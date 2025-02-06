https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rekabet-kurumu-kararini-verdi-sahibindencoma-sorusturma-acildi-gecici-tedbir-konuldu-1093417945.html

Rekabet Kurumu kararını verdi: Sahibinden.com'a soruşturma açıldı, geçici tedbir konuldu

Rekabet Kurumu kararını verdi: Sahibinden.com'a soruşturma açıldı, geçici tedbir konuldu

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurumu, online satış kanalı 'sahibinden.com'a hakkında rekabet soruşturması başlattı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T11:44+0300

2025-02-06T11:44+0300

2025-02-06T11:44+0300

ekonomi

rekabet kurumu

rekabet kurulu

sahibinden.com

soruşturma

rekabet

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Online satış kanalı sahibinden.com'a Rekabet Kurumu tarafından 'rekabet soruşturması' açıldı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şirketin sahibi olduğu çeşitli platformlardan elde ettiği verileri hakim durumunu güçlendirmek için kullandığı gerekçesiyle Rekabet Kanununun 6. maddesi kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi. Kurul, süreç tamamlanana kadar şirket hakkında geçici tedbir uygulanmasına da karar verdi.Şirketin piyasaya etkisi incelenecekKurul tarafından yapılan açıklamada, Sahibinden’in kurumsal ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetlerinden elde ettiği kullanıcı verilerini, ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanıp kullanmadığının incelendiği belirtildi.Ayrıca, Otobid hizmetine yönelik yoğun reklam harcamalarının şirketin piyasa gücünü artırıp artırmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.Ön araştırma bulguları ciddi ve yeterli bulunduÖn araştırma sürecinde elde edilen bulguların ciddi ve yeterli görüldüğünü belirten Rekabet Kurulu, Sahibinden’in veri birleştirme politikalarının rekabet ihlali oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu çerçevede, kurulun 16 Ocak 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, nihai karar verilene kadar geçici tedbirlerin uygulanmasına hükmedildi. Geçici tedbir uygulanmasına karar verildiAçıklamada, "Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi, kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir" denildi.Rekabet Kurulu, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararını açıklayacak.

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