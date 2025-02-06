https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/gida-sahteciliginde-ilk-sirada-bulunan-il-belli-oldu-adana-zirveden-dustu-1093440015.html
Gıda sahteciliğinde ilk sırada bulunan il belli oldu: Adana zirveden düştü
Gıda sahteciliğinde ilk sırada bulunan il belli oldu: Adana zirveden düştü
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde, gıda sahtekarlığında en çok hile yapılan şehirler belli oldu. Uzun... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T21:34+0300
2025-02-06T21:34+0300
2025-02-06T21:34+0300
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helal gıda
gıda fiyatları
gıda zehirlenmesi
gıda yardımı
gıda ürünü
gıda krizi
aydın
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı gıda sahtekarlığı listesinde Aydın birinci sıraya yerleşti.Bakanlık tarafından açıklanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, gıda sektöründeki sahtecilik haritasını bir kez daha gözler önüne serdi. Bugüne kadar bin 187 işletmenin yer aldığı listede, uzun süredir birinci sırada bulunan Adana’yı geride bırakan Aydın, 172 hileli ürünle zirveye yerleşti. İstanbul, İzmir ve Bursa ise listede Aydın’ı takip eden diğer şehirler olarak dikkat çekti.Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması için alınan önlemlerin yanı sıra, halkın da satın aldıkları ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemelerini ve şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı’na başvurmalarını tavsiye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/taklit-tagsis-yapilan-gidalar-listesi-guncellendi-sumakta-gida-boyasi-ve-baklavada-yer-fistigi-1092502713.html
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adana, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi, aydın, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
adana, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi, aydın, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
Gıda sahteciliğinde ilk sırada bulunan il belli oldu: Adana zirveden düştü
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde, gıda sahtekarlığında en çok hile yapılan şehirler belli oldu. Uzun süre birinci sırada yer alan Adana’yı geride bırakan Aydın, 172 hileli ürünle zirveye yerleşirken İstanbul, İzmir ve Bursa ise Aydın’ı takip eden diğer şehirler olarak öne çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı gıda sahtekarlığı listesinde Aydın birinci sıraya yerleşti.
Bakanlık tarafından açıklanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, gıda sektöründeki sahtecilik haritasını bir kez daha gözler önüne serdi. Bugüne kadar bin 187 işletmenin yer aldığı listede, uzun süredir birinci sırada bulunan Adana’yı geride bırakan Aydın, 172 hileli ürünle zirveye yerleşti. İstanbul, İzmir ve Bursa ise listede Aydın’ı takip eden diğer şehirler olarak dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması için alınan önlemlerin yanı sıra, halkın da satın aldıkları ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemelerini ve şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı’na başvurmalarını tavsiye etti.