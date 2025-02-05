Hatay Valisi Masatlı: Yardımlara her zaman açığız ama kimsenin yardımına göre de kendimizi planlamayız

Bizim devletimiz bunu layıkıyla yapacak kabiliyettedir. Dünyanın en büyük afeti ile yüz yüze gelen bir toplumun depremden sonra nasıl dayanışma ruhu ile hareket ettiğini hepimiz gördük. Bizler dışardan devletlerin desteklerine, yardımlarına her zaman açığız ama onların yapacağı yardımlara göre de kendimizi planlayamayız.