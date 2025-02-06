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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rusya-bolgelerinde-gece-28-ukrayna-ihasi-engellendi-1093410380.html
Rusya bölgelerinde gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin üç bölgesinde ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 28 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T07:24+0300
2025-02-06T07:30+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin Rostov, Krasnodar ve Astrahan bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde toplam 28 Ukrayna İHA’sının engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 28 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 13’ü Azak Denizi üzerinde vurulurken Rostov Bölgesi’nde 8, Krasnodar Bölgesi’nde 6 ve Astrahan Bölgesi’nde bir İHA düşürüldü.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/bmgkde-iki-ukrayna-toplantisi-gerceklesecek-1093406188.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, rostov, krasnodar, azak denizi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, rostov, krasnodar, azak denizi

Rusya bölgelerinde gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:24 06.02.2025 (güncellendi: 07:30 06.02.2025)
© SputnikTor M2U hava savunma füze sistemi kontrol merkezi
Tor M2U hava savunma füze sistemi kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin üç bölgesinde ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 28 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin Rostov, Krasnodar ve Astrahan bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde toplam 28 Ukrayna İHA’sının engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 28 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 13’ü Azak Denizi üzerinde vurulurken Rostov Bölgesi’nde 8, Krasnodar Bölgesi’nde 6 ve Astrahan Bölgesi’nde bir İHA düşürüldü.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
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