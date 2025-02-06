https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/netanyahu-hamasla-mucadele-israilin-isi-abd-asker-gondermeyecek-1093411899.html

Netanyahu: Hamas’la mücadele İsrail’in işi, ABD asker göndermeyecek

Netanyahu: Hamas’la mücadele İsrail’in işi, ABD asker göndermeyecek

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye asker gönderme olasılığıyla ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Hamas’la mücadelenin... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T09:07+0300

2025-02-06T09:07+0300

2025-02-06T09:12+0300

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Fox News televizyonuna konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD lideri Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ni kontrol altına alma fikrini değerlendirdi.Netanyahu, “Hamas'ı yok etme işini bitirmek üzere ABD askerlerini göndermekten bahsettiğini sanmıyorum. Bu bizim taahhüdümüz. Bu bizim işimiz” ifadesini kullandı.Netanyahu, Hamas’ı tamamen yok etme amacına ulaşma konusunda “kesinlikle” kararlı olduğunu kaydetti.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını dile getirmişti. Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-panama-kanalindan-gecis-ucretleri-gemilerimiz-icin-kaldirildi-1093411003.html

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israil, benyamin netanyahu, abd, donald trump, gazze, hamas, fox news