https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-medyasi-trumpin-gazze-teklifi-abdli-ve-israilli-yetkilileri-sok-etti-1093414068.html

ABD medyası: Trump’ın Gazze teklifi ABD’li ve İsrailli yetkilileri şok etti

ABD medyası: Trump’ın Gazze teklifi ABD’li ve İsrailli yetkilileri şok etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın Gazze Şeridi’ni ‘kontrol altına alma’ teklifinin Pentagon dahil Washington’daki yetkilileri şok ettiği öne sürüldü. Bu fikrin Trump için... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T09:46+0300

2025-02-06T09:46+0300

2025-02-06T10:01+0300

dünya

abd

donald trump

gazze şeridi

gazze

israil

abd dışişleri bakanlığı

pentagon

new york times

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093220660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf8094fb1c26e06b70adfb231a81788a.jpg

New York Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın Gazze teklifinin ABD'li ve İsrailli yetkililer için sürpriz olduğunu yazdı.Yazıda, “Başkan Trump, Salı günü, ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirme teklifini dile getirdiğinde Beyaz Saray ekibinin ve hükümetinin üst düzey üyelerini bile şoke etti” ifadesi kullanıldı.Bu tür büyük dış politika teklifleri için her zaman ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkilileriyle toplantı yapıldığını anımsatılırken bu sefer böyle bir şey olmadığına dikkat çekilen yazıda, “Bazı üst düzey yetkililer bu fikri Trump için bile fantastik buluyor” dendi.Trump yönetiminin, bu fikrin uygulanabilirliğini araştırmak için en temel planlamayı bile yapmadığı belirtilirken Amerikalılar ve İsraillilerin, Trump'ın böyle bir teklifte bulunmasını beklemediği kaydedildi.Trump’ın haftalardır özel görüşmeler sırasında Gazze Şeridi’nin ABD’ye ait olma olasılığından bahsettiğini aktaran kaynaklar, Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un geçen hafta Gazze Şeridi’nden dönerek “oradaki korkunç koşulları anlatmasının” ardından bu fikrin hız kazandığını belirtti.Haberde, “Hazırlıksız yakalananlar sadece Amerikalılar değildi. Duyuru Trump'ın İsrailli konukları için de benzer bir sürpriz oldu” ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/netanyahu-hamasla-mucadele-israilin-isi-abd-asker-gondermeyecek-1093411899.html

gazze şeridi

gazze

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, gazze şeridi, gazze, israil, abd dışişleri bakanlığı, pentagon, new york times