https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/taklit-tagsis-yapilan-gidalar-listesi-guncellendi-sumakta-gida-boyasi-ve-baklavada-yer-fistigi-1092502713.html

Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu

Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellediğini duyurdu. Yeni güncellemeye göre kişilerin... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T16:26+0300

2025-01-09T16:26+0300

2025-01-09T16:26+0300

türkiye

taklit

taklit tağşiş listesi

tarım ve orman bakanlığı

et

yağ

baklava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088923910_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_573081e2bd0bd73c2d9252e99198834d.jpg

Bakanlık, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki bilgilere ekleme yaptı.Listeye yapılan eklemeye göre dana kıymada tek tırnaklı eti, bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilirken, geleneksel tereyağında bitkisel yağ, sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu.Buna göre, 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün' sayısı 181'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880'e yükseldi.Söz konusu listede bulunan ürünlerde kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer aldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/uc-buyuk-temizlik-markasina-sorusturma-acildi-yapilan-tespitler-ciddi-ve-yeterli--1092501641.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi:taklit ve tağşiş listesi, taklit ve tağşiş listesi güncel, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesi, taklit ve tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi