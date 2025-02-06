https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/istanbul-afad-muduru-ozener-olmayacak-demek-iyimserlik-diyerek-uyardi-istanbulda-bir-gun-bir-deprem-1093432774.html
İstanbul AFAD Müdürü Özener ‘olmayacak demek iyimserlik’ diyerek uyardı: 'İstanbul'da bir gün bir deprem göreceğiz’
İstanbul AFAD Müdürü Özener ‘olmayacak demek iyimserlik’ diyerek uyardı: 'İstanbul'da bir gün bir deprem göreceğiz’
Sputnik Türkiye
İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Prof. Dr. Özener, Marmara Bölgesi'nde olası bir depremin ne zaman gerçekleşeceğinin bilinmediğini belirterek... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T16:26+0300
2025-02-06T16:26+0300
2025-02-06T16:27+0300
türkiye
marmara bölgesi
istanbul
haluk özener
afad
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
izmit
düzce
van
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082554620_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_e022b7012c46c2cad1e701207fa8b471.jpg
İstanbul İl AFAD Müdürlüğü ile Vizyoner Kadınlar Derneği (VİKADER) işbirliğinde, Bayrampaşa Anadolu Lisesi'nde 'Afet Bilinci ve Hazırlık Eğitimi' düzenledi.Programda konuşan İl AFAD Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 6 Şubat 2023 depremlerinin 'asrın felaketi' olarak adlandırıldığını belirterek, "Türkiye'de belki de son bin yılda yaşanmış olan en büyük afet. 11 ili etkiliyor ve 53 binin üzerinde vatandaşımızı kaybediyoruz. Yüz binlerce yaralı. Biz bunu daha önce de İzmit'te 17 Ağustos'ta yaşamıştık. Düzce ve Van depremi oldu. Bunlar 7'nin üstü depremler. Bunları yaşıyoruz ama hızlı unutuyoruz. Hızlı aksiyon alıyoruz ama çabuk unutuyoruz" diye konuştu.Afetten önce yapılan bir birimlik harcamanın 7 ila 10 birimlik bir kazanç sağladığını ifade eden Özener, "Bu kazançlar 10 birim değil, belki bazı yerlerde 30-40 birime kadar çıkıyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde yapacağınız risk azaltma çalışmaları, örneğin bir birimlik bir harcama yaparsanız, Türkiye üzerinde en çok geri dönüşümü Marmara Bölgesi'nde olur. Çünkü ekonominin kalbi burada, sanayi burada. Türkiye'nin kalbi Marmara bölgesi. Dolayısıyla risk azaltma faaliyetlerinin ön plana alınması lazım" ifadelerini kullandı.Yapıların depreme dayanıklı ve güvenli hale getirilmesi için vatandaşlarca ve karar verici konumdaki yetkililerce radikal tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Özener, kentsel dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarının yanı sıra afet konusunda bilinçli olunması gerektiğinin altını çizdi.Afetin ilk 72 saatinde kişinin tek başına kalabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Özener, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Prof. Dr. Özener, olası Marmara depremine ilişkin, "İstanbul'da, Marmara Bölgesi'nde bir gün bir deprem göreceğiz fakat ne zaman göreceğiz bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Yani olmayacak demek iyimserlik. Bilimin ışığında öğrenerek, okuyarak, afetlerle nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz lazım" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/adalet-bakani-tunc-248-kisi-depremde-sorumlulugu-oldugu-gerekcesiyletutuklu-1093431481.html
türkiye
marmara bölgesi
istanbul
izmit
düzce
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082554620_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d8c5c4075adca9155e7d9dcbb1bd0363.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marmara bölgesi, istanbul, haluk özener, afad, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, izmit, düzce, van
marmara bölgesi, istanbul, haluk özener, afad, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, izmit, düzce, van
İstanbul AFAD Müdürü Özener ‘olmayacak demek iyimserlik’ diyerek uyardı: 'İstanbul'da bir gün bir deprem göreceğiz’
16:26 06.02.2025 (güncellendi: 16:27 06.02.2025)
İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Prof. Dr. Özener, Marmara Bölgesi'nde olası bir depremin ne zaman gerçekleşeceğinin bilinmediğini belirterek, "Olmayacak demek iyimserlik. Bilimin ışığında öğrenerek, okuyarak, afetlerle nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz lazım" cümlesini kaydetti.
İstanbul İl AFAD Müdürlüğü ile Vizyoner Kadınlar Derneği (VİKADER) işbirliğinde, Bayrampaşa Anadolu Lisesi'nde 'Afet Bilinci ve Hazırlık Eğitimi' düzenledi.
Programda konuşan İl AFAD Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 6 Şubat 2023 depremlerinin 'asrın felaketi' olarak adlandırıldığını belirterek, "Türkiye'de belki de son bin yılda yaşanmış olan en büyük afet. 11 ili etkiliyor ve 53 binin üzerinde vatandaşımızı kaybediyoruz. Yüz binlerce yaralı. Biz bunu daha önce de İzmit'te 17 Ağustos'ta yaşamıştık. Düzce ve Van depremi oldu. Bunlar 7'nin üstü depremler. Bunları yaşıyoruz ama hızlı unutuyoruz. Hızlı aksiyon alıyoruz ama çabuk unutuyoruz" diye konuştu.
Afetten önce yapılan bir birimlik harcamanın 7 ila 10 birimlik bir kazanç sağladığını ifade eden Özener, "Bu kazançlar 10 birim değil, belki bazı yerlerde 30-40 birime kadar çıkıyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde yapacağınız risk azaltma çalışmaları, örneğin bir birimlik bir harcama yaparsanız, Türkiye üzerinde en çok geri dönüşümü Marmara Bölgesi'nde olur. Çünkü ekonominin kalbi burada, sanayi burada. Türkiye'nin kalbi Marmara bölgesi. Dolayısıyla risk azaltma faaliyetlerinin ön plana alınması lazım" ifadelerini kullandı.
Yapıların depreme dayanıklı ve güvenli hale getirilmesi için vatandaşlarca ve karar verici konumdaki yetkililerce radikal tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Özener, kentsel dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarının yanı sıra afet konusunda bilinçli olunması gerektiğinin altını çizdi.
Afetin ilk 72 saatinde kişinin tek başına kalabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Özener, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Tek başınasınız. Birinci dakika, deprem olduktan sonra birilerinin arama kurtarmaya gelmesini beklemek çok iyimser bir sahne olur. Sebebini söyleyeyim. 6 Şubat depremlerinde biliyorsunuz çok fazla eleştiri de oldu, 'geç müdahale edildi, hemen müdahale olmadı' diye. Bunlar çok gerçekçi değil. Sahada bilfiil çalışan, yaşayan arkadaşlarımız yani AFAD Başkanlığı birkaç saat sonra bölgedeydi. Arama kurtarma birlikleri, elinden gelen en iyi, en çok yani, yapabileceklerin hepsini yaptılar. İyi niyetle çalıştılar. Ancak bu karşılaştığımız felaketin, bilimsel çalışmalarla gerekli olan müdahaleci sayısı 1 milyon 900 bin. Böyle bir afetle başa çıkmak için gerekli profesyonel arama kurtarma ekibinin sayısı bu. Dünyada da böyle bir sayı yok. Dolayısıyla, böyle büyük bir afete hemen müdahale edileceğini beklemek gerçekten çok iyimser bir tahmin olur. Dolayısıyla kendi önlemlerimizi almamız lazım.
Prof. Dr. Özener, olası Marmara depremine ilişkin, "İstanbul'da, Marmara Bölgesi'nde bir gün bir deprem göreceğiz fakat ne zaman göreceğiz bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Yani olmayacak demek iyimserlik. Bilimin ışığında öğrenerek, okuyarak, afetlerle nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz lazım" ifadelerini kullandı.