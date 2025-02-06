Galatasaray 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
118 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
17:40
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/galatasaray-25-yilligina-kadrosuna-kattigi-mario-leminanin-maliyetini-acikladi-1093405687.html
Galatasaray 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı
Galatasaray 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına Wolverhampton Wanderers'tan kadrosuna aldığı Mario Lemina'ya bu sezonun ikinci yarısında 1 milyon 250 bin euro... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T01:56+0300
2025-02-06T02:00+0300
spor
mario lemina
galatasaray
maliyet
futbolcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093405777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9aa4cbc123734cc3d62cfb21019c12df.jpg
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'tan Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2,5 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.Lemina'nın maliyeti ne kadar?Açıklamada, bu sezonun ikinci yarısında oyuncuya 1 milyon 250 bin euro, gelecek sezon ise 2.5 milyon euro ödeneceği aktarıldı.Opsiyonunun kullanılması durumunda ise Mario Lemina'ya 2026-2027 sezonu için yine 2.5 milyon euro ödeme yapılacağı ifade edildi.Lemina ile imza atan Galatasaray'ın sosyal medya hesabından "Mario Lemina, Galatasaray’da" paylaşımı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/voleybolda-yilin-transferi-hande-baladinin-yeni-takimi-belli-oldu-1093390687.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093405777_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_408a5d37da49e95bd188740647dd5981.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mario lemina kimdir, mario lemina galatasaray, mario lemina transfer ücreti, mario lemina maliyet
mario lemina kimdir, mario lemina galatasaray, mario lemina transfer ücreti, mario lemina maliyet

Galatasaray 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı

01:56 06.02.2025 (güncellendi: 02:00 06.02.2025)
© Fotoğraf : Galatasaray Mario Lemina
Mario Lemina - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Fotoğraf : Galatasaray
Abone ol
Galatasaray, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına Wolverhampton Wanderers'tan kadrosuna aldığı Mario Lemina'ya bu sezonun ikinci yarısında 1 milyon 250 bin euro, gelecek sezon ise 2.5 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Futbolcunun eski kulübüne de 2.5 milyon euro transfer bedeli ödenecek.
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'tan Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2,5 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Lemina'nın maliyeti ne kadar?

Açıklamada, bu sezonun ikinci yarısında oyuncuya 1 milyon 250 bin euro, gelecek sezon ise 2.5 milyon euro ödeneceği aktarıldı.
Opsiyonunun kullanılması durumunda ise Mario Lemina'ya 2026-2027 sezonu için yine 2.5 milyon euro ödeme yapılacağı ifade edildi.
Lemina ile imza atan Galatasaray'ın sosyal medya hesabından "Mario Lemina, Galatasaray’da" paylaşımı yapıldı.
Hande Baladın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
SPOR
Voleybolda yılın transferi: Hande Baladın'ın yeni takımı belli oldu
Dün, 15:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала