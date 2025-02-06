https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/italya-ve-avustralyanin-ardindan-guney-kore-de-deepseeki-yasakladi-1093419699.html
İtalya ve Avustralya'nın ardından Güney Kore de Deepseek'i yasakladı
İtalya ve Avustralya'nın ardından Güney Kore de Deepseek'i yasakladı
Sputnik Türkiye
Güney Kore, Çin menşeli DeepSeek yapay zeka uygulamasının kullanıcı verilerini toplama endişesiyle, Çevre Bakanlığı'na ait bilgisayarlarda bu uygulamaya... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T12:12+0300
2025-02-06T12:12+0300
2025-02-06T12:12+0300
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teknoloji
çin
güney kore
texas
avustralya
çevre bakanlığı
chatgpt
deepseek
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Güney Kore Çevre Bakanlığı, Çin merkezli DeepSeek yapay zeka uygulamasının, kamuya ait bilgisayarlardan erişimine kısıtlama getirdi. Bakanlık, bu adımı, DeepSeek'in kullanıcı verilerini toplama olasılığına dair artan endişeler üzerine aldı. DeepSeek, son dönemde yüksek ilgi gören ve hızla yayılan bir yapay zeka uygulaması olarak, kısa sürede ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakıp en fazla indirilen uygulama olmayı başarmıştı. Ancak, uygulamanın Çin menşeli olması, güvenlik risklerini gündeme getirdi. Güney Kore Çevre Bakanlığı, bu sebeple DeepSeek'in devlet kurumlarında kullanılmasını engellemeye karar verdi. Bakanlık, bu tür teknolojilerin kişisel veri toplama ve izleme riski taşıdığına dair uyarılar aldı.Bu karar, yalnızca Güney Kore ile sınırlı kalmadı. ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya ve Avustralya gibi ülkeler de benzer şekilde DeepSeek’in kullanımını kısıtlayarak güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yapay-zeka-yarisi-devam-ederken-italya-deepseeki-yasakladi-1093219170.html
çin
güney kore
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deepseek, güney kore, yapay zeka, çin merkezli uygulama, güvenlik önlemleri, veri güvenliği, teknoloji yasakları, deepseek erişimi, devlet bilgisayarları, yapay zeka uygulamaları
deepseek, güney kore, yapay zeka, çin merkezli uygulama, güvenlik önlemleri, veri güvenliği, teknoloji yasakları, deepseek erişimi, devlet bilgisayarları, yapay zeka uygulamaları
İtalya ve Avustralya'nın ardından Güney Kore de Deepseek'i yasakladı
Güney Kore, Çin menşeli DeepSeek yapay zeka uygulamasının kullanıcı verilerini toplama endişesiyle, Çevre Bakanlığı'na ait bilgisayarlarda bu uygulamaya erişimi engelledi. Yetkililer, bu tür teknolojilerin kullanımını daha sıkı denetlemeyi hedeflediklerini aktardı.
Güney Kore Çevre Bakanlığı, Çin merkezli DeepSeek yapay zeka uygulamasının, kamuya ait bilgisayarlardan erişimine kısıtlama getirdi. Bakanlık, bu adımı, DeepSeek'in kullanıcı verilerini toplama olasılığına dair artan endişeler üzerine aldı.
DeepSeek, son dönemde yüksek ilgi gören ve hızla yayılan bir yapay zeka uygulaması olarak, kısa sürede ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakıp en fazla indirilen uygulama olmayı başarmıştı. Ancak, uygulamanın Çin menşeli olması, güvenlik risklerini gündeme getirdi. Güney Kore Çevre Bakanlığı, bu sebeple DeepSeek'in devlet kurumlarında kullanılmasını engellemeye karar verdi. Bakanlık, bu tür teknolojilerin kişisel veri toplama ve izleme riski taşıdığına dair uyarılar aldı.
Bu karar, yalnızca Güney Kore ile sınırlı kalmadı. ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya ve Avustralya gibi ülkeler de benzer şekilde DeepSeek’in kullanımını kısıtlayarak güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.