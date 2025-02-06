https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/kur-korumali-mevduat-hesaplarindan-cikis-suruyor-2022den-bu-yana-ilk-kez-bu-kadar-azaldi-1093428141.html
Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış sürüyor: 2022'den bu yana ilk kez bu kadar azaldı
Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış sürüyor: 2022'den bu yana ilk kez bu kadar azaldı
Sputnik Türkiye
Kur Korumalı mevduat ve katılma hesapları 17 Haziran 2022'den bu yana ilk kez 1 trilyon liranın altına indi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T15:00+0300
2025-02-06T15:00+0300
2025-02-06T15:00+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
mevduat
kur korumalı tl mevduat
tüketici kredisi
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Kur Korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından çıkış sürüyor. Geçen hafta KKM 996,2 milyar TL'ye gerilerken; böylelikle KKM bakiyesi 17 Haziran 2022 tarihinden bu yana ilk kez 1 trilyon TL'nin altına indi.Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 17 Haziran 2022 tarihinden bu yana ilk kez 1 trilyon TL'nin altına inerek 996,2 milyar TL oldu. Aynı haftada krediler 16 trilyon 204,2 milyar TL'den 16 trilyon 367,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 19 trilyon 385,1 milyar TL'den 19 trilyon 48,1 milyar TL'ye geriledi.Tüketici kredileri yükseldiTüketici kredileri 2 trilyon 37,6 milyar TL'den 2 trilyon 62,7 milyar TL'ye , bireysel kredi kartları 1 trilyon 833,1 milyar TL'den 1 trilyon 908,7 milyar TL'ye çıktı.Takipteki alacaklar ise 304,9 milyar TL'den 314,7 milyar TL'ye yükseldi.Veriler 31 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/merkez-bankasindan-yeni-kkm-karari-vade-sureleri-kisitlandi-1092849344.html
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kur korumalı mevduat (kkm), mevduat, kur korumalı tl mevduat, tüketici kredisi
kur korumalı mevduat (kkm), mevduat, kur korumalı tl mevduat, tüketici kredisi
Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış sürüyor: 2022'den bu yana ilk kez bu kadar azaldı
Kur Korumalı mevduat ve katılma hesapları 17 Haziran 2022'den bu yana ilk kez 1 trilyon liranın altına indi.
Kur Korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından çıkış sürüyor. Geçen hafta KKM 996,2 milyar TL'ye gerilerken; böylelikle KKM bakiyesi 17 Haziran 2022 tarihinden bu yana ilk kez 1 trilyon TL'nin altına indi.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 17 Haziran 2022 tarihinden bu yana ilk kez 1 trilyon TL'nin altına inerek 996,2 milyar TL oldu. Aynı haftada krediler 16 trilyon 204,2 milyar TL'den 16 trilyon 367,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 19 trilyon 385,1 milyar TL'den 19 trilyon 48,1 milyar TL'ye geriledi.
Tüketici kredileri yükseldi
Tüketici kredileri 2 trilyon 37,6 milyar TL'den 2 trilyon 62,7 milyar TL'ye , bireysel kredi kartları 1 trilyon 833,1 milyar TL'den 1 trilyon 908,7 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar ise 304,9 milyar TL'den 314,7 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 31 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.