https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rekabet-kurumu-kararini-verdi-sahibindencoma-sorusturma-acildi-gecici-tedbir-konuldu-1093417945.html
Rekabet Kurumu kararını verdi: Sahibinden.com'a soruşturma açıldı, geçici tedbir konuldu
Rekabet Kurumu kararını verdi: Sahibinden.com'a soruşturma açıldı, geçici tedbir konuldu
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurumu, online satış kanalı 'sahibinden.com'a hakkında rekabet soruşturması başlattı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T11:44+0300
2025-02-06T11:44+0300
2025-02-06T11:44+0300
ekonomi
rekabet kurumu
rekabet kurulu
sahibinden.com
soruşturma
rekabet
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Online satış kanalı sahibinden.com'a Rekabet Kurumu tarafından 'rekabet soruşturması' açıldı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şirketin sahibi olduğu çeşitli platformlardan elde ettiği verileri hakim durumunu güçlendirmek için kullandığı gerekçesiyle Rekabet Kanununun 6. maddesi kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi. Kurul, süreç tamamlanana kadar şirket hakkında geçici tedbir uygulanmasına da karar verdi.Şirketin piyasaya etkisi incelenecekKurul tarafından yapılan açıklamada, Sahibinden’in kurumsal ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetlerinden elde ettiği kullanıcı verilerini, ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanıp kullanmadığının incelendiği belirtildi.Ayrıca, Otobid hizmetine yönelik yoğun reklam harcamalarının şirketin piyasa gücünü artırıp artırmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.Ön araştırma bulguları ciddi ve yeterli bulunduÖn araştırma sürecinde elde edilen bulguların ciddi ve yeterli görüldüğünü belirten Rekabet Kurulu, Sahibinden’in veri birleştirme politikalarının rekabet ihlali oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu çerçevede, kurulun 16 Ocak 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, nihai karar verilene kadar geçici tedbirlerin uygulanmasına hükmedildi. Geçici tedbir uygulanmasına karar verildiAçıklamada, "Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi, kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir" denildi.Rekabet Kurulu, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararını açıklayacak.
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sahibinden.com, rekabet kurulu, rekabet soruşturması, sahibinden.com geçici tedbir
sahibinden.com, rekabet kurulu, rekabet soruşturması, sahibinden.com geçici tedbir
Rekabet Kurumu kararını verdi: Sahibinden.com'a soruşturma açıldı, geçici tedbir konuldu
Rekabet Kurumu, online satış kanalı 'sahibinden.com'a hakkında rekabet soruşturması başlattı.
Online satış kanalı sahibinden.com'a Rekabet Kurumu tarafından 'rekabet soruşturması' açıldı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şirketin sahibi olduğu çeşitli platformlardan elde ettiği verileri hakim durumunu güçlendirmek için kullandığı gerekçesiyle Rekabet Kanununun 6. maddesi kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi. Kurul, süreç tamamlanana kadar şirket hakkında geçici tedbir uygulanmasına da karar verdi.
Şirketin piyasaya etkisi incelenecek
Kurul tarafından yapılan açıklamada, Sahibinden’in kurumsal ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetlerinden elde ettiği kullanıcı verilerini, ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanıp kullanmadığının incelendiği belirtildi.
Ayrıca, Otobid hizmetine yönelik yoğun reklam harcamalarının şirketin piyasa gücünü artırıp artırmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.
Ön araştırma bulguları ciddi ve yeterli bulundu
Ön araştırma sürecinde elde edilen bulguların ciddi ve yeterli görüldüğünü belirten Rekabet Kurulu, Sahibinden’in veri birleştirme politikalarının rekabet ihlali oluşturabileceğine dikkat çekti.
Bu çerçevede, kurulun 16 Ocak 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, nihai karar verilene kadar geçici tedbirlerin uygulanmasına hükmedildi.
Geçici tedbir uygulanmasına karar verildi
Açıklamada, "Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi, kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir" denildi.
Rekabet Kurulu, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararını açıklayacak.