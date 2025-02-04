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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorur-izmirdeki-tehlikeyi-isaret-etti-7-ve-uzeri-deprem-uretecek-fay-hatlarini-1093342707.html
Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'deki tehlikeyi işaret etti: 7 ve üzeri deprem üretecek fay hatlarını açıkladı, 'korku orada'
Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'deki tehlikeyi işaret etti: 7 ve üzeri deprem üretecek fay hatlarını açıkladı, 'korku orada'
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilikle birlikte Türkiye’nin aktif fay hatları gündemde. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir’in çevresindeki faylardan... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T15:42+0300
2025-02-04T15:42+0300
türkiye
naci görür
deprem
merkez üssü
ege denizi
izmir
deprem
deprem haritası
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Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan depremler, Türkiye'nin aktif fay haritasını yeniden gündeme getirdi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı KAFA TV YouTube yayınında, özellikle İzmir için çarpıcı açıklamalarda bulundu.İzmir’in deprem tehlikesini değerlendiren Görür, şehrin birçok aktif fay hattı üzerinde bulunduğunu belirterek, “Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler” dedi. Görür, sadece Ege değil, Doğu Akdeniz, Manisa ve Büyük Menderes Grabeni’nde meydana gelen depremlerin de İzmir’e büyük etkisi olduğunu vurguladı.İzmir faylarla çevrili: 'Deprem kaçınılmaz'İzmir’in çevresindeki büyük fay hatlarından sürekli etkilendiğini belirten Görür, şehrin deprem açısından olağanüstü hassas bir bölgede yer aldığını söyledi."İzmir’in doğusunda iki büyük graben var: Gediz ve Büyük Menderes Grabeni. İzmir Yarımadası ise çok sayıda canlı fayla kesilmiş durumda. Bu faylar yavaş hareket ediyor, ancak uzun dönemde büyük depremler üretebilirler.”İzmir'in tehlikeli yerini açıkladıÖzellikle Bayraklı ve çevresindeki delta bölgelerinin zayıf zemin yapısına sahip olduğunu belirten Görür, bu bölgelerin deprem dalgalarından en çok etkilenecek alanlar olduğunu vurguladı.7 büyüklüğünde deprem üretebilirGüzelbahçe Fayı’na dikkat çeken Görür, fayın uzunluğunun 24 kilometre olduğunu belirterek 7 büyüklüğü civarında deprem üretebileceği uyarısında bulundu. En önemli fay hattının İzmir Fayı olduğunu söyleyen Görür, henüz harekete geçmediğini söyledi. Görür sözlerine şu uyarıyı ekledi:"İzmir fayına takip edersen bu gider Gediz grabenin Güney kanadındaki ana fayla birleşir. Bu çok büyük bir faydır, çok büyük bir deprem üretebilir ve direkt İzmir'i ortadan kesiyor. İzmir’de bu kadar canlı fayın olması bile bu bölgenin imtinayla ele alınması gerekir."İzmir'de en az 15 fay 7 ve üzeri deprem üretebilirİzmir’de 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme riski bulunan en az 15 fay olduğunu söyleyen Görür, bu fayların ne zaman kırılacağına dair yeterli çalışma yapılmadığını belirtti."Bunların ne zaman deprem üreteceğine dair bilgimiz yok. Çünkü çalışmıyoruz. Deprem üreteceği kesin ama 'Önce deprem olsun, sonra gerekeni yaparız' mantığı hâlâ devam ediyor.”'Korku orada' diyerek işaret ettiİzmir’in tarihsel olarak büyük depremler yaşadığına dikkat çeken Görür, "Erzincan'da 7 ve üzeri deprem deprem olmuşsa bir daha 1939’un üzerine artı 250’yi koy; dersin ki böyle büyük bir depremi kabaca ben bu alanda bekliyorum. Ada pazarında en son deprem 1967; artı 250'yi koy ne geliyorsa kabaca aynı büyük depremi ben bu tarihte görüyorum. İzmir'deki bu 10-15 fayın ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz, korku orada” uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorurden-pes-pese-depremler-sonrasi-2-kente-uyari-tsunami-olusmasi-da-muhtemel-1093328087.html
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Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'deki tehlikeyi işaret etti: 7 ve üzeri deprem üretecek fay hatlarını açıkladı, 'korku orada'

15:42 04.02.2025
© Fotoğraf : KAFA TV YouTubeProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© Fotoğraf : KAFA TV YouTube
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Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilikle birlikte Türkiye’nin aktif fay hatları gündemde. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir’in çevresindeki faylardan büyük ölçüde etkilendiğini belirterek kritik uyarılarda bulundu. Görür, İzmir’de 7 ve üzeri deprem üretme potansiyeli olan en az 15 fay bulunduğunu söyleyerek tehlikeli yerleri işaret etti.
Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan depremler, Türkiye'nin aktif fay haritasını yeniden gündeme getirdi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı KAFA TV YouTube yayınında, özellikle İzmir için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İzmir’in deprem tehlikesini değerlendiren Görür, şehrin birçok aktif fay hattı üzerinde bulunduğunu belirterek, “Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler” dedi. Görür, sadece Ege değil, Doğu Akdeniz, Manisa ve Büyük Menderes Grabeni’nde meydana gelen depremlerin de İzmir’e büyük etkisi olduğunu vurguladı.

İzmir faylarla çevrili: 'Deprem kaçınılmaz'

İzmir’in çevresindeki büyük fay hatlarından sürekli etkilendiğini belirten Görür, şehrin deprem açısından olağanüstü hassas bir bölgede yer aldığını söyledi.
"İzmir’in doğusunda iki büyük graben var: Gediz ve Büyük Menderes Grabeni. İzmir Yarımadası ise çok sayıda canlı fayla kesilmiş durumda. Bu faylar yavaş hareket ediyor, ancak uzun dönemde büyük depremler üretebilirler.”

İzmir'in tehlikeli yerini açıkladı

Özellikle Bayraklı ve çevresindeki delta bölgelerinin zayıf zemin yapısına sahip olduğunu belirten Görür, bu bölgelerin deprem dalgalarından en çok etkilenecek alanlar olduğunu vurguladı.

7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Güzelbahçe Fayı’na dikkat çeken Görür, fayın uzunluğunun 24 kilometre olduğunu belirterek 7 büyüklüğü civarında deprem üretebileceği uyarısında bulundu. En önemli fay hattının İzmir Fayı olduğunu söyleyen Görür, henüz harekete geçmediğini söyledi. Görür sözlerine şu uyarıyı ekledi:
"İzmir fayına takip edersen bu gider Gediz grabenin Güney kanadındaki ana fayla birleşir. Bu çok büyük bir faydır, çok büyük bir deprem üretebilir ve direkt İzmir'i ortadan kesiyor. İzmir’de bu kadar canlı fayın olması bile bu bölgenin imtinayla ele alınması gerekir."

İzmir'de en az 15 fay 7 ve üzeri deprem üretebilir

İzmir’de 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme riski bulunan en az 15 fay olduğunu söyleyen Görür, bu fayların ne zaman kırılacağına dair yeterli çalışma yapılmadığını belirtti.
"Bunların ne zaman deprem üreteceğine dair bilgimiz yok. Çünkü çalışmıyoruz. Deprem üreteceği kesin ama 'Önce deprem olsun, sonra gerekeni yaparız' mantığı hâlâ devam ediyor.”

'Korku orada' diyerek işaret etti

İzmir’in tarihsel olarak büyük depremler yaşadığına dikkat çeken Görür, "Erzincan'da 7 ve üzeri deprem deprem olmuşsa bir daha 1939’un üzerine artı 250’yi koy; dersin ki böyle büyük bir depremi kabaca ben bu alanda bekliyorum. Ada pazarında en son deprem 1967; artı 250'yi koy ne geliyorsa kabaca aynı büyük depremi ben bu tarihte görüyorum. İzmir'deki bu 10-15 fayın ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz, korku orada” uyarısında bulundu.
Naci Görür deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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Prof. Dr. Naci Görür'den peş peşe depremler sonrası 2 kente uyarı: 'Tsunami oluşması da muhtemel'
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