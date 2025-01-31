https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/msb-karari-acikladi-5-tegmen-ihrac-edildi-1093247633.html
MSB kararı açıkladı: 5 teğmen ihraç edildi
MSB kararı açıkladı: 5 teğmen ihraç edildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, 5 teğmen ve 3 disiplin amirine silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verildiği duyuruldu. MSB, "Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T17:24+0300
2025-01-31T17:24+0300
2025-01-31T17:49+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
teğmen
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
kara harp okulu
disiplin
ebru eroğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090523910_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_fb4ff9a8a06a47e6d3602231cc43e993.jpg
Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için verilen karar belli oldu. Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek dilipsin süreci 16 Ocak tarihinde tamamlanmıştı. ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma’ cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ve avukatları daha önce savunma yapmıştı.Sıralı 3 disiplin amiri ve 5 teğmen ihraç edildiMilli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasına ilişkin kararı açıkladı. MSB, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/secil-erzan-davasinda-yeni-gelisme-hakan-ates-hakkinda-zorla-getirme-karari-1093245449.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090523910_103:0:703:450_1920x0_80_0_0_1283fd63bb865c633093906d0302b03a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
teğmenler son dakika, son dakika teğmenler, msb teğmenler, teğmenler karar, teğmenler ne oldu, teğmenler açığa alındı, teğmenler ihraç edildi mi, teğmenler davası ne oldu, kılıçlı yemin teğmenler, kılıç yemin töreni ihraç, son dakika msb kararı, kılıçlı yemin olayı nedir
teğmenler son dakika, son dakika teğmenler, msb teğmenler, teğmenler karar, teğmenler ne oldu, teğmenler açığa alındı, teğmenler ihraç edildi mi, teğmenler davası ne oldu, kılıçlı yemin teğmenler, kılıç yemin töreni ihraç, son dakika msb kararı, kılıçlı yemin olayı nedir
MSB kararı açıkladı: 5 teğmen ihraç edildi
17:24 31.01.2025 (güncellendi: 17:49 31.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı, 5 teğmen ve 3 disiplin amirine silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verildiği duyuruldu. MSB, "Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amiri ile Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene 'Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası' verildi" açıklamasını yaptı.
Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için verilen karar belli oldu.
Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek dilipsin süreci 16 Ocak tarihinde tamamlanmıştı. ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma’ cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ve avukatları daha önce savunma yapmıştı.
Sıralı 3 disiplin amiri ve 5 teğmen ihraç edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasına ilişkin kararı açıkladı. MSB, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."