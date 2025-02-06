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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/kandilli-rasathanesi-deprem-ihtimalinin-en-fazla-oldugu-bolgeyi-acikladi-dafta-buyuk-deprem-1093426333.html
Kandilli Rasathanesi deprem ihtimalinin en fazla olduğu bölgeyi açıkladı: DAF'ta büyük deprem bekleniyor mu?
Kandilli Rasathanesi deprem ihtimalinin en fazla olduğu bölgeyi açıkladı: DAF'ta büyük deprem bekleniyor mu?
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerle enerjisini... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T14:24+0300
2025-02-06T14:25+0300
türkiye
doğu anadolu
kahramanmaraş
ege denizi
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
doğu anadolu fay hattı
fay hattı
marmara depremi
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerle Doğu Anadolu Fay Zonu'nun (DAF) büyük oranda enerjisini boşaltığını belirtti. 500-1000 yıllık tekrar periyotlarına sahip olan bu fay hattında, kırılan segmentlerde uzun yıllar büyük bir deprem beklenmiyor.Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kayma hızının Kuzey Anadolu Fay Hattı'na (KAF) göre daha düşük olduğunu aktaran Özel, DAF'taki depremlerin tekrarlanma periyotlarının 500-1000 yıl aralığında bulunduğunu kaydetti.KAF'a dikkat çekti: Daha tehlikeliKAF'ın yılda 20 milimetre kaydığını, bu bölgedeki depremlerin sıklığı ve tekrarlanma periyotlarının daha tehlikeli olduğunu belirten Özel, "Doğu Anadolu Fay Zonu'nda uzun zamandır deprem olmamıştı. Biz burada bir deprem bekliyorduk. Kahramanmaraş'ta olma ihtimalini de bekliyorduk ancak bu depremin Doğu Anadolu Fay Zonu'na paralel, çok önemsemediğimiz bir fay üzerinde başlamasını beklemiyorduk" dedi.Deprem bölgesinde 58 bin 340 artçı sarsıntıKahramanmaraş ve çevresinde son iki yılda 58 bin 340 artçı sarsıntı kaydedildi. Prof. Dr. Özel, bölgedeki artçı depremlerin Savrun Fayı üzerinde yoğunlaştığını belirtti.Depremin ardından ilk yılda 45 bin, ikinci yılda ise 12 bin civarında artçı sarsıntı oldu. Özel, “Son iki yılda yaşanan deprem sayısı, 214 yılda meydana gelen sarsıntıdan fazla” diyerek, bölgede hareketliliğin olağanüstü seviyeye ulaştığına dikkat çekti.Ege Denizi'nde sismik hareketlilik artıyorSon bir haftada Ege Denizi'nde 1260 deprem kaydedildi. Bunlardan 100'den fazlası 4 ve üzeri büyüklükteydi. Prof. Dr. Özel, Ege Denizi'nin tsunami riski taşıyan faylara sahip olduğunu belirterek, "Büyük bir deprem olursa, tsunami mesajı Kandilli Rasathanesi'nden AFAD'a gönderilecek" dedi.Özel, bölgenin tektonik olarak aktif bir yapıya sahip olduğunu ve tsunami oluşturabilecek büyük depremlerin tarihte kayıt altına alındığını vurguladı. “1956 Amorgos Depremi, 7.7-7.8 büyüklüğünde olup tsunami yaratmış ve Mısır'a kadar etkisini göstermiştir” diye ekledi.Marmara depremi senaryolarıProf. Dr. Özel, olası Marmara Depremi üzerine de değindi. Marmara'da depremlerin tekrar periyodu 250-300 yıl arasındayken, bölgedeki tarihsel belirsizliklerin kesin tahminleri zorlaştırdığını belirtti.“Deprem ihtimalinin en fazla olduğu bölgenin Orta Marmara'daki Kumburgaz Fayı olduğunu düşünüyoruz ancak kesin bir tarih vermek mümkün değil” diyen Özel, Kandilli Rasathanesi olarak bölgedeki hareketliliği yakından takip ettiklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/japon-deprem-uzmani-4-bolgeyi-isaret-etti-riskli-illeri-siraladi-bir-kerede-kirilabilir-74luk-1093421741.html
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doğu anadolu, kahramanmaraş, ege denizi, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), kuzey anadolu fay hattı (kaf), doğu anadolu fay hattı, fay hattı, marmara depremi, istanbul depremi, nurcan meral özel
doğu anadolu, kahramanmaraş, ege denizi, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), kuzey anadolu fay hattı (kaf), doğu anadolu fay hattı, fay hattı, marmara depremi, istanbul depremi, nurcan meral özel

Kandilli Rasathanesi deprem ihtimalinin en fazla olduğu bölgeyi açıkladı: DAF'ta büyük deprem bekleniyor mu?

14:24 06.02.2025 (güncellendi: 14:25 06.02.2025)
© Rüveyda Mina MeralBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Rüveyda Mina Meral
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerle enerjisini boşaltan Doğu Anadolu Fay Hattı’nda uzun yıllar büyük deprem beklenmediğini belirtti. Özel, deprem ihtimalinin en fazla olduğu bölgeyi açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerle Doğu Anadolu Fay Zonu'nun (DAF) büyük oranda enerjisini boşaltığını belirtti. 500-1000 yıllık tekrar periyotlarına sahip olan bu fay hattında, kırılan segmentlerde uzun yıllar büyük bir deprem beklenmiyor.
Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kayma hızının Kuzey Anadolu Fay Hattı'na (KAF) göre daha düşük olduğunu aktaran Özel, DAF'taki depremlerin tekrarlanma periyotlarının 500-1000 yıl aralığında bulunduğunu kaydetti.

KAF'a dikkat çekti: Daha tehlikeli

KAF'ın yılda 20 milimetre kaydığını, bu bölgedeki depremlerin sıklığı ve tekrarlanma periyotlarının daha tehlikeli olduğunu belirten Özel, "Doğu Anadolu Fay Zonu'nda uzun zamandır deprem olmamıştı. Biz burada bir deprem bekliyorduk. Kahramanmaraş'ta olma ihtimalini de bekliyorduk ancak bu depremin Doğu Anadolu Fay Zonu'na paralel, çok önemsemediğimiz bir fay üzerinde başlamasını beklemiyorduk" dedi.

Deprem bölgesinde 58 bin 340 artçı sarsıntı

Kahramanmaraş ve çevresinde son iki yılda 58 bin 340 artçı sarsıntı kaydedildi. Prof. Dr. Özel, bölgedeki artçı depremlerin Savrun Fayı üzerinde yoğunlaştığını belirtti.
Depremin ardından ilk yılda 45 bin, ikinci yılda ise 12 bin civarında artçı sarsıntı oldu. Özel, “Son iki yılda yaşanan deprem sayısı, 214 yılda meydana gelen sarsıntıdan fazla” diyerek, bölgede hareketliliğin olağanüstü seviyeye ulaştığına dikkat çekti.

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik artıyor

Son bir haftada Ege Denizi'nde 1260 deprem kaydedildi. Bunlardan 100'den fazlası 4 ve üzeri büyüklükteydi. Prof. Dr. Özel, Ege Denizi'nin tsunami riski taşıyan faylara sahip olduğunu belirterek, "Büyük bir deprem olursa, tsunami mesajı Kandilli Rasathanesi'nden AFAD'a gönderilecek" dedi.
Özel, bölgenin tektonik olarak aktif bir yapıya sahip olduğunu ve tsunami oluşturabilecek büyük depremlerin tarihte kayıt altına alındığını vurguladı. “1956 Amorgos Depremi, 7.7-7.8 büyüklüğünde olup tsunami yaratmış ve Mısır'a kadar etkisini göstermiştir” diye ekledi.

Marmara depremi senaryoları

Prof. Dr. Özel, olası Marmara Depremi üzerine de değindi. Marmara'da depremlerin tekrar periyodu 250-300 yıl arasındayken, bölgedeki tarihsel belirsizliklerin kesin tahminleri zorlaştırdığını belirtti.
“Deprem ihtimalinin en fazla olduğu bölgenin Orta Marmara'daki Kumburgaz Fayı olduğunu düşünüyoruz ancak kesin bir tarih vermek mümkün değil” diyen Özel, Kandilli Rasathanesi olarak bölgedeki hareketliliği yakından takip ettiklerini vurguladı.
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