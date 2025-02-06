Kıştan çok yaz gibi: Geçen ay tarihin en sıcak ocak ayı olarak kaydedildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da son durum ne?
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:09
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/kistan-cok-yaz-gibi-gecen-ay-tarihin-en-sicak-ocak-ayi-olarak-kaydedildi-1093433676.html
Kıştan çok yaz gibi: Geçen ay tarihin en sıcak ocak ayı olarak kaydedildi
Kıştan çok yaz gibi: Geçen ay tarihin en sıcak ocak ayı olarak kaydedildi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi’ne göre Ocak 2025, küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ocak oldu. Bilim insanları, iklim... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T17:10+0300
2025-02-06T17:14+0300
yaşam
copernicus
sıcaklık
yüksek sıcaklık
rekor sıcaklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073668063_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13eb80601b98c0212d859725da0861e6.jpg
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak 2025, küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ocak ayı oldu. Geçen ayın ortalama sıcaklığı 13.23 derece olarak ölçülerek, sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasının 1.75 derece üzerine çıktı. Bu rakam, Ocak 2024’ün rekor sıcaklığını da geride bıraktı.Küresel ısınma hızlanıyorBilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların okyanus sıcaklıklarını yükselttiğini, hava akımlarını değiştirdiğini ve aşırı hava olaylarını tetiklediğini belirtiyor. Ocak ayında birçok bölgede olağanüstü sıcak hava dalgaları, kuraklık ve fırtınalar yaşandı.İklim uzmanlarından kritik uyarıUzmanlar, fosil yakıt kullanımı, karbon salınımı ve orman tahribatı gibi insan kaynaklı faktörlerin küresel ısınmayı hızlandırdığını vurguluyor. Bilim insanları, sıcaklık artışının Paris İklim Anlaşması'nda belirtilen 1.5 derece sınırını aşma riski taşıdığına dikkat çekerek, acil önlem alınması gerektiğini belirtiyor.Dünyanın dört bir yanında rekor sıcaklıklarOcak ayı boyunca, ABD, Avrupa ve Asya’nın birçok bölgesinde rekor sıcaklıklar kaydedildi. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi, Antarktika'daki buzulların erimesi ve aşırı hava olaylarının artması, küresel ısınmanın etkilerini daha belirgin hale getirdi.Bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel çapta daha güçlü adımlar atılmadığı takdirde, bu tür rekor sıcaklıkların ilerleyen yıllarda daha sık görülebileceği konusunda uyarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/son-53-yilin-en-sicak-yili-2024-oldu-hava-sicakliklarinda-rekor-kirildi-1092622488.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073668063_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d68bb766c3366961bee263063e031be3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
küresel ısınma, iklim değişikliği, ocak 2025 sıcaklık rekoru, en sıcak ocak ayı, sera gazı emisyonları, karbon salınımı, paris iklim anlaşması, dünya sıcaklık artışı, çevre felaketleri, aşırı hava olayları
küresel ısınma, iklim değişikliği, ocak 2025 sıcaklık rekoru, en sıcak ocak ayı, sera gazı emisyonları, karbon salınımı, paris iklim anlaşması, dünya sıcaklık artışı, çevre felaketleri, aşırı hava olayları

Kıştan çok yaz gibi: Geçen ay tarihin en sıcak ocak ayı olarak kaydedildi

17:10 06.02.2025 (güncellendi: 17:14 06.02.2025)
© AADünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız
Dünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
Abone ol
Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi’ne göre Ocak 2025, küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ocak oldu. Bilim insanları, iklim değişikliğinin hızlanarak aşırı hava olaylarını artırdığı konusunda uyarıyor.
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak 2025, küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ocak ayı oldu. Geçen ayın ortalama sıcaklığı 13.23 derece olarak ölçülerek, sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasının 1.75 derece üzerine çıktı. Bu rakam, Ocak 2024’ün rekor sıcaklığını da geride bıraktı.

Küresel ısınma hızlanıyor

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların okyanus sıcaklıklarını yükselttiğini, hava akımlarını değiştirdiğini ve aşırı hava olaylarını tetiklediğini belirtiyor. Ocak ayında birçok bölgede olağanüstü sıcak hava dalgaları, kuraklık ve fırtınalar yaşandı.

İklim uzmanlarından kritik uyarı

Uzmanlar, fosil yakıt kullanımı, karbon salınımı ve orman tahribatı gibi insan kaynaklı faktörlerin küresel ısınmayı hızlandırdığını vurguluyor. Bilim insanları, sıcaklık artışının Paris İklim Anlaşması'nda belirtilen 1.5 derece sınırını aşma riski taşıdığına dikkat çekerek, acil önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

Dünyanın dört bir yanında rekor sıcaklıklar

Ocak ayı boyunca, ABD, Avrupa ve Asya’nın birçok bölgesinde rekor sıcaklıklar kaydedildi. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi, Antarktika'daki buzulların erimesi ve aşırı hava olaylarının artması, küresel ısınmanın etkilerini daha belirgin hale getirdi.
Bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel çapta daha güçlü adımlar atılmadığı takdirde, bu tür rekor sıcaklıkların ilerleyen yıllarda daha sık görülebileceği konusunda uyarıyor.
Hava sıcaklığı artışına karşı uyarı: 'Dünyada olağanüstü hal ilan edilmeli' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
YAŞAM
Son 53 yılın en sıcak yılı 2024 oldu: Türkiye'de hava sıcaklıklarında rekor kırıldı
13 Ocak, 15:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала