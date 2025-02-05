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Hatay Valisi Masatlı: Yardımlara her zaman açığız ama kimsenin yardımına göre de kendimizi planlamayız
Hatay Valisi Masatlı: Yardımlara her zaman açığız ama kimsenin yardımına göre de kendimizi planlamayız
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı basın toplantısında Trump'ın yardımları kesmesinin deprem bölgesine etkisinin sorulması üzerine "Yardımlara her zaman açığız ama... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş depremlerinin 2. yıl dönümüne bir gün kala değerlendirmelerde bulundu.Trump'ın yardımları kesmesiBasın toplantısında kentin son durumuna ilişkin bilgi veren Masatlı'ya Trump'ın yardımları kesmesi soruldu. Masatlı, 'kimsenin yardımına göre kendimizi planlamayız' dedi ve şu şekilde açıklama yaptı:
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Hatay Valisi Masatlı: Yardımlara her zaman açığız ama kimsenin yardımına göre de kendimizi planlamayız

12:51 05.02.2025
© İHA / MURAT ÇELİKAmasya Valisi Mustafa Masatlı
Amasya Valisi Mustafa Masatlı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© İHA / MURAT ÇELİK
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı basın toplantısında Trump'ın yardımları kesmesinin deprem bölgesine etkisinin sorulması üzerine "Yardımlara her zaman açığız ama onların yardımlarına göre de kendimizi planlamayız" dedi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş depremlerinin 2. yıl dönümüne bir gün kala değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın yardımları kesmesi

Basın toplantısında kentin son durumuna ilişkin bilgi veren Masatlı'ya Trump'ın yardımları kesmesi soruldu. Masatlı, 'kimsenin yardımına göre kendimizi planlamayız' dedi ve şu şekilde açıklama yaptı:

Bizim devletimiz bunu layıkıyla yapacak kabiliyettedir. Dünyanın en büyük afeti ile yüz yüze gelen bir toplumun depremden sonra nasıl dayanışma ruhu ile hareket ettiğini hepimiz gördük. Bizler dışardan devletlerin desteklerine, yardımlarına her zaman açığız ama onların yapacağı yardımlara göre de kendimizi planlayamayız.

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