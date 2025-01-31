Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Türkiye'nin turizm geliri rekor kırdı

© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN Antalya © İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN

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Türkiye'nin turizm geliri, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü