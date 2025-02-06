https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/cumhurbaskani-erdogan-ile-bahceliye-yonelik-paylasima-sorusturma-arama-el-koyma-ve-gozalti-icin-1093439299.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'ye yönelik paylaşıma soruşturma: Arama-el koyma ve gözaltı için talimat verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'ye yönelik paylaşıma soruşturma: Arama-el koyma ve gözaltı için talimat verildi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli ile ilgili arama-el... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T20:06+0300
2025-02-06T20:06+0300
2025-02-06T20:18+0300
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recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
sosyal medya
soruşturma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımda bulunan şüpheli Z.M. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/lavrov-turk-mevkidasi-fidan-ile-suriye-ve-ukraynadaki-durumu-gorustu-1093435656.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, sosyal medya, soruşturma
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, sosyal medya, soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'ye yönelik paylaşıma soruşturma: Arama-el koyma ve gözaltı için talimat verildi
20:06 06.02.2025 (güncellendi: 20:18 06.02.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyete talimat verildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımda bulunan şüpheli Z.M. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.