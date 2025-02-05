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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hamas-israil-ile-ateskes-anlasmasi-ikna-edici-olmasaydi-imzalamazdik-1093366945.html
Hamas: İsrail ile ateşkes anlaşması ikna edici olmasaydı imzalamazdık
Hamas: İsrail ile ateşkes anlaşması ikna edici olmasaydı imzalamazdık
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Ebu Marzuk, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikna edici olduğunu kaydederek anlaşmanın hayata... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T07:42+0300
2025-02-05T08:08+0300
israil- filistin çatışması
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musa ebu merzuk
ortadoğu
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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk, Sputnik'e açıkalmasında, Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşmayı değerlendirdi.Marzuk, “Anlaşma Hamas için ikna edici olmasaydı imzalanmazdı. Bu anlaşmanın, hareket tarafından onaylanan ama İsrail’in reddettiği 23 Mart 2024 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararının ardından sunulduğunu biliyorsunuz” ifadesini kullandı.İsrail’in geçen yılın Mart ayında reddettiği koşulları, Ocak ayında varılan anlaşma kapsamında kabul etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Ebu Marzuk, “Şimdi bu anlaşmanın uygulama aşamasında yer alıyoruz” dedi.Anlaşmanın ilk aşaması devam ediyorİsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esir takasını öngören 42 günlük anlaşmanın ilk aşaması, 19 Ocak'tan bu yana Gazze Şeridi'nde uygulanıyor. Anlaşmanın ilk iki haftasında Hamas 18 İsrailli esiri serbest bırakırken, buna karşılık İsrail 500'den fazla Filistinli esiri serbest bıraktı. Ayrıca Gazze Şeridi sakinlerinin bölgenin güneyinden kuzeyine taşınmasına izin verilirken İsrail askerleri Gazze Şeridi içindeki mevzilerini terk ediyor. Ateşkesin başlamasıyla birlikte bölgeye insani yardım sevkiyatı da arttı.İkinci aşamada ne olacak?Anlaşmanın ikinci aşaması Gazze Şeridi’ndeki savaşın tamamen bitmesini ve Hamas’ın elindeki tüm esirleri serbest bırakmasına ve ölen esirlerin cesetlerini teslim etmesine karşılık İsrail ordusunun bölgeden tamamen çıkmasını öngörüyor.Her an bozulabilirÖte yandan, Hamas’ın bölgenin kontrolünü elinde tuttuğu sürece İsrail'in savaşı durdurmaya hazır olmadığı biliniyor. Hamas da ancak İsrail'in savaşı durduracağına ve güçlerini Filistin bölgesinden çekeceğine dair garanti alması halinde anlaşmanın kendisine düşen kısmını yerine getireceğini dile getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trump-netanyahu-ile-bir-araya-geldi-abd-gazze-seridini-devralacak-1093361689.html
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hamas, musa ebu merzuk, ortadoğu, gazze şeridi, filistin, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, bm güvenlik konseyi
hamas, musa ebu merzuk, ortadoğu, gazze şeridi, filistin, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, bm güvenlik konseyi

Hamas: İsrail ile ateşkes anlaşması ikna edici olmasaydı imzalamazdık

07:42 05.02.2025 (güncellendi: 08:08 05.02.2025)
© Sputnik / Ramil SitdikovHamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Ebu Marzuk, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikna edici olduğunu kaydederek anlaşmanın hayata geçirilmeye devam ettiğini belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk, Sputnik'e açıkalmasında, Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşmayı değerlendirdi.
Marzuk, “Anlaşma Hamas için ikna edici olmasaydı imzalanmazdı. Bu anlaşmanın, hareket tarafından onaylanan ama İsrail’in reddettiği 23 Mart 2024 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararının ardından sunulduğunu biliyorsunuz” ifadesini kullandı.
İsrail’in geçen yılın Mart ayında reddettiği koşulları, Ocak ayında varılan anlaşma kapsamında kabul etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Ebu Marzuk, “Şimdi bu anlaşmanın uygulama aşamasında yer alıyoruz” dedi.

Anlaşmanın ilk aşaması devam ediyor

İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esir takasını öngören 42 günlük anlaşmanın ilk aşaması, 19 Ocak'tan bu yana Gazze Şeridi'nde uygulanıyor. Anlaşmanın ilk iki haftasında Hamas 18 İsrailli esiri serbest bırakırken, buna karşılık İsrail 500'den fazla Filistinli esiri serbest bıraktı. Ayrıca Gazze Şeridi sakinlerinin bölgenin güneyinden kuzeyine taşınmasına izin verilirken İsrail askerleri Gazze Şeridi içindeki mevzilerini terk ediyor. Ateşkesin başlamasıyla birlikte bölgeye insani yardım sevkiyatı da arttı.

İkinci aşamada ne olacak?

Anlaşmanın ikinci aşaması Gazze Şeridi’ndeki savaşın tamamen bitmesini ve Hamas’ın elindeki tüm esirleri serbest bırakmasına ve ölen esirlerin cesetlerini teslim etmesine karşılık İsrail ordusunun bölgeden tamamen çıkmasını öngörüyor.

Her an bozulabilir

Öte yandan, Hamas’ın bölgenin kontrolünü elinde tuttuğu sürece İsrail'in savaşı durdurmaya hazır olmadığı biliniyor. Hamas da ancak İsrail'in savaşı durduracağına ve güçlerini Filistin bölgesinden çekeceğine dair garanti alması halinde anlaşmanın kendisine düşen kısmını yerine getireceğini dile getiriyor.
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