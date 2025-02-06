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ABD medyası: Trump’ın Gazze teklifi ABD’li ve İsrailli yetkilileri şok etti
ABD medyası: Trump’ın Gazze teklifi ABD’li ve İsrailli yetkilileri şok etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın Gazze Şeridi’ni ‘kontrol altına alma’ teklifinin Pentagon dahil Washington’daki yetkilileri şok ettiği öne sürüldü. Bu fikrin Trump için... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T09:46+0300
2025-02-06T09:46+0300
2025-02-06T10:01+0300
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New York Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın Gazze teklifinin ABD'li ve İsrailli yetkililer için sürpriz olduğunu yazdı.Yazıda, “Başkan Trump, Salı günü, ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirme teklifini dile getirdiğinde Beyaz Saray ekibinin ve hükümetinin üst düzey üyelerini bile şoke etti” ifadesi kullanıldı.Bu tür büyük dış politika teklifleri için her zaman ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkilileriyle toplantı yapıldığını anımsatılırken bu sefer böyle bir şey olmadığına dikkat çekilen yazıda, “Bazı üst düzey yetkililer bu fikri Trump için bile fantastik buluyor” dendi.Trump yönetiminin, bu fikrin uygulanabilirliğini araştırmak için en temel planlamayı bile yapmadığı belirtilirken Amerikalılar ve İsraillilerin, Trump'ın böyle bir teklifte bulunmasını beklemediği kaydedildi.Trump’ın haftalardır özel görüşmeler sırasında Gazze Şeridi’nin ABD’ye ait olma olasılığından bahsettiğini aktaran kaynaklar, Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un geçen hafta Gazze Şeridi’nden dönerek “oradaki korkunç koşulları anlatmasının” ardından bu fikrin hız kazandığını belirtti.Haberde, “Hazırlıksız yakalananlar sadece Amerikalılar değildi. Duyuru Trump'ın İsrailli konukları için de benzer bir sürpriz oldu” ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/netanyahu-hamasla-mucadele-israilin-isi-abd-asker-gondermeyecek-1093411899.html
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abd, donald trump, gazze şeridi, gazze, israil, abd dışişleri bakanlığı, pentagon, new york times
abd, donald trump, gazze şeridi, gazze, israil, abd dışişleri bakanlığı, pentagon, new york times
ABD medyası: Trump’ın Gazze teklifi ABD’li ve İsrailli yetkilileri şok etti
09:46 06.02.2025 (güncellendi: 10:01 06.02.2025)
ABD Başkanı Trump’ın Gazze Şeridi’ni ‘kontrol altına alma’ teklifinin Pentagon dahil Washington’daki yetkilileri şok ettiği öne sürüldü. Bu fikrin Trump için bile fantastik olduğu ifade edilirken İsrailli yetkililer için sürpriz olduğu belirtildi.
New York Times
gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump
'ın Gazze teklifinin ABD'li ve İsrailli yetkililer için sürpriz olduğunu yazdı.
Yazıda, “Başkan Trump, Salı günü, ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirme teklifini dile getirdiğinde Beyaz Saray ekibinin ve hükümetinin üst düzey üyelerini bile şoke etti” ifadesi kullanıldı.
Bu tür büyük dış politika teklifleri için her zaman ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkilileriyle toplantı yapıldığını anımsatılırken bu sefer böyle bir şey olmadığına dikkat çekilen yazıda, “Bazı üst düzey yetkililer bu fikri Trump için bile fantastik buluyor” dendi.
Trump yönetiminin, bu fikrin uygulanabilirliğini araştırmak için en temel planlamayı bile yapmadığı belirtilirken Amerikalılar ve İsraillilerin, Trump'ın böyle bir teklifte bulunmasını beklemediği kaydedildi.
Trump’ın haftalardır özel görüşmeler sırasında Gazze Şeridi’nin ABD’ye ait olma olasılığından bahsettiğini aktaran kaynaklar, Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un geçen hafta Gazze Şeridi’nden dönerek “oradaki korkunç koşulları anlatmasının” ardından bu fikrin hız kazandığını belirtti.
Haberde, “Hazırlıksız yakalananlar sadece Amerikalılar değildi. Duyuru Trump'ın İsrailli konukları için de benzer bir sürpriz oldu” ifadesine yer verildi.