https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/kistan-cok-yaz-gibi-gecen-ay-tarihin-en-sicak-ocak-ayi-olarak-kaydedildi-1093433676.html

Kıştan çok yaz gibi: Geçen ay tarihin en sıcak ocak ayı olarak kaydedildi

Kıştan çok yaz gibi: Geçen ay tarihin en sıcak ocak ayı olarak kaydedildi

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi’ne göre Ocak 2025, küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ocak oldu. Bilim insanları, iklim... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T17:10+0300

2025-02-06T17:10+0300

2025-02-06T17:14+0300

yaşam

copernicus

sıcaklık

yüksek sıcaklık

rekor sıcaklık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073668063_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13eb80601b98c0212d859725da0861e6.jpg

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak 2025, küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ocak ayı oldu. Geçen ayın ortalama sıcaklığı 13.23 derece olarak ölçülerek, sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasının 1.75 derece üzerine çıktı. Bu rakam, Ocak 2024’ün rekor sıcaklığını da geride bıraktı.Küresel ısınma hızlanıyorBilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların okyanus sıcaklıklarını yükselttiğini, hava akımlarını değiştirdiğini ve aşırı hava olaylarını tetiklediğini belirtiyor. Ocak ayında birçok bölgede olağanüstü sıcak hava dalgaları, kuraklık ve fırtınalar yaşandı.İklim uzmanlarından kritik uyarıUzmanlar, fosil yakıt kullanımı, karbon salınımı ve orman tahribatı gibi insan kaynaklı faktörlerin küresel ısınmayı hızlandırdığını vurguluyor. Bilim insanları, sıcaklık artışının Paris İklim Anlaşması'nda belirtilen 1.5 derece sınırını aşma riski taşıdığına dikkat çekerek, acil önlem alınması gerektiğini belirtiyor.Dünyanın dört bir yanında rekor sıcaklıklarOcak ayı boyunca, ABD, Avrupa ve Asya’nın birçok bölgesinde rekor sıcaklıklar kaydedildi. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi, Antarktika'daki buzulların erimesi ve aşırı hava olaylarının artması, küresel ısınmanın etkilerini daha belirgin hale getirdi.Bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel çapta daha güçlü adımlar atılmadığı takdirde, bu tür rekor sıcaklıkların ilerleyen yıllarda daha sık görülebileceği konusunda uyarıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/son-53-yilin-en-sicak-yili-2024-oldu-hava-sicakliklarinda-rekor-kirildi-1092622488.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küresel ısınma, iklim değişikliği, ocak 2025 sıcaklık rekoru, en sıcak ocak ayı, sera gazı emisyonları, karbon salınımı, paris iklim anlaşması, dünya sıcaklık artışı, çevre felaketleri, aşırı hava olayları