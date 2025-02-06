https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/gida-sahteciliginde-ilk-sirada-bulunan-il-belli-oldu-adana-zirveden-dustu-1093440015.html

Gıda sahteciliğinde ilk sırada bulunan il belli oldu: Adana zirveden düştü

Gıda sahteciliğinde ilk sırada bulunan il belli oldu: Adana zirveden düştü

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde, gıda sahtekarlığında en çok hile yapılan şehirler belli oldu. Uzun... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T21:34+0300

2025-02-06T21:34+0300

2025-02-06T21:34+0300

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gıda ürünü

gıda krizi

aydın

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı gıda sahtekarlığı listesinde Aydın birinci sıraya yerleşti.Bakanlık tarafından açıklanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, gıda sektöründeki sahtecilik haritasını bir kez daha gözler önüne serdi. Bugüne kadar bin 187 işletmenin yer aldığı listede, uzun süredir birinci sırada bulunan Adana’yı geride bırakan Aydın, 172 hileli ürünle zirveye yerleşti. İstanbul, İzmir ve Bursa ise listede Aydın’ı takip eden diğer şehirler olarak dikkat çekti.Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması için alınan önlemlerin yanı sıra, halkın da satın aldıkları ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemelerini ve şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı’na başvurmalarını tavsiye etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/taklit-tagsis-yapilan-gidalar-listesi-guncellendi-sumakta-gida-boyasi-ve-baklavada-yer-fistigi-1092502713.html

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