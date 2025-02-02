https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/bir-haftada-iki-ucak-kazasinin-yasandigi-abdde-bu-kez-kalkis-sirasindaki-ucagin-motoru-alev-aldi-1093288800.html

Bir haftada iki uçak kazasının yaşandığı ABD'de bu kez kalkış sırasındaki uçağın motoru alev aldı

Bir haftada iki uçak kazasının yaşandığı ABD'de bu kez kalkış sırasındaki uçağın motoru alev aldı

Sputnik Türkiye

ABD'de, Houston'dan New York'a hareket etmeye hazırlanan bir uçağın motorunun alev almasıyla mürettebat ile yolcuların uçaktan tahliye edildi. 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T22:56+0300

2025-02-02T22:56+0300

2025-02-02T22:56+0300

dünya

abd

uçak

airbus a320

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101459/58/1014595828_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_b80c1a633c2a4cc0caa5f1c80a217fb0.jpg

United Airlines havayolu şirketine ait Airbus A320 uçağının motoru Houston'dan kalkış sırasında alev aldı. George Bush Intercontinental Havalimanı'nda uçağın motorunda sorun tespit edilmesi üzerine, 104 yolcu ve 5 kişilik mürettebat şişme kaydıraklarla uçaktan indirildi.Uçağın tahliye edilmesine Houston İtfaiyesi de destek verdi.Geçen hafta ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bir yolcu uçağıyla askeri helikopter çarpışmış ve kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti.Dün ise Philadelphia kentindeki bir konut bölgesine hava ambulans uçağı düşmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/abdnin-philadelphia-kentindeki-ucak-kazasinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-7ye-yukseldi-1093272059.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, uçak, airbus a320, yangın