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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/israil-filistinlilerin-gazze-seridinden-ayrilmasina-izin-veren-bir-plan-hazirlayacak-1093425831.html
İsrail, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden ayrılmasına izin veren bir plan hazırlayacak
İsrail, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden ayrılmasına izin veren bir plan hazırlayacak
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin bölgeden ayrılmasına izin veren bir plan hazırlanması talimatını verdi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Gazze sakinlerine “dünyada, onları kabul edecek herhangi bir yere gitme” fırsatını sağlayacak bir plan üzerinde çalışma talimatını verdi.İsrail Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Katz, “ABD Başkanı Donald Trump'ın cesur planını memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyada olduğu gibi, Gazze sakinlerine de çıkış ve göç özgürlüğü tanınmalı. Plan, kara geçişlerinden çıkış seçeneklerinin yanı sıra, deniz ve hava yoluyla çıkış için özel tedbirleri de içerecek” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını dile getirmişti. Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-medyasi-trumpin-gazze-teklifi-abdli-ve-israilli-yetkilileri-sok-etti-1093414068.html
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israil, yisrael katz, gazze şeridi, gazze, israil savunma bakanlığı
israil, yisrael katz, gazze şeridi, gazze, israil savunma bakanlığı

İsrail, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden ayrılmasına izin veren bir plan hazırlayacak

14:17 06.02.2025
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINERİsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINER
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İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin bölgeden ayrılmasına izin veren bir plan hazırlanması talimatını verdi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Gazze sakinlerine “dünyada, onları kabul edecek herhangi bir yere gitme” fırsatını sağlayacak bir plan üzerinde çalışma talimatını verdi.
İsrail Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Katz, “ABD Başkanı Donald Trump'ın cesur planını memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyada olduğu gibi, Gazze sakinlerine de çıkış ve göç özgürlüğü tanınmalı. Plan, kara geçişlerinden çıkış seçeneklerinin yanı sıra, deniz ve hava yoluyla çıkış için özel tedbirleri de içerecek” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını dile getirmişti. Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtmişti.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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