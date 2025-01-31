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Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Türkiye'nin turizm geliri rekor kırdı
Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Türkiye'nin turizm geliri rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin turizm geliri, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü 31.01.2025, Sputnik Türkiye
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kültür ve turizm bakanlığı, tüik
kültür ve turizm bakanlığı, tüik

Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Türkiye'nin turizm geliri rekor kırdı

10:27 31.01.2025
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİNAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
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Türkiye'nin turizm geliri, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
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