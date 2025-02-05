https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/istanbulda-kar-yagisi-basladi-yarin-okullar-tatil-olacak-mi-tatil-olan-iller-neresi-1093398212.html
İstanbul'da kar yağışı başladı: Yarın okullar tatil olacak mı? Tatil olan iller neresi?
İstanbul'da kar yağışı başladı: Yarın okullar tatil olacak mı? Tatil olan iller neresi?
Sputnik Türkiye
İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin birçok noktasında beyaz örtü oluşturdu. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda trafikte yoğunluk... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T18:29+0300
2025-02-05T18:29+0300
2025-02-05T18:29+0300
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kar yağışı
kar fırtınası
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okul
özel okul
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tatil
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.Meteorolojinin yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından, İstanbul’un yüksek kesimleri başta olmak üzere bazı illerde de aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Gümüşhane’de yarın tüm okullarda eğitime ara verildi. Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitim durduruldu.5 ilde okullar tatil edildi6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde, bazı illerde eğitime ara verildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya’da okulların 6 Şubat’ta tatil edileceği duyuruldu. Yetkililer, anma etkinlikleri ve olası olumsuz hava koşulları nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/valilik-duyurdu-5-subatta-okullar-tatil-ilan-edildi-1093360674.html
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İstanbul'da kar yağışı başladı: Yarın okullar tatil olacak mı? Tatil olan iller neresi?
İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin birçok noktasında beyaz örtü oluşturdu. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda trafikte yoğunluk yaşanırken, eğitimde aksamalara yol açıp açmayacağı merak ediliyor. Yetkililer tarafından yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.
Meteorolojinin yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından, İstanbul’un yüksek kesimleri başta olmak üzere bazı illerde de aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Gümüşhane’de yarın tüm okullarda eğitime ara verildi. Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitim durduruldu.
5 ilde okullar tatil edildi
6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde, bazı illerde eğitime ara verildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya’da okulların 6 Şubat’ta tatil edileceği duyuruldu. Yetkililer, anma etkinlikleri ve olası olumsuz hava koşulları nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.