden evvel fiyatını bakmak gerekiyor" dedi.Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un mali ve askeri yardımı karşılığında Ukrayna'nın nadir bulunan toprak metalleri konusunda garanti vermesini beklediğini ifade etmişti. Buna yanıt olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın Ukrayna'nın nadir toprak metallerine ilişkin planlarının, Washington'un karşılıksız ya da başka bir temelde yardım sağlamaya hazır olmasından ziyade Kiev'e ABD yardımlarını satın alması için bir teklif olduğunu dile getirmişti.'Baerbock, Zelenskiy için ne zaman benzer bir eleştiride bulunacak?'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Gazze Şeridi halkının yeniden yerleştirilmesine yönelik çifte standartlarını eleştirdi.Berbock, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkının tahliye edilmesi fikrini kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirmişti. Trump, Gazze Şeridi halkının Ürdün ve Mısır gibi farklı ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini öne sürmüş ve ABD'nin bu bölgenin 'kontrolünü ele alacağını' belirtmişti. Zaharova Telegram kanalında, Baerbock'un bu tutumunun çelişkili olduğunu vurgulayarak, "Peki Baerbock, 'bavul, tren istasyonu, Rusya' ifadesinin sahibi olan ve Rusça konuşan nüfusun 'yeni acılar çekmesini' devlet politikası olarak ilan eden Zelenskiy için ne zaman benzer bir eleştiride bulunacak?" diye yazdı.Ukrayna uzun süredir yalnızca Sovyetler tarihi ile değil, aynı zamanda Rusya ve Rus dili ile ilgili her şeyle mücadele etmeye başlamıştı. 2019 yılında, Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, vatandaşların hayatın her alanında Ukraynaca kullanmalarını zorunlu kılan bir yasayı kabul etmişti. Rusya'nın özel operasyonunun başlamasıyla birlikte, Ukrayna'da Rusça konuşan vatandaşların haklarının ihlal edildiği durumlar daha da kötüleşmiş ve bu hususa ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna makamlarının uzun yıllardır agresif bir şekilde asimilasyon ve zorla derusifikasyon politikası izlediğini, uluslararası kuruluşların ise başta Ruslar olmak üzere ulusal azınlıklara yönelik ayrımcılığı görmezden geldiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/putin-belarus-ile-guvenlik-garantilerine-iliskin-anlasmayi-dumaya-sundu-1093400080.html

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