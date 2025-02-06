Erdoğan Adıyaman'da konuştu: 'Evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız'

Depremin ilk anından itibaren devletin imkanlarını seferber ettik. Zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla devlet nerede diye soranlara devlet burada halkın yanında diyerek güçlü bir biçimde verdik. Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra, tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik. Asrın felaketi ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı"