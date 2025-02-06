https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rusya-bolgelerinde-gece-28-ukrayna-ihasi-engellendi-1093410380.html

Rusya bölgelerinde gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde gece 28 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin üç bölgesinde ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 28 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T07:24+0300

2025-02-06T07:24+0300

2025-02-06T07:30+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin Rostov, Krasnodar ve Astrahan bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde toplam 28 Ukrayna İHA’sının engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 28 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 13’ü Azak Denizi üzerinde vurulurken Rostov Bölgesi’nde 8, Krasnodar Bölgesi’nde 6 ve Astrahan Bölgesi’nde bir İHA düşürüldü.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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