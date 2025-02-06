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AFAD açıkladı: Yerin 7 kilometre altında neler oluyor? Ege Denizi'nde peş peşe 4 üstü 5 deprem
AFAD açıkladı: Yerin 7 kilometre altında neler oluyor? Ege Denizi'nde peş peşe 4 üstü 5 deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde son 1 saat içinde 4'ü 4.4 ile 4.6 büyüklüğünde olmak üzere toplam 5 deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre, depremlerin tamamı 7 km derinlikte... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T07:30+0300
2025-02-06T07:30+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde son 1 saat içinde art arda 5 deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremlerin büyüklükleri 4.4 ile 4.6 arasında değişirken, tüm sarsıntıların derinliği 7 km olarak ölçüldü.AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, ilk deprem 05:54:21'de 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından 06:19:13'te 4.4, 06:23:05'te 4.6, 06:33:50'de 4.4 ve son olarak 06:36:39'da 4.5 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Tüm depremlerin koordinatları Ege Denizi'nin belirli noktalarında yoğunlaşıyor.Bölgede sarsıntılar bekleniyorUzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle Ege Denizi'nde meydana gelen bu depremlerin, fay hatlarındaki hareketliliği artırabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kadlu-alarm-sicakliklar-10-derece-dustu-istanbul-dahil-pek-cok-ilde-1093409074.html
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ege denizi, deprem, afad, 4.6 büyüklüğünde deprem, artçı sarsıntı, deprem fırtınası, son dakika deprem haberleri, ege denizi depremleri
ege denizi, deprem, afad, 4.6 büyüklüğünde deprem, artçı sarsıntı, deprem fırtınası, son dakika deprem haberleri, ege denizi depremleri

AFAD açıkladı: Yerin 7 kilometre altında neler oluyor? Ege Denizi'nde peş peşe 4 üstü 5 deprem

07:30 06.02.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
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Ege Denizi'nde son 1 saat içinde 4'ü 4.4 ile 4.6 büyüklüğünde olmak üzere toplam 5 deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre, depremlerin tamamı 7 km derinlikte gerçekleşti. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde son 1 saat içinde art arda 5 deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremlerin büyüklükleri 4.4 ile 4.6 arasında değişirken, tüm sarsıntıların derinliği 7 km olarak ölçüldü.
AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, ilk deprem 05:54:21'de 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından 06:19:13'te 4.4, 06:23:05'te 4.6, 06:33:50'de 4.4 ve son olarak 06:36:39'da 4.5 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Tüm depremlerin koordinatları Ege Denizi'nin belirli noktalarında yoğunlaşıyor.

Bölgede sarsıntılar bekleniyor

Uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle Ege Denizi'nde meydana gelen bu depremlerin, fay hatlarındaki hareketliliği artırabileceği belirtiliyor.
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