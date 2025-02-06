Netanyahu: Hamas’la mücadele İsrail’in işi, ABD asker göndermeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da son durum ne?
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
17:40
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/netanyahu-hamasla-mucadele-israilin-isi-abd-asker-gondermeyecek-1093411899.html
Netanyahu: Hamas’la mücadele İsrail’in işi, ABD asker göndermeyecek
Netanyahu: Hamas’la mücadele İsrail’in işi, ABD asker göndermeyecek
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye asker gönderme olasılığıyla ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Hamas’la mücadelenin... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T09:07+0300
2025-02-06T09:12+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
abd
donald trump
gazze
hamas
fox news
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_923c3158f036db86bf74ef84d0b4e7e5.png
Fox News televizyonuna konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD lideri Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ni kontrol altına alma fikrini değerlendirdi.Netanyahu, “Hamas'ı yok etme işini bitirmek üzere ABD askerlerini göndermekten bahsettiğini sanmıyorum. Bu bizim taahhüdümüz. Bu bizim işimiz” ifadesini kullandı.Netanyahu, Hamas’ı tamamen yok etme amacına ulaşma konusunda “kesinlikle” kararlı olduğunu kaydetti.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını dile getirmişti. Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-panama-kanalindan-gecis-ucretleri-gemilerimiz-icin-kaldirildi-1093411003.html
israil
abd
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_152:0:1112:720_1920x0_80_0_0_51d57cfeaca32a97637f3ebc3c1a96c3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, benyamin netanyahu, abd, donald trump, gazze, hamas, fox news
israil, benyamin netanyahu, abd, donald trump, gazze, hamas, fox news

Netanyahu: Hamas’la mücadele İsrail’in işi, ABD asker göndermeyecek

09:07 06.02.2025 (güncellendi: 09:12 06.02.2025)
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye asker gönderme olasılığıyla ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Hamas’la mücadelenin İsrail’in görevi olduğunu kaydeden Netanyahu, ABD'nin Gazze Şeridi’ne asker göndermeyeceğini belirtti.
Fox News televizyonuna konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD lideri Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ni kontrol altına alma fikrini değerlendirdi.
Netanyahu, “Hamas'ı yok etme işini bitirmek üzere ABD askerlerini göndermekten bahsettiğini sanmıyorum. Bu bizim taahhüdümüz. Bu bizim işimiz” ifadesini kullandı.
Netanyahu, Hamas’ı tamamen yok etme amacına ulaşma konusunda “kesinlikle” kararlı olduğunu kaydetti.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını dile getirmişti. Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtmişti.
Panama'dan Trump'a cevap: Devlet Başkanı, kanaldaki köprüye Panama bayrakları astırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
DÜNYA
ABD: Panama Kanalı'ndan geçiş ücretleri gemilerimiz için kaldırıldı
07:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала