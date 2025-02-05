https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hatay-valisi-masatli-yardimlara-her-zaman-acigiz-ama-kimsenin-yardimina-gore-de-kendimizi-1093382046.html
Hatay Valisi Masatlı: Yardımlara her zaman açığız ama kimsenin yardımına göre de kendimizi planlamayız
Hatay Valisi Masatlı: Yardımlara her zaman açığız ama kimsenin yardımına göre de kendimizi planlamayız
Sputnik Türkiye
Hatay Valisi Mustafa Masatlı basın toplantısında Trump'ın yardımları kesmesinin deprem bölgesine etkisinin sorulması üzerine "Yardımlara her zaman açığız ama... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T12:51+0300
2025-02-05T12:51+0300
2025-02-05T12:51+0300
türkiye
deprem
mustafa masatlı
mustafa masatlı
hatay
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0d/1049801205_0:55:2000:1180_1920x0_80_0_0_f951045d563ee74951a01fc0638a06f5.jpg
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş depremlerinin 2. yıl dönümüne bir gün kala değerlendirmelerde bulundu.Trump'ın yardımları kesmesiBasın toplantısında kentin son durumuna ilişkin bilgi veren Masatlı'ya Trump'ın yardımları kesmesi soruldu. Masatlı, 'kimsenin yardımına göre kendimizi planlamayız' dedi ve şu şekilde açıklama yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bakan-kurum-istanbullular-her-an-yikilacak-600-bin-evde-oturuyor-1093341583.html
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0d/1049801205_176:0:1824:1236_1920x0_80_0_0_0f1047e61d77de1b0e8215ac338b3bd0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
deprem, mustafa masatlı, mustafa masatlı , hatay, donald trump
deprem, mustafa masatlı, mustafa masatlı , hatay, donald trump
Hatay Valisi Masatlı: Yardımlara her zaman açığız ama kimsenin yardımına göre de kendimizi planlamayız
Hatay Valisi Mustafa Masatlı basın toplantısında Trump'ın yardımları kesmesinin deprem bölgesine etkisinin sorulması üzerine "Yardımlara her zaman açığız ama onların yardımlarına göre de kendimizi planlamayız" dedi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş depremlerinin 2. yıl dönümüne bir gün kala değerlendirmelerde bulundu.
Trump'ın yardımları kesmesi
Basın toplantısında kentin son durumuna ilişkin bilgi veren Masatlı'ya Trump'ın yardımları kesmesi soruldu. Masatlı, 'kimsenin yardımına göre kendimizi planlamayız' dedi ve şu şekilde açıklama yaptı:
Bizim devletimiz bunu layıkıyla yapacak kabiliyettedir. Dünyanın en büyük afeti ile yüz yüze gelen bir toplumun depremden sonra nasıl dayanışma ruhu ile hareket ettiğini hepimiz gördük. Bizler dışardan devletlerin desteklerine, yardımlarına her zaman açığız ama onların yapacağı yardımlara göre de kendimizi planlayamayız.