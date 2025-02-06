https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/netanyahu-hamasla-mucadele-israilin-isi-abd-asker-gondermeyecek-1093411899.html
Netanyahu: Hamas’la mücadele İsrail’in işi, ABD asker göndermeyecek
Netanyahu: Hamas’la mücadele İsrail’in işi, ABD asker göndermeyecek
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye asker gönderme olasılığıyla ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Hamas’la mücadelenin... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T09:07+0300
2025-02-06T09:07+0300
2025-02-06T09:12+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
abd
donald trump
gazze
hamas
fox news
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_923c3158f036db86bf74ef84d0b4e7e5.png
Fox News televizyonuna konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD lideri Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ni kontrol altına alma fikrini değerlendirdi.Netanyahu, “Hamas'ı yok etme işini bitirmek üzere ABD askerlerini göndermekten bahsettiğini sanmıyorum. Bu bizim taahhüdümüz. Bu bizim işimiz” ifadesini kullandı.Netanyahu, Hamas’ı tamamen yok etme amacına ulaşma konusunda “kesinlikle” kararlı olduğunu kaydetti.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını dile getirmişti. Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-panama-kanalindan-gecis-ucretleri-gemilerimiz-icin-kaldirildi-1093411003.html
israil
abd
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_152:0:1112:720_1920x0_80_0_0_51d57cfeaca32a97637f3ebc3c1a96c3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, benyamin netanyahu, abd, donald trump, gazze, hamas, fox news
israil, benyamin netanyahu, abd, donald trump, gazze, hamas, fox news
Netanyahu: Hamas’la mücadele İsrail’in işi, ABD asker göndermeyecek
09:07 06.02.2025 (güncellendi: 09:12 06.02.2025)
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye asker gönderme olasılığıyla ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Hamas’la mücadelenin İsrail’in görevi olduğunu kaydeden Netanyahu, ABD'nin Gazze Şeridi’ne asker göndermeyeceğini belirtti.
Fox News televizyonuna konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD lideri Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ni kontrol altına alma fikrini değerlendirdi.
Netanyahu, “Hamas'ı yok etme işini bitirmek üzere ABD askerlerini göndermekten bahsettiğini sanmıyorum. Bu bizim taahhüdümüz. Bu bizim işimiz” ifadesini kullandı.
Netanyahu, Hamas’ı tamamen yok etme amacına ulaşma konusunda “kesinlikle” kararlı olduğunu kaydetti.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını dile getirmişti. Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtmişti.