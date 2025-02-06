https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/italya-ve-avustralyanin-ardindan-guney-kore-de-deepseeki-yasakladi-1093419699.html

İtalya ve Avustralya'nın ardından Güney Kore de Deepseek'i yasakladı

İtalya ve Avustralya'nın ardından Güney Kore de Deepseek'i yasakladı

Sputnik Türkiye

Güney Kore, Çin menşeli DeepSeek yapay zeka uygulamasının kullanıcı verilerini toplama endişesiyle, Çevre Bakanlığı'na ait bilgisayarlarda bu uygulamaya... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T12:12+0300

2025-02-06T12:12+0300

2025-02-06T12:12+0300

dünya

teknoloji

çin

güney kore

texas

avustralya

çevre bakanlığı

chatgpt

deepseek

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Güney Kore Çevre Bakanlığı, Çin merkezli DeepSeek yapay zeka uygulamasının, kamuya ait bilgisayarlardan erişimine kısıtlama getirdi. Bakanlık, bu adımı, DeepSeek'in kullanıcı verilerini toplama olasılığına dair artan endişeler üzerine aldı. DeepSeek, son dönemde yüksek ilgi gören ve hızla yayılan bir yapay zeka uygulaması olarak, kısa sürede ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakıp en fazla indirilen uygulama olmayı başarmıştı. Ancak, uygulamanın Çin menşeli olması, güvenlik risklerini gündeme getirdi. Güney Kore Çevre Bakanlığı, bu sebeple DeepSeek'in devlet kurumlarında kullanılmasını engellemeye karar verdi. Bakanlık, bu tür teknolojilerin kişisel veri toplama ve izleme riski taşıdığına dair uyarılar aldı.Bu karar, yalnızca Güney Kore ile sınırlı kalmadı. ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya ve Avustralya gibi ülkeler de benzer şekilde DeepSeek’in kullanımını kısıtlayarak güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yapay-zeka-yarisi-devam-ederken-italya-deepseeki-yasakladi-1093219170.html

çin

güney kore

texas

avustralya

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