https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesi-turkiyenin-turizm-geliri-rekor-kirdi-1093231281.html
Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Türkiye'nin turizm geliri rekor kırdı
Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Türkiye'nin turizm geliri rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin turizm geliri, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T10:27+0300
2025-01-31T10:27+0300
2025-01-31T10:27+0300
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kültür ve turizm bakanlığı, tüik
kültür ve turizm bakanlığı, tüik
Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Türkiye'nin turizm geliri rekor kırdı
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'nin turizm geliri, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü