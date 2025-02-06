https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/kistan-cok-yaz-gibi-gecen-ay-tarihin-en-sicak-ocak-ayi-olarak-kaydedildi-1093433676.html
Kıştan çok yaz gibi: Geçen ay tarihin en sıcak ocak ayı olarak kaydedildi
Kıştan çok yaz gibi: Geçen ay tarihin en sıcak ocak ayı olarak kaydedildi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi’ne göre Ocak 2025, küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ocak oldu. Bilim insanları, iklim... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T17:10+0300
2025-02-06T17:10+0300
2025-02-06T17:14+0300
yaşam
copernicus
sıcaklık
yüksek sıcaklık
rekor sıcaklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073668063_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13eb80601b98c0212d859725da0861e6.jpg
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak 2025, küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ocak ayı oldu. Geçen ayın ortalama sıcaklığı 13.23 derece olarak ölçülerek, sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasının 1.75 derece üzerine çıktı. Bu rakam, Ocak 2024’ün rekor sıcaklığını da geride bıraktı.Küresel ısınma hızlanıyorBilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların okyanus sıcaklıklarını yükselttiğini, hava akımlarını değiştirdiğini ve aşırı hava olaylarını tetiklediğini belirtiyor. Ocak ayında birçok bölgede olağanüstü sıcak hava dalgaları, kuraklık ve fırtınalar yaşandı.İklim uzmanlarından kritik uyarıUzmanlar, fosil yakıt kullanımı, karbon salınımı ve orman tahribatı gibi insan kaynaklı faktörlerin küresel ısınmayı hızlandırdığını vurguluyor. Bilim insanları, sıcaklık artışının Paris İklim Anlaşması'nda belirtilen 1.5 derece sınırını aşma riski taşıdığına dikkat çekerek, acil önlem alınması gerektiğini belirtiyor.Dünyanın dört bir yanında rekor sıcaklıklarOcak ayı boyunca, ABD, Avrupa ve Asya’nın birçok bölgesinde rekor sıcaklıklar kaydedildi. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi, Antarktika'daki buzulların erimesi ve aşırı hava olaylarının artması, küresel ısınmanın etkilerini daha belirgin hale getirdi.Bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel çapta daha güçlü adımlar atılmadığı takdirde, bu tür rekor sıcaklıkların ilerleyen yıllarda daha sık görülebileceği konusunda uyarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/son-53-yilin-en-sicak-yili-2024-oldu-hava-sicakliklarinda-rekor-kirildi-1092622488.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073668063_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d68bb766c3366961bee263063e031be3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
küresel ısınma, iklim değişikliği, ocak 2025 sıcaklık rekoru, en sıcak ocak ayı, sera gazı emisyonları, karbon salınımı, paris iklim anlaşması, dünya sıcaklık artışı, çevre felaketleri, aşırı hava olayları
küresel ısınma, iklim değişikliği, ocak 2025 sıcaklık rekoru, en sıcak ocak ayı, sera gazı emisyonları, karbon salınımı, paris iklim anlaşması, dünya sıcaklık artışı, çevre felaketleri, aşırı hava olayları
Kıştan çok yaz gibi: Geçen ay tarihin en sıcak ocak ayı olarak kaydedildi
17:10 06.02.2025 (güncellendi: 17:14 06.02.2025)
Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi’ne göre Ocak 2025, küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ocak oldu. Bilim insanları, iklim değişikliğinin hızlanarak aşırı hava olaylarını artırdığı konusunda uyarıyor.
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak 2025, küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ocak ayı oldu. Geçen ayın ortalama sıcaklığı 13.23 derece olarak ölçülerek, sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasının 1.75 derece üzerine çıktı. Bu rakam, Ocak 2024’ün rekor sıcaklığını da geride bıraktı.
Küresel ısınma hızlanıyor
Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların okyanus sıcaklıklarını yükselttiğini, hava akımlarını değiştirdiğini ve aşırı hava olaylarını tetiklediğini belirtiyor. Ocak ayında birçok bölgede olağanüstü sıcak hava dalgaları, kuraklık ve fırtınalar yaşandı.
İklim uzmanlarından kritik uyarı
Uzmanlar, fosil yakıt kullanımı, karbon salınımı ve orman tahribatı gibi insan kaynaklı faktörlerin küresel ısınmayı hızlandırdığını vurguluyor. Bilim insanları, sıcaklık artışının Paris İklim Anlaşması'nda belirtilen 1.5 derece sınırını aşma riski taşıdığına dikkat çekerek, acil önlem alınması gerektiğini belirtiyor.
Dünyanın dört bir yanında rekor sıcaklıklar
Ocak ayı boyunca, ABD, Avrupa ve Asya’nın birçok bölgesinde rekor sıcaklıklar kaydedildi. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi, Antarktika'daki buzulların erimesi ve aşırı hava olaylarının artması, küresel ısınmanın etkilerini daha belirgin hale getirdi.
Bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel çapta daha güçlü adımlar atılmadığı takdirde, bu tür rekor sıcaklıkların ilerleyen yıllarda daha sık görülebileceği konusunda uyarıyor.