https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/msb-karari-acikladi-5-tegmen-ihrac-edildi-1093247633.html

MSB kararı açıkladı: 5 teğmen ihraç edildi

MSB kararı açıkladı: 5 teğmen ihraç edildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, 5 teğmen ve 3 disiplin amirine silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verildiği duyuruldu. MSB, "Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T17:24+0300

2025-01-31T17:24+0300

2025-01-31T17:49+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

teğmen

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

kara harp okulu

disiplin

ebru eroğlu

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Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için verilen karar belli oldu. Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek dilipsin süreci 16 Ocak tarihinde tamamlanmıştı. ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma’ cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ve avukatları daha önce savunma yapmıştı.Sıralı 3 disiplin amiri ve 5 teğmen ihraç edildiMilli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasına ilişkin kararı açıkladı. MSB, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

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