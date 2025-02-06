https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rusya-bolgelerinde-gece-28-ukrayna-ihasi-engellendi-1093410380.html
Rusya bölgelerinde gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin üç bölgesinde ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 28 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T07:24+0300
2025-02-06T07:24+0300
2025-02-06T07:30+0300
ukrayna krizi
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rus ordusu
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hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin Rostov, Krasnodar ve Astrahan bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde toplam 28 Ukrayna İHA’sının engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 28 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 13’ü Azak Denizi üzerinde vurulurken Rostov Bölgesi’nde 8, Krasnodar Bölgesi’nde 6 ve Astrahan Bölgesi’nde bir İHA düşürüldü.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/bmgkde-iki-ukrayna-toplantisi-gerceklesecek-1093406188.html
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Rusya bölgelerinde gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:24 06.02.2025 (güncellendi: 07:30 06.02.2025)
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin üç bölgesinde ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 28 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin Rostov, Krasnodar ve Astrahan bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde toplam 28 Ukrayna İHA’sının engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 28 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 13’ü Azak Denizi üzerinde vurulurken Rostov Bölgesi’nde 8, Krasnodar Bölgesi’nde 6 ve Astrahan Bölgesi’nde bir İHA düşürüldü.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.