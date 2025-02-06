https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/kartalkayadaki-otel-yangini-sorusturmasinda-2-kisi-daha-tutuklandi-1093405138.html

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bolu'daki otel yangını faciasına ilişkin gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T00:46+0300

2025-02-06T00:46+0300

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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında Köstereli ve Bal dün jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Köstereli ve Bal, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.Soruşturmada daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/grand-kartal-otel-sorusturmasinda-yeni-gelisme-otel-sahibi-halit-ergulun-esine-yurt-disi-yasagi-1093382297.html

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