https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/israil-basini-abd-gazze-halkini-somaliye-yerlestirecek-1093406073.html
İsrail basını: ABD Gazze halkını Somali'ye yerleştirecek
İsrail basını: ABD Gazze halkını Somali'ye yerleştirecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkına yönelik tahliye fikrinin Somalide özerkliğini ilan etmiş ancak uluslararası alanda tanınmamış bölgelere... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T03:16+0300
2025-02-06T03:16+0300
2025-02-06T03:16+0300
dünya
abd
israil
somali
gazze
gazze şeridi
gazze yeniden inşa mekanizması
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İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD, Gazze Şeridi halkının, Somali’nin Somaliland ve Puntland bölgeleri ile Fas’a yerleştirilmesi planlarını değerlendiriyor. Somaliland ve Puntland, Afrika’nın doğusundaki Somali devleti içinde bağımsızlıklarını ilan etmiş, ancak uluslararası alanda tanınmamış özerk bölgeler olarak biliniyor.Haberde ise, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki toprak anlaşmazlığını çözmek istemesi nedeniyle, ABD'den siyasi desteğe ortak ihtiyaç duyduklarını belirtiliyor.Haberde, söz konusu üç bölgenin de Sünni çoğunluğa sahip olduğu, Trump'ın 'Gazze’nin tahliyesi ve yeniden inşası' olarak adlandırılan planının, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinden önce danışmanları arasında yapılan bir toplantıda ortaya çıktığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hamas-israil-ile-ateskes-anlasmasi-ikna-edici-olmasaydi-imzalamazdik-1093366945.html
israil
somali
gazze
gazze şeridi
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abd, israil, somali, gazze, gazze şeridi, gazze yeniden inşa mekanizması
abd, israil, somali, gazze, gazze şeridi, gazze yeniden inşa mekanizması
İsrail basını: ABD Gazze halkını Somali'ye yerleştirecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkına yönelik tahliye fikrinin Somalide özerkliğini ilan etmiş ancak uluslararası alanda tanınmamış bölgelere gerçekleştirilmesi yönünde olduğu İsrail basını bildirdi.
İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD, Gazze Şeridi halkının, Somali’nin Somaliland ve Puntland bölgeleri ile Fas’a yerleştirilmesi planlarını değerlendiriyor.
Somaliland ve Puntland, Afrika’nın doğusundaki Somali devleti içinde bağımsızlıklarını ilan etmiş, ancak uluslararası alanda tanınmamış özerk bölgeler olarak biliniyor.Haberde ise, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki toprak anlaşmazlığını çözmek istemesi nedeniyle, ABD'den siyasi desteğe ortak ihtiyaç duyduklarını belirtiliyor.
Haberde, söz konusu üç bölgenin de Sünni çoğunluğa sahip olduğu, Trump'ın 'Gazze’nin tahliyesi ve yeniden inşası' olarak adlandırılan planının, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinden önce danışmanları arasında yapılan bir toplantıda ortaya çıktığı aktarıldı.