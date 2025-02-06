https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/afad-acikladi-yerin-7-kilometre-altinda-neler-oluyor-ege-denizinde-pes-pese-4-ustu-5-deprem-1093410238.html

AFAD açıkladı: Yerin 7 kilometre altında neler oluyor? Ege Denizi'nde peş peşe 4 üstü 5 deprem

AFAD açıkladı: Yerin 7 kilometre altında neler oluyor? Ege Denizi'nde peş peşe 4 üstü 5 deprem

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde son 1 saat içinde 4'ü 4.4 ile 4.6 büyüklüğünde olmak üzere toplam 5 deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre, depremlerin tamamı 7 km derinlikte... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T07:30+0300

2025-02-06T07:30+0300

2025-02-06T07:30+0300

son depremler

afad

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

kandilli

kandilli rasathanesi

son depremler

ege

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde son 1 saat içinde art arda 5 deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremlerin büyüklükleri 4.4 ile 4.6 arasında değişirken, tüm sarsıntıların derinliği 7 km olarak ölçüldü.AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, ilk deprem 05:54:21'de 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından 06:19:13'te 4.4, 06:23:05'te 4.6, 06:33:50'de 4.4 ve son olarak 06:36:39'da 4.5 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Tüm depremlerin koordinatları Ege Denizi'nin belirli noktalarında yoğunlaşıyor.Bölgede sarsıntılar bekleniyorUzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle Ege Denizi'nde meydana gelen bu depremlerin, fay hatlarındaki hareketliliği artırabileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kadlu-alarm-sicakliklar-10-derece-dustu-istanbul-dahil-pek-cok-ilde-1093409074.html

kandilli

ege

ege bölgesi

ege denizi

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