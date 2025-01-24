https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/rekabet-kurumundan-21-menajerlik-sirketine-sorusturma-ek-belge-talep-edildi-1093033182.html
Rekabet Kurumu'ndan 21 menajerlik şirketine soruşturma: Ek belge talep edildi
Rekabet Kurumu'ndan 21 menajerlik şirketine soruşturma: Ek belge talep edildi
Sputnik Türkiye
Dizi ve sinema sektöründe 'tekelleşme' iddialarına yönelik menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma açılmasının ardından pek çok menajerlik şirketine soruşturma... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T22:07+0300
2025-01-24T22:07+0300
2025-01-24T22:07+0300
türkiye
rekabet kurumu
menajer
soruşturma
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Rekabet Kurumu, geçen ağustos ayında dizi ve film sektörüne yönelik başlattığı önaraştırma sonrası Ay Yapım, MedYapım, Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi ve Key Networks Holding Anonim Şirketi hakkında rekabeti kısıtlayıcı eylemlerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Ardından, 21 menajerlik şirketi için de ortak hareket ederek komisyon oranlarını belirleme, boykot kararları alma ve kast direktörlerinin aynı zamanda menajerlik yapması gibi üç önemli konuda soruşturma açılmasına karar verilmişti.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu soruşturmalar devam ederken, Rekabet Kurumu yapım şirketlerinden ek belgeler talep etti. Ayrıca, yurt dışı haklarının yer aldığı oyuncu sözleşmeleriyle ilgili yeni detaylar üzerinde durulduğu ve araştırmanın derinleştirildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ayse-barim-sorusturmasi-nejat-isler-ve-ceyda-duvenci-adliyeye-geldi-1093030842.html
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rekabet kurumu, menajer, soruşturma
rekabet kurumu, menajer, soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan 21 menajerlik şirketine soruşturma: Ek belge talep edildi
Dizi ve sinema sektöründe 'tekelleşme' iddialarına yönelik menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma açılmasının ardından pek çok menajerlik şirketine soruşturma açılmıştı.
Rekabet Kurumu, geçen ağustos ayında dizi ve film sektörüne yönelik başlattığı önaraştırma sonrası Ay Yapım, MedYapım, Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi ve Key Networks Holding Anonim Şirketi hakkında rekabeti kısıtlayıcı eylemlerle ilgili soruşturma başlatmıştı.
Ardından, 21 menajerlik şirketi için de ortak hareket ederek komisyon oranlarını belirleme, boykot kararları alma ve kast direktörlerinin aynı zamanda menajerlik yapması gibi üç önemli konuda soruşturma açılmasına karar verilmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu soruşturmalar devam ederken, Rekabet Kurumu yapım şirketlerinden ek belgeler talep etti. Ayrıca, yurt dışı haklarının yer aldığı oyuncu sözleşmeleriyle ilgili yeni detaylar üzerinde durulduğu ve araştırmanın derinleştirildiği öğrenildi.