https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/kartalkayadaki-otel-yangini-sorusturmasinda-2-kisi-daha-tutuklandi-1093405138.html
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bolu'daki otel yangını faciasına ilişkin gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T00:46+0300
2025-02-06T00:46+0300
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında Köstereli ve Bal dün jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Köstereli ve Bal, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.Soruşturmada daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/grand-kartal-otel-sorusturmasinda-yeni-gelisme-otel-sahibi-halit-ergulun-esine-yurt-disi-yasagi-1093382297.html
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bolu, son dakika, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya
bolu, son dakika, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
00:46 06.02.2025 (güncellendi: 00:55 06.02.2025)
Bolu'daki otel yangını faciasına ilişkin gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında Köstereli ve Bal dün jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Köstereli ve Bal, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.
Soruşturmada daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.