https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/cumhurbaskani-erdogan-ile-bahceliye-yonelik-paylasima-sorusturma-arama-el-koyma-ve-gozalti-icin-1093439299.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'ye yönelik paylaşıma soruşturma: Arama-el koyma ve gözaltı için talimat verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'ye yönelik paylaşıma soruşturma: Arama-el koyma ve gözaltı için talimat verildi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli ile ilgili arama-el... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T20:06+0300

2025-02-06T20:06+0300

2025-02-06T20:18+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

sosyal medya

soruşturma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımda bulunan şüpheli Z.M. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/lavrov-turk-mevkidasi-fidan-ile-suriye-ve-ukraynadaki-durumu-gorustu-1093435656.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, sosyal medya, soruşturma