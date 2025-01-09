https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/taklit-tagsis-yapilan-gidalar-listesi-guncellendi-sumakta-gida-boyasi-ve-baklavada-yer-fistigi-1092502713.html
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellediğini duyurdu. Yeni güncellemeye göre kişilerin... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T16:26+0300
2025-01-09T16:26+0300
2025-01-09T16:26+0300
türkiye
taklit
taklit tağşiş listesi
tarım ve orman bakanlığı
et
yağ
baklava
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Bakanlık, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki bilgilere ekleme yaptı.Listeye yapılan eklemeye göre dana kıymada tek tırnaklı eti, bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilirken, geleneksel tereyağında bitkisel yağ, sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu.Buna göre, 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün' sayısı 181'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880'e yükseldi.Söz konusu listede bulunan ürünlerde kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/uc-buyuk-temizlik-markasina-sorusturma-acildi-yapilan-tespitler-ciddi-ve-yeterli--1092501641.html
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taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi:taklit ve tağşiş listesi, taklit ve tağşiş listesi güncel, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesi, taklit ve tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi
taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi:taklit ve tağşiş listesi, taklit ve tağşiş listesi güncel, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesi, taklit ve tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi: Sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellediğini duyurdu. Yeni güncellemeye göre kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün 181'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880'e yükseldiği aktarıldı.
Bakanlık, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr
adresindeki bilgilere ekleme yaptı.
Listeye yapılan eklemeye göre dana kıymada tek tırnaklı eti, bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilirken, geleneksel tereyağında bitkisel yağ, sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu.
Buna göre, 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün' sayısı 181'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880'e yükseldi.
Söz konusu listede bulunan ürünlerde kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer aldığı belirtildi.