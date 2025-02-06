https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/hatayda-depremle-birlikte-yok-olmaya-yuz-tutan-el-sanatlari-yeniden-canlandiriliyor-1093431366.html

Hatay’da depremle birlikte yok olmaya yüz tutan el sanatları yeniden canlandırılıyor

Hatay’da depremle birlikte yok olmaya yüz tutan el sanatları yeniden canlandırılıyor

Sputnik Türkiye

Hatay’da depremden sosyal ve kültürel yaşam da olumsuz olarak etkilendi. Kentte yaşayan el sanatları ustaları depremin üzerinden geçen iki yılın ardından... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T16:11+0300

2025-02-06T16:11+0300

2025-02-06T16:11+0300

türkiye

türkiye

hatay

hatay valiliği

deprem

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Hatay’da depremle birlikte sadece binalar yıkılmadı. Kentin kimliğini oluşturan en sanatları da yok olmaya yüz tuttu. Yaşamını yitiren, deprem sonrasında kentten ayrılan veya atölyeleri yıkılan sanatçılar üretime ve eserleri sonraki nesillere aktarmayı bıraktı.Depremde yaraların sarılmaya başlaması ile birlikte sanatçılar da unutulmadı. Hatay Valiliği ve AFAD koordinasyonunda Çekmece Mahallesi'nde kurulan çarşıda, kentin kültürünü ortaya çıkaracak yöresel el sanatları, yiyecek ve ürünlerin satılacağı bir çarşı kurdu. Kente kalan el sanatları ustaları bu çarşıda toplandı.Çarşıda Hatay taşını işleyerek çeşitli objeler yapan taş ustası Semih Özalp deprem sonrası yaşananları Sputnik’e şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hatay-valisi-masatli-yardimlara-her-zaman-acigiz-ama-kimsenin-yardimina-gore-de-kendimizi-1093382046.html

türkiye

hatay

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2025

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türkiye, hatay, hatay valiliği, deprem