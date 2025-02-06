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İstanbul'da deniz ulaşımı duracak: Bazı seferler iptal edildi
İstanbul'da deniz ulaşımı duracak: Bazı seferler iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferleri iptal etti. İDO'nun internet sayfasında... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferlerinin gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 07.45 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19.00 seferinin iptal edildiğini duyurdu. Deniz ulaşımında yaşanan aksaklıklar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde seyahat edecek yolcuları etkileyecek. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.İDO tarafından iptal edilen seferler şu şekilde:
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı, deniz, yolcu, yolcu gemisi, feribot, feribot seferleri, gemi, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı, deniz, yolcu, yolcu gemisi, feribot, feribot seferleri, gemi, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili

İstanbul'da deniz ulaşımı duracak: Bazı seferler iptal edildi

00:49 06.02.2025
© AA / Şebnem Coşkunistanbul'da yağış
istanbul'da yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA / Şebnem Coşkun
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferleri iptal etti. İDO'nun internet sayfasında yapılan duyuruya göre Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 07.45 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19.00 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferlerinin gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 07.45 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19.00 seferinin iptal edildiğini duyurdu. Deniz ulaşımında yaşanan aksaklıklar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde seyahat edecek yolcuları etkileyecek. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.

İDO tarafından iptal edilen seferler şu şekilde:

1.
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 07.45 seferi iptal edildi.
2.
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19.00 seferi iptal edildi.
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