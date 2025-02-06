https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/hatayda-depremle-birlikte-yok-olmaya-yuz-tutan-el-sanatlari-yeniden-canlandiriliyor-1093431366.html
Hatay’da depremle birlikte yok olmaya yüz tutan el sanatları yeniden canlandırılıyor
Hatay’da depremle birlikte yok olmaya yüz tutan el sanatları yeniden canlandırılıyor
Sputnik Türkiye
Hatay’da depremden sosyal ve kültürel yaşam da olumsuz olarak etkilendi. Kentte yaşayan el sanatları ustaları depremin üzerinden geçen iki yılın ardından... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T16:11+0300
2025-02-06T16:11+0300
2025-02-06T16:11+0300
türkiye
türkiye
hatay
hatay valiliği
deprem
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Hatay’da depremle birlikte sadece binalar yıkılmadı. Kentin kimliğini oluşturan en sanatları da yok olmaya yüz tuttu. Yaşamını yitiren, deprem sonrasında kentten ayrılan veya atölyeleri yıkılan sanatçılar üretime ve eserleri sonraki nesillere aktarmayı bıraktı.Depremde yaraların sarılmaya başlaması ile birlikte sanatçılar da unutulmadı. Hatay Valiliği ve AFAD koordinasyonunda Çekmece Mahallesi'nde kurulan çarşıda, kentin kültürünü ortaya çıkaracak yöresel el sanatları, yiyecek ve ürünlerin satılacağı bir çarşı kurdu. Kente kalan el sanatları ustaları bu çarşıda toplandı.Çarşıda Hatay taşını işleyerek çeşitli objeler yapan taş ustası Semih Özalp deprem sonrası yaşananları Sputnik’e şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hatay-valisi-masatli-yardimlara-her-zaman-acigiz-ama-kimsenin-yardimina-gore-de-kendimizi-1093382046.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye, hatay, hatay valiliği, deprem
türkiye, hatay, hatay valiliği, deprem
Hatay’da depremle birlikte yok olmaya yüz tutan el sanatları yeniden canlandırılıyor
Özel
Hatay’da depremden sosyal ve kültürel yaşam da olumsuz olarak etkilendi. Kentte yaşayan el sanatları ustaları depremin üzerinden geçen iki yılın ardından yeniden üretime başladı.
Hatay’da depremle birlikte sadece binalar yıkılmadı. Kentin kimliğini oluşturan en sanatları da yok olmaya yüz tuttu. Yaşamını yitiren, deprem sonrasında kentten ayrılan veya atölyeleri yıkılan sanatçılar üretime ve eserleri sonraki nesillere aktarmayı bıraktı.
Depremde yaraların sarılmaya başlaması ile birlikte sanatçılar da unutulmadı. Hatay Valiliği ve AFAD koordinasyonunda Çekmece Mahallesi'nde kurulan çarşıda, kentin kültürünü ortaya çıkaracak yöresel el sanatları, yiyecek ve ürünlerin satılacağı bir çarşı kurdu. Kente kalan el sanatları ustaları bu çarşıda toplandı.
Çarşıda Hatay taşını işleyerek çeşitli objeler yapan taş ustası Semih Özalp deprem sonrası yaşananları Sputnik’e şöyle anlattı:
Biz üç kuşaktır Hatay taşını işliyoruz. Taşı kesip zımparalayıp çeşitli çiviler ile şekiller yapıyoruz. Depremden sonra bir süre depremin psikolojisini üstümüzden atamadık. Neyse ki çok hızlı bir şekilde toparlanıyoruz. Bu çarşı gibi çeşitli yerler yapılıyor.