https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/galatasaray-25-yilligina-kadrosuna-kattigi-mario-leminanin-maliyetini-acikladi-1093405687.html
Galatasaray 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı
Galatasaray 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına Wolverhampton Wanderers'tan kadrosuna aldığı Mario Lemina'ya bu sezonun ikinci yarısında 1 milyon 250 bin euro... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T01:56+0300
2025-02-06T01:56+0300
2025-02-06T02:00+0300
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mario lemina
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maliyet
futbolcu
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Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'tan Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2,5 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.Lemina'nın maliyeti ne kadar?Açıklamada, bu sezonun ikinci yarısında oyuncuya 1 milyon 250 bin euro, gelecek sezon ise 2.5 milyon euro ödeneceği aktarıldı.Opsiyonunun kullanılması durumunda ise Mario Lemina'ya 2026-2027 sezonu için yine 2.5 milyon euro ödeme yapılacağı ifade edildi.Lemina ile imza atan Galatasaray'ın sosyal medya hesabından "Mario Lemina, Galatasaray’da" paylaşımı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/voleybolda-yilin-transferi-hande-baladinin-yeni-takimi-belli-oldu-1093390687.html
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mario lemina kimdir, mario lemina galatasaray, mario lemina transfer ücreti, mario lemina maliyet
Galatasaray 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı
01:56 06.02.2025 (güncellendi: 02:00 06.02.2025)
Galatasaray, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına Wolverhampton Wanderers'tan kadrosuna aldığı Mario Lemina'ya bu sezonun ikinci yarısında 1 milyon 250 bin euro, gelecek sezon ise 2.5 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Futbolcunun eski kulübüne de 2.5 milyon euro transfer bedeli ödenecek.
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'tan Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2,5 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Lemina'nın maliyeti ne kadar?
Açıklamada, bu sezonun ikinci yarısında oyuncuya 1 milyon 250 bin euro, gelecek sezon ise 2.5 milyon euro ödeneceği aktarıldı.
Opsiyonunun kullanılması durumunda ise Mario Lemina'ya 2026-2027 sezonu için yine 2.5 milyon euro ödeme yapılacağı ifade edildi.
Lemina ile imza atan Galatasaray'ın sosyal medya hesabından "Mario Lemina, Galatasaray’da" paylaşımı yapıldı.