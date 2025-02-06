https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/israil-basini-abd-gazze-halkini-somaliye-yerlestirecek-1093406073.html

İsrail basını: ABD Gazze halkını Somali'ye yerleştirecek

İsrail basını: ABD Gazze halkını Somali'ye yerleştirecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkına yönelik tahliye fikrinin Somalide özerkliğini ilan etmiş ancak uluslararası alanda tanınmamış bölgelere... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T03:16+0300

2025-02-06T03:16+0300

2025-02-06T03:16+0300

dünya

abd

israil

somali

gazze

gazze şeridi

gazze yeniden inşa mekanizması

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İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD, Gazze Şeridi halkının, Somali’nin Somaliland ve Puntland bölgeleri ile Fas’a yerleştirilmesi planlarını değerlendiriyor. Somaliland ve Puntland, Afrika’nın doğusundaki Somali devleti içinde bağımsızlıklarını ilan etmiş, ancak uluslararası alanda tanınmamış özerk bölgeler olarak biliniyor.Haberde ise, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki toprak anlaşmazlığını çözmek istemesi nedeniyle, ABD'den siyasi desteğe ortak ihtiyaç duyduklarını belirtiliyor.Haberde, söz konusu üç bölgenin de Sünni çoğunluğa sahip olduğu, Trump'ın 'Gazze’nin tahliyesi ve yeniden inşası' olarak adlandırılan planının, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinden önce danışmanları arasında yapılan bir toplantıda ortaya çıktığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hamas-israil-ile-ateskes-anlasmasi-ikna-edici-olmasaydi-imzalamazdik-1093366945.html

israil

somali

gazze

gazze şeridi

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Sputnik Türkiye

abd, israil, somali, gazze, gazze şeridi, gazze yeniden inşa mekanizması