https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/istanbulda-deniz-ulasimi-duracak-bazi-seferler-iptal-edildi-1093405234.html
İstanbul'da deniz ulaşımı duracak: Bazı seferler iptal edildi
İstanbul'da deniz ulaşımı duracak: Bazı seferler iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferleri iptal etti. İDO'nun internet sayfasında... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T00:49+0300
2025-02-06T00:49+0300
2025-02-06T00:49+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ulaşım
ücretsiz ulaşım
toplu ulaşım
ulaşım aracı
deniz
yolcu
yolcu gemisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092649673_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_5acec40eecc23090b0b6c1900a6dee38.jpg
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferlerinin gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 07.45 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19.00 seferinin iptal edildiğini duyurdu. Deniz ulaşımında yaşanan aksaklıklar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde seyahat edecek yolcuları etkileyecek. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.İDO tarafından iptal edilen seferler şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/istanbulda-kar-yagisi-basladi-yarin-okullar-tatil-olacak-mi-tatil-olan-iller-neresi-1093398212.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092649673_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_7769a8aeecc34ffa3f043ddfe23522e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı, deniz, yolcu, yolcu gemisi, feribot, feribot seferleri, gemi, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı, deniz, yolcu, yolcu gemisi, feribot, feribot seferleri, gemi, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili
İstanbul'da deniz ulaşımı duracak: Bazı seferler iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferleri iptal etti. İDO'nun internet sayfasında yapılan duyuruya göre Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 07.45 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19.00 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferlerinin gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 07.45 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19.00 seferinin iptal edildiğini duyurdu. Deniz ulaşımında yaşanan aksaklıklar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde seyahat edecek yolcuları etkileyecek. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.
İDO tarafından iptal edilen seferler şu şekilde:
1.Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 07.45 seferi iptal edildi.
2.Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19.00 seferi iptal edildi.