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İtalya ve Avustralya'nın ardından Güney Kore de Deepseek'i yasakladı
İtalya ve Avustralya'nın ardından Güney Kore de Deepseek'i yasakladı
Sputnik Türkiye
Güney Kore, Çin menşeli DeepSeek yapay zeka uygulamasının kullanıcı verilerini toplama endişesiyle, Çevre Bakanlığı'na ait bilgisayarlarda bu uygulamaya... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T12:12+0300
2025-02-06T12:12+0300
dünya
teknoloji
çin
güney kore
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Güney Kore Çevre Bakanlığı, Çin merkezli DeepSeek yapay zeka uygulamasının, kamuya ait bilgisayarlardan erişimine kısıtlama getirdi. Bakanlık, bu adımı, DeepSeek'in kullanıcı verilerini toplama olasılığına dair artan endişeler üzerine aldı. DeepSeek, son dönemde yüksek ilgi gören ve hızla yayılan bir yapay zeka uygulaması olarak, kısa sürede ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakıp en fazla indirilen uygulama olmayı başarmıştı. Ancak, uygulamanın Çin menşeli olması, güvenlik risklerini gündeme getirdi. Güney Kore Çevre Bakanlığı, bu sebeple DeepSeek'in devlet kurumlarında kullanılmasını engellemeye karar verdi. Bakanlık, bu tür teknolojilerin kişisel veri toplama ve izleme riski taşıdığına dair uyarılar aldı.Bu karar, yalnızca Güney Kore ile sınırlı kalmadı. ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya ve Avustralya gibi ülkeler de benzer şekilde DeepSeek’in kullanımını kısıtlayarak güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/yapay-zeka-yarisi-devam-ederken-italya-deepseeki-yasakladi-1093219170.html
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deepseek, güney kore, yapay zeka, çin merkezli uygulama, güvenlik önlemleri, veri güvenliği, teknoloji yasakları, deepseek erişimi, devlet bilgisayarları, yapay zeka uygulamaları
deepseek, güney kore, yapay zeka, çin merkezli uygulama, güvenlik önlemleri, veri güvenliği, teknoloji yasakları, deepseek erişimi, devlet bilgisayarları, yapay zeka uygulamaları

İtalya ve Avustralya'nın ardından Güney Kore de Deepseek'i yasakladı

12:12 06.02.2025
© AAyapay zeka
yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
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Güney Kore, Çin menşeli DeepSeek yapay zeka uygulamasının kullanıcı verilerini toplama endişesiyle, Çevre Bakanlığı'na ait bilgisayarlarda bu uygulamaya erişimi engelledi. Yetkililer, bu tür teknolojilerin kullanımını daha sıkı denetlemeyi hedeflediklerini aktardı.
Güney Kore Çevre Bakanlığı, Çin merkezli DeepSeek yapay zeka uygulamasının, kamuya ait bilgisayarlardan erişimine kısıtlama getirdi. Bakanlık, bu adımı, DeepSeek'in kullanıcı verilerini toplama olasılığına dair artan endişeler üzerine aldı.
DeepSeek, son dönemde yüksek ilgi gören ve hızla yayılan bir yapay zeka uygulaması olarak, kısa sürede ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakıp en fazla indirilen uygulama olmayı başarmıştı. Ancak, uygulamanın Çin menşeli olması, güvenlik risklerini gündeme getirdi. Güney Kore Çevre Bakanlığı, bu sebeple DeepSeek'in devlet kurumlarında kullanılmasını engellemeye karar verdi. Bakanlık, bu tür teknolojilerin kişisel veri toplama ve izleme riski taşıdığına dair uyarılar aldı.
Bu karar, yalnızca Güney Kore ile sınırlı kalmadı. ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya ve Avustralya gibi ülkeler de benzer şekilde DeepSeek’in kullanımını kısıtlayarak güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.
Yapay Zeka veri güvenliği - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
DÜNYA
Yapay zeka yarışı devam ederken: İtalya, DeepSeek'i yasakladı
31 Ocak, 00:11
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