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İstanbul'da deniz ulaşımı duracak: Bazı seferler iptal edildi

İstanbul'da deniz ulaşımı duracak: Bazı seferler iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferleri iptal etti. İDO'nun internet sayfasında... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T00:49+0300

2025-02-06T00:49+0300

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türkiye

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İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferlerinin gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 07.45 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19.00 seferinin iptal edildiğini duyurdu. Deniz ulaşımında yaşanan aksaklıklar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde seyahat edecek yolcuları etkileyecek. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.İDO tarafından iptal edilen seferler şu şekilde:

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