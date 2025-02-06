https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/erdogan-adiyamanda-konusuyor-devlet-nerede-diye-soranlara-devlet-burada-diyerek-guclu-bir-bicimde-1093431320.html
Erdoğan Adıyaman'da konuştu: 'Evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız'
Erdoğan Adıyaman'da konuştu: 'Evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız'
Sputnik Türkiye
Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Adıyaman'daki konuşmasında "Zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla devlet nerede diye soranlara devlet... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T16:09+0300
2025-02-06T16:09+0300
2025-02-06T16:37+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
adıyaman
6 şubat kahramanmaraş depremi
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092624563_0:0:2920:1643_1920x0_80_0_0_0133e12b62ac51abb5d771101dd73b09.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı”nda konuştu.'Evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız'Hatay Havalimanı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/sputnik-muhabiri-depremden-sonra-2-yilda-degisen-ve-degismeyenleri-anlatti-adiyaman-ilerledi-ama-1093417906.html
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092624563_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b464dbd399c44e147ff8e2b8f798a56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, adıyaman, 6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, adıyaman, 6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem
Erdoğan Adıyaman'da konuştu: 'Evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız'
16:09 06.02.2025 (güncellendi: 16:37 06.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Adıyaman'daki konuşmasında "Zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla devlet nerede diye soranlara devlet burada halkın yanında diyerek güçlü bir biçimde yanıt verdik." dedi. Erdoğan yapımı süren konutlarla alakalı "Evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı”nda konuştu.
Depremin ilk anından itibaren devletin imkanlarını seferber ettik. Zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla devlet nerede diye soranlara devlet burada halkın yanında diyerek güçlü bir biçimde verdik. Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra, tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik. Asrın felaketi ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı"
'Evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız'
Yıl sonuna kadar 453 bin konut yapılacak, evine girmeyen vatandaş bırakmayacağız.
3 bin metre uzunluğundaki pistin yapım çalışmaları sürüyor, geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni pisti Hatay'ımıza kazandırıyoruz