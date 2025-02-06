https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/israil-filistinlilerin-gazze-seridinden-ayrilmasina-izin-veren-bir-plan-hazirlayacak-1093425831.html

İsrail, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden ayrılmasına izin veren bir plan hazırlayacak

İsrail, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden ayrılmasına izin veren bir plan hazırlayacak

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin bölgeden ayrılmasına izin veren bir plan hazırlanması talimatını verdi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T14:17+0300

2025-02-06T14:17+0300

2025-02-06T14:13+0300

israil- filistin çatışması

israil

yisrael katz

gazze şeridi

gazze

israil savunma bakanlığı

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Gazze sakinlerine “dünyada, onları kabul edecek herhangi bir yere gitme” fırsatını sağlayacak bir plan üzerinde çalışma talimatını verdi.İsrail Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Katz, “ABD Başkanı Donald Trump'ın cesur planını memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyada olduğu gibi, Gazze sakinlerine de çıkış ve göç özgürlüğü tanınmalı. Plan, kara geçişlerinden çıkış seçeneklerinin yanı sıra, deniz ve hava yoluyla çıkış için özel tedbirleri de içerecek” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını dile getirmişti. Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-medyasi-trumpin-gazze-teklifi-abdli-ve-israilli-yetkilileri-sok-etti-1093414068.html

israil

gazze şeridi

gazze

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israil, yisrael katz, gazze şeridi, gazze, israil savunma bakanlığı