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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/iki-amerikan-fast-food-zincirinin-franchise-sozlesmesi-feshedildi-turkiyede-537-sube-kapanabilir-1092455417.html
İki Amerikan fast food zincirinin franchise sözleşmesi feshedildi: Türkiye'de 537 şube kapanabilir
İki Amerikan fast food zincirinin franchise sözleşmesi feshedildi: Türkiye'de 537 şube kapanabilir
Sputnik Türkiye
Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut'un franchise sözleşmeleri feshedildi. Firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle sözleşmenin feshedildiği açıklandı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T13:38+0300
2025-01-08T13:38+0300
ekonomi
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franchise
sözleşme
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Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile franchise anlaşmasının feshettiklerini duyuran Yum! Brands, firmanın standartları karşılayamadığı için bu kararı aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkiliyor ve Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını bekliyor" denildiDestek olmaya çalıştık Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner açıklamasında "Fesih öncesinde Yum! Brands olarak, birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştık. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı.Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilerken, açıklamada Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını beklediklerini ifade etti. Yum! Brands açıklamasında "Türk tüketicilerinin sadakatine büyük önem verirken bölgeye olan bağlılığını sürdürüyor ve gelecekte mümkün olduğunca çok sayıda restoranı yeniden açmak için çalışıyor" denildi. Yum! Brands ayrıca feshedilen franchise sözleşmeleri kapsamında yasal işlem başlattıklarını da ifade etti.Bu franchise ortağı ve pazara özgü sorunlar nedeniyle, Türkiye'deki restoranların son dönem satışları, her bir marka için restoran başına düşen dünya ortalama satışlarının büyük ölçüde altında kaldığını öne sürülen açıklamada, "Sonuç olarak, mağaza kapanışlarından kaynaklanan telif ücreti kaybının, 2025 ve sonrasında Yum!’un temel faaliyet karı üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Türkiye'deki kapanmalar, 2025 yılının ilk çeyreğinin sonunda Yum!'un raporlanan mağaza sayısında bir azalma olarak yansıtılacaktır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/turkiyenin-dev-meyve-suyu-markasi-konkordato-ilan-etti-40-yillik-kardes-kavgasi-iflas-getirdi-1091937675.html
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pizza hut kapanıyor mu, kfc kapanıyor mu, pizza hut iflas mı etti, kfc türkiye kimin, pizza hut kimin, pizza hut kapanacak mı
pizza hut kapanıyor mu, kfc kapanıyor mu, pizza hut iflas mı etti, kfc türkiye kimin, pizza hut kimin, pizza hut kapanacak mı

İki Amerikan fast food zincirinin franchise sözleşmesi feshedildi: Türkiye'de 537 şube kapanabilir

13:38 08.01.2025
© AP Photo / PRNewsFotoPizza Hut adds new 3-Cheese Stuffed Crust Pizza to menus as first permanent pizza offering in almost two decades.
Pizza Hut adds new 3-Cheese Stuffed Crust Pizza to menus as first permanent pizza offering in almost two decades. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / PRNewsFoto
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Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut'un franchise sözleşmeleri feshedildi. Firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle sözleşmenin feshedildiği açıklandı.
Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile franchise anlaşmasının feshettiklerini duyuran Yum! Brands, firmanın standartları karşılayamadığı için bu kararı aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkiliyor ve Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını bekliyor" denildi

Destek olmaya çalıştık

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner açıklamasında "Fesih öncesinde Yum! Brands olarak, birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştık. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı.
Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilerken, açıklamada Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını beklediklerini ifade etti. Yum! Brands açıklamasında "Türk tüketicilerinin sadakatine büyük önem verirken bölgeye olan bağlılığını sürdürüyor ve gelecekte mümkün olduğunca çok sayıda restoranı yeniden açmak için çalışıyor" denildi. Yum! Brands ayrıca feshedilen franchise sözleşmeleri kapsamında yasal işlem başlattıklarını da ifade etti.
Bu franchise ortağı ve pazara özgü sorunlar nedeniyle, Türkiye'deki restoranların son dönem satışları, her bir marka için restoran başına düşen dünya ortalama satışlarının büyük ölçüde altında kaldığını öne sürülen açıklamada, "Sonuç olarak, mağaza kapanışlarından kaynaklanan telif ücreti kaybının, 2025 ve sonrasında Yum!’un temel faaliyet karı üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Türkiye'deki kapanmalar, 2025 yılının ilk çeyreğinin sonunda Yum!'un raporlanan mağaza sayısında bir azalma olarak yansıtılacaktır" denildi.
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