https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/bir-haftada-iki-ucak-kazasinin-yasandigi-abdde-bu-kez-kalkis-sirasindaki-ucagin-motoru-alev-aldi-1093288800.html
Bir haftada iki uçak kazasının yaşandığı ABD'de bu kez kalkış sırasındaki uçağın motoru alev aldı
Bir haftada iki uçak kazasının yaşandığı ABD'de bu kez kalkış sırasındaki uçağın motoru alev aldı
Sputnik Türkiye
ABD'de, Houston'dan New York'a hareket etmeye hazırlanan bir uçağın motorunun alev almasıyla mürettebat ile yolcuların uçaktan tahliye edildi. 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T22:56+0300
2025-02-02T22:56+0300
2025-02-02T22:56+0300
dünya
abd
uçak
airbus a320
yangın
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United Airlines havayolu şirketine ait Airbus A320 uçağının motoru Houston'dan kalkış sırasında alev aldı. George Bush Intercontinental Havalimanı'nda uçağın motorunda sorun tespit edilmesi üzerine, 104 yolcu ve 5 kişilik mürettebat şişme kaydıraklarla uçaktan indirildi.Uçağın tahliye edilmesine Houston İtfaiyesi de destek verdi.Geçen hafta ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bir yolcu uçağıyla askeri helikopter çarpışmış ve kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti.Dün ise Philadelphia kentindeki bir konut bölgesine hava ambulans uçağı düşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/abdnin-philadelphia-kentindeki-ucak-kazasinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-7ye-yukseldi-1093272059.html
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abd, uçak, airbus a320, yangın
abd, uçak, airbus a320, yangın
Bir haftada iki uçak kazasının yaşandığı ABD'de bu kez kalkış sırasındaki uçağın motoru alev aldı
ABD'de, Houston'dan New York'a hareket etmeye hazırlanan bir uçağın motorunun alev almasıyla mürettebat ile yolcuların uçaktan tahliye edildi.
United Airlines havayolu şirketine ait Airbus A320 uçağının motoru Houston'dan kalkış sırasında alev aldı. George Bush Intercontinental Havalimanı'nda uçağın motorunda sorun tespit edilmesi üzerine, 104 yolcu ve 5 kişilik mürettebat şişme kaydıraklarla uçaktan indirildi.
Uçağın tahliye edilmesine Houston İtfaiyesi de destek verdi.
Geçen hafta ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bir yolcu uçağıyla askeri helikopter çarpışmış ve kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti.
Dün ise Philadelphia kentindeki bir konut bölgesine hava ambulans uçağı düşmüştü.