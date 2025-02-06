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Japon uzmandan Ege depremleri sonrası İstanbul için 7 ve üzeri deprem alarmı: Hangi semtler daha tehlikeli?
Japon uzmandan Ege depremleri sonrası İstanbul için 7 ve üzeri deprem alarmı: Hangi semtler daha tehlikeli?
Sputnik Türkiye
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul’da fay hatlarında büyük bir enerji biriktiğini ve 7, hatta 7,5 büyüklüğünde bir deprem riski olduğunu... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T07:57+0300
2025-02-06T07:57+0300
istanbul
ege bölgesi
yoshinori moriwaki
ahmet mete
son depremler
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deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
deprem çantası
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Son günlerde Ege Bölgesi'nde meydana gelen 4 ve 5 büyüklüğündeki sarsıntılar, gözleri yeniden İstanbul'da beklenen büyük depreme çevirdi. Uzmanlar, Marmara Denizi’ndeki fay hatlarının enerji biriktirdiğini ve bu durumun önümüzdeki yıllarda büyük bir depremi tetikleyebileceğini ifade ediyor.Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul’un geçmişte büyük depremler yaşadığını hatırlatarak, 1509 ve 1766’daki büyük sarsıntılara işaret etti. Uzman, İstanbul’un artık kritik bir döneme girdiğini ve önlem alınmazsa büyük kayıpların yaşanabileceğini belirtti.Riskli bölgeler: Hangi semtler daha tehlikeli?Moriwaki, Avrupa Yakası’nda en riskli bölgelerin Atatürk Havalimanı'nın batısından başlayan alanlar olduğunu vurguladı. Özellikle Avcılar, Esenyurt ve sahil kesimlerinin yumuşak zemin nedeniyle tehlikeli olduğunu belirtti.Anadolu Yakası'nda ise Tuzla ve Pendik ilçeleri riskli bölgeler arasında yer alıyor. Uzman, bu bölgelerin zemin yapısının depreme dayanıklı olmadığını ve olası büyük bir sarsıntıda ciddi hasarlar yaşanabileceğini ifade etti.Kentsel dönüşüm şart: Ruhsatsız binalar büyük tehditMoriwaki, deprem riskine karşı en etkili önlemin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, İstanbul’da izinsiz ve ruhsatsız yapıların büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.Türkiye’de yaklaşık 21 milyon yapı stoku bulunduğunu hatırlatan uzman, bu yapılar arasında ruhsatsız binaların önemli bir yer tuttuğunu ve bu yapıların mutlaka yenilenmesi gerektiğini vurguladı.Japonya’da kentsel dönüşümün halk tarafından desteklendiğini ve bireylerin can güvenliği için dönüşüme itiraz etmediğini belirten Moriwaki, Türkiye’de de bu sürecin hızlandırılması gerektiğini söyledi.Depreme hazırlık: Belediyelere önerilerMoriwaki, İstanbul’daki bazı belediyelerle depreme karşı güvenli yapılaşma konusunda çalışmalar yaptığını belirtti. Tuzla, Sancaktepe ve Esenler gibi ilçelerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için öneriler sunduğunu ifade etti.Kendisinin de Tuzla’da yaşadığını ve evinde deprem testi yaptırdığını açıklayan uzman, binaların doğru tekniklerle inşa edilmesi durumunda risklerin en aza indirilebileceğini belirtti.Deprem Eğitimi: Çocuklara yaşam üçgeni öğretilmeliMoriwaki, 1999 Marmara Depremi’nden sonra Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın “Deprem değil, bina öldürür” sözünü hatırlatarak, depreme karşı bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.Özellikle çocukların deprem konusunda eğitilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, yaşam üçgeni oluşturmanın hayati önem taşıdığını söyledi. “Çocuklarımıza su, çikolata ve tuz gibi hayati malzemeleri bir poşet içinde bulundurma alışkanlığı kazandırmalıyız” dedi.Depreme karşı bilinçlenmek ve güvenli yapılar inşa etmek, İstanbul’un geleceği için hayati önem taşıyor. Uzmanlar, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/afad-acikladi-yerin-7-kilometre-altinda-neler-oluyor-ege-denizinde-pes-pese-4-ustu-5-deprem-1093410238.html
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stanbul deprem riski, istanbul deprem tahmini, istanbul büyük deprem ne zaman, marmara depremi beklenen büyüklük, istanbul kentsel dönüşüm, riskli bölgeler istanbul, avcılar deprem riski, esenyurt deprem tehlikesi, pendik deprem riski, tuzla deprem bölgesi, japon deprem uzmanı yorumu, yoshinori moriwaki deprem tahmini, istanbul fay hattı haritası, istanbul'da 7.5 büyüklüğünde deprem

Japon uzmandan Ege depremleri sonrası İstanbul için 7 ve üzeri deprem alarmı: Hangi semtler daha tehlikeli?

07:57 06.02.2025
© İHAYoshinori Moriwaki
Yoshinori Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© İHA
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul’da fay hatlarında büyük bir enerji biriktiğini ve 7, hatta 7,5 büyüklüğünde bir deprem riski olduğunu belirtti. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, özellikle yumuşak zeminli bölgelerin risk altında olduğuna dikkat çekti.
Son günlerde Ege Bölgesi'nde meydana gelen 4 ve 5 büyüklüğündeki sarsıntılar, gözleri yeniden İstanbul'da beklenen büyük depreme çevirdi. Uzmanlar, Marmara Denizi’ndeki fay hatlarının enerji biriktirdiğini ve bu durumun önümüzdeki yıllarda büyük bir depremi tetikleyebileceğini ifade ediyor.
Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul’un geçmişte büyük depremler yaşadığını hatırlatarak, 1509 ve 1766’daki büyük sarsıntılara işaret etti. Uzman, İstanbul’un artık kritik bir döneme girdiğini ve önlem alınmazsa büyük kayıpların yaşanabileceğini belirtti.

Riskli bölgeler: Hangi semtler daha tehlikeli?

Moriwaki, Avrupa Yakası’nda en riskli bölgelerin Atatürk Havalimanı'nın batısından başlayan alanlar olduğunu vurguladı. Özellikle Avcılar, Esenyurt ve sahil kesimlerinin yumuşak zemin nedeniyle tehlikeli olduğunu belirtti.
Anadolu Yakası'nda ise Tuzla ve Pendik ilçeleri riskli bölgeler arasında yer alıyor. Uzman, bu bölgelerin zemin yapısının depreme dayanıklı olmadığını ve olası büyük bir sarsıntıda ciddi hasarlar yaşanabileceğini ifade etti.

Kentsel dönüşüm şart: Ruhsatsız binalar büyük tehdit

Moriwaki, deprem riskine karşı en etkili önlemin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, İstanbul’da izinsiz ve ruhsatsız yapıların büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.
Türkiye’de yaklaşık 21 milyon yapı stoku bulunduğunu hatırlatan uzman, bu yapılar arasında ruhsatsız binaların önemli bir yer tuttuğunu ve bu yapıların mutlaka yenilenmesi gerektiğini vurguladı.
Japonya’da kentsel dönüşümün halk tarafından desteklendiğini ve bireylerin can güvenliği için dönüşüme itiraz etmediğini belirten Moriwaki, Türkiye’de de bu sürecin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Depreme hazırlık: Belediyelere öneriler

Moriwaki, İstanbul’daki bazı belediyelerle depreme karşı güvenli yapılaşma konusunda çalışmalar yaptığını belirtti. Tuzla, Sancaktepe ve Esenler gibi ilçelerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için öneriler sunduğunu ifade etti.
Kendisinin de Tuzla’da yaşadığını ve evinde deprem testi yaptırdığını açıklayan uzman, binaların doğru tekniklerle inşa edilmesi durumunda risklerin en aza indirilebileceğini belirtti.

Deprem Eğitimi: Çocuklara yaşam üçgeni öğretilmeli

Moriwaki, 1999 Marmara Depremi’nden sonra Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın “Deprem değil, bina öldürür” sözünü hatırlatarak, depreme karşı bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.
Özellikle çocukların deprem konusunda eğitilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, yaşam üçgeni oluşturmanın hayati önem taşıdığını söyledi. “Çocuklarımıza su, çikolata ve tuz gibi hayati malzemeleri bir poşet içinde bulundurma alışkanlığı kazandırmalıyız” dedi.
Depreme karşı bilinçlenmek ve güvenli yapılar inşa etmek, İstanbul’un geleceği için hayati önem taşıyor. Uzmanlar, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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