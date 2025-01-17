https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/istanbuldaki-barajlarin-guncel-doluluk-oranlari-aciklandi-iski-paylasti-1092778134.html
İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları açıklandı: İSKİ paylaştı
İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları açıklandı: İSKİ paylaştı
Sputnik Türkiye
İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağışların etkisiyle yüzde 50,49 seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 27.49’a kadar gerileyen oran, su... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T11:11+0300
2025-01-17T11:11+0300
2025-01-17T11:11+0300
türkiye
baraj doluluk
istanbul
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, son bir haftada baraj doluluk oranı yüzde 8.75 artış kaydetti. Bugün itibarıyla 427 milyon 8 bin metreküp su biriken barajlar, azami 868 milyon 683 bin metreküplük kapasitenin yarısına yaklaştı.Barajlardaki doluluk oranlarıİstanbul’a su sağlayan 10 barajdaki güncel doluluk oranları şu şekilde:İSKİ, barajların yanı sıra Yeşilçay ve Melen Çayı’ndan bu ay içinde 44.16 milyon metreküp su temin etti. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 69.51 kilogram olarak ölçüldü.Su Tüketimi ve Geçmiş Yılların VerileriKentte günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 51 bin metreküp olarak kaydedildi. Son 10 yılın doluluk oranlarıİSKİ istatistiklerine göre, barajların bugün itibarıyla doluluk oranları 2015'te yüzde 84.29, 2016'da yüzde 67.68, 2017'de yüzde 74.52, 2018'de yüzde 67.5, 2019'da yüzde 90.89, 2020'de yüzde 52.93, 2021'de yüzde 29.48, 2022'de yüzde 52.48, 2023'te yüzde 30.82, 2024'te yüzde 58.91 iken bugünkü oran yüzde 50.49 ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/meteorolojiden-12-il-icin-kar-yagisi-alarmi-yeni-soguk-dalganin-tarihi-verildi-istanbula-kar-1092770072.html
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İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları açıklandı: İSKİ paylaştı
İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağışların etkisiyle yüzde 50,49 seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 27.49’a kadar gerileyen oran, su kaynaklarının yeniden toparlanma sürecine girdiğini gösteriyor. Peki, İstanbul'da en dolu baraj hangisi? Barajların doluluk oranı ne kadar?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, son bir haftada baraj doluluk oranı yüzde 8.75 artış kaydetti. Bugün itibarıyla 427 milyon 8 bin metreküp su biriken barajlar, azami 868 milyon 683 bin metreküplük kapasitenin yarısına yaklaştı.
Barajlardaki doluluk oranları
İstanbul’a su sağlayan 10 barajdaki güncel doluluk oranları şu şekilde:
Büyükçekmece:
Yüzde 45.04
İSKİ, barajların yanı sıra Yeşilçay ve Melen Çayı’ndan bu ay içinde 44.16 milyon metreküp su temin etti. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 69.51 kilogram olarak ölçüldü.
Su Tüketimi ve Geçmiş Yılların Verileri
Kentte günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 51 bin metreküp olarak kaydedildi.
Son 10 yılın doluluk oranları
İSKİ istatistiklerine göre, barajların bugün itibarıyla doluluk oranları 2015'te yüzde 84.29, 2016'da yüzde 67.68, 2017'de yüzde 74.52, 2018'de yüzde 67.5, 2019'da yüzde 90.89, 2020'de yüzde 52.93, 2021'de yüzde 29.48, 2022'de yüzde 52.48, 2023'te yüzde 30.82, 2024'te yüzde 58.91 iken bugünkü oran yüzde 50.49 ölçüldü.