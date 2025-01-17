İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları açıklandı: İSKİ paylaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarında bir erozyon yaşanıyor'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Los Angeles’taki yangında sosyal adaletsizliğin fotoğrafı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İsmail Arı: 'Bakanlıklara giden yol cemaatlerden geçiyor'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ateşkes 19 Ocak itibariyle geçerli olacak
12:06
84 dk
HABER MASASI
Geçmişten günümüze ''Çocuklarda en çok görülen takıntılar''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
'Yapay zeka 2024 yılında elimiz ayağımız oldu'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsrail’in Hamas’la masaya oturmasını değerlendiren uzmanlar: Ateşkes sağlanması ‘Filistinlilerin başarısı’
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump 2.0: Dış politika stratejileri ve ilk icraatlar
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
18:15
29 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
BMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda Hüseyin Yayman'ın telefon trafiği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
09:06
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Süleyman Soylu, siyaseti bırakacağını açıkladı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/istanbuldaki-barajlarin-guncel-doluluk-oranlari-aciklandi-iski-paylasti-1092778134.html
İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları açıklandı: İSKİ paylaştı
İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları açıklandı: İSKİ paylaştı
Sputnik Türkiye
İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağışların etkisiyle yüzde 50,49 seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 27.49’a kadar gerileyen oran, su... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T11:11+0300
2025-01-17T11:11+0300
türkiye
baraj doluluk
istanbul
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088817255_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8f501650cb853400a0b16a543d009662.jpg
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, son bir haftada baraj doluluk oranı yüzde 8.75 artış kaydetti. Bugün itibarıyla 427 milyon 8 bin metreküp su biriken barajlar, azami 868 milyon 683 bin metreküplük kapasitenin yarısına yaklaştı.Barajlardaki doluluk oranlarıİstanbul’a su sağlayan 10 barajdaki güncel doluluk oranları şu şekilde:İSKİ, barajların yanı sıra Yeşilçay ve Melen Çayı’ndan bu ay içinde 44.16 milyon metreküp su temin etti. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 69.51 kilogram olarak ölçüldü.Su Tüketimi ve Geçmiş Yılların VerileriKentte günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 51 bin metreküp olarak kaydedildi. Son 10 yılın doluluk oranlarıİSKİ istatistiklerine göre, barajların bugün itibarıyla doluluk oranları 2015'te yüzde 84.29, 2016'da yüzde 67.68, 2017'de yüzde 74.52, 2018'de yüzde 67.5, 2019'da yüzde 90.89, 2020'de yüzde 52.93, 2021'de yüzde 29.48, 2022'de yüzde 52.48, 2023'te yüzde 30.82, 2024'te yüzde 58.91 iken bugünkü oran yüzde 50.49 ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/meteorolojiden-12-il-icin-kar-yagisi-alarmi-yeni-soguk-dalganin-tarihi-verildi-istanbula-kar-1092770072.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088817255_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f79c2f83739e2697d1b55eb4ccd0e80a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul baraj doluluk oranı, istanbul su durumu, istanbul baraj doluluk seviyesi 2025, barajlardaki su miktarı, istanbul su krizi, iski baraj doluluk oranları, istanbul günlük su tüketimi, istanbul barajlarında son durum, iski güncel veriler, istanbul su kaynakları, istanbul baraj yağış miktarı, melen çayı su temini, yeşilçay su kullanımı, barajlarda ne kadar su var, istanbul su tasarrufu önerileri, istanbul 10 yıllık doluluk oranı, 2025 istanbul baraj su seviyesi, büyükçekmece baraj doluluk oranı, terkos baraj su miktarı, ömerli barajı doluluk, istanbul su kaynakları ne durumda, istanbul su rezervi, su tasarrufu için öneriler, istanbul barajlar son durum
istanbul baraj doluluk oranı, istanbul su durumu, istanbul baraj doluluk seviyesi 2025, barajlardaki su miktarı, istanbul su krizi, iski baraj doluluk oranları, istanbul günlük su tüketimi, istanbul barajlarında son durum, iski güncel veriler, istanbul su kaynakları, istanbul baraj yağış miktarı, melen çayı su temini, yeşilçay su kullanımı, barajlarda ne kadar su var, istanbul su tasarrufu önerileri, istanbul 10 yıllık doluluk oranı, 2025 istanbul baraj su seviyesi, büyükçekmece baraj doluluk oranı, terkos baraj su miktarı, ömerli barajı doluluk, istanbul su kaynakları ne durumda, istanbul su rezervi, su tasarrufu için öneriler, istanbul barajlar son durum

İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları açıklandı: İSKİ paylaştı

11:11 17.01.2025
© AABaraj
Baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
Abone ol
İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağışların etkisiyle yüzde 50,49 seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 27.49’a kadar gerileyen oran, su kaynaklarının yeniden toparlanma sürecine girdiğini gösteriyor. Peki, İstanbul'da en dolu baraj hangisi? Barajların doluluk oranı ne kadar?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, son bir haftada baraj doluluk oranı yüzde 8.75 artış kaydetti. Bugün itibarıyla 427 milyon 8 bin metreküp su biriken barajlar, azami 868 milyon 683 bin metreküplük kapasitenin yarısına yaklaştı.

Barajlardaki doluluk oranları

İstanbul’a su sağlayan 10 barajdaki güncel doluluk oranları şu şekilde:
Istrancalar: Yüzde 100
Terkos: Yüzde 54.36
Sazlıdere: Yüzde 39.84
Alibey: Yüzde 35.87
Büyükçekmece: Yüzde 45.04
Ömerli: Yüzde 51.34
Darlık: Yüzde 43.38
Elmalı: Yüzde 90.79
Pabuçdere: Yüzde 47.92
Kazandere: Yüzde 82.99
İSKİ, barajların yanı sıra Yeşilçay ve Melen Çayı’ndan bu ay içinde 44.16 milyon metreküp su temin etti. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 69.51 kilogram olarak ölçüldü.

Su Tüketimi ve Geçmiş Yılların Verileri

Kentte günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 51 bin metreküp olarak kaydedildi.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, barajların bugün itibarıyla doluluk oranları 2015'te yüzde 84.29, 2016'da yüzde 67.68, 2017'de yüzde 74.52, 2018'de yüzde 67.5, 2019'da yüzde 90.89, 2020'de yüzde 52.93, 2021'de yüzde 29.48, 2022'de yüzde 52.48, 2023'te yüzde 30.82, 2024'te yüzde 58.91 iken bugünkü oran yüzde 50.49 ölçüldü.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 12 il için kar yağışı alarmı: Yeni soğuk dalganın tarihi verildi, İstanbul'a kar gelecek mi?
06:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала