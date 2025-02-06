https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/galatasaray-25-yilligina-kadrosuna-kattigi-mario-leminanin-maliyetini-acikladi-1093405687.html

Galatasaray 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı

Galatasaray 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına Wolverhampton Wanderers'tan kadrosuna aldığı Mario Lemina'ya bu sezonun ikinci yarısında 1 milyon 250 bin euro... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T01:56+0300

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spor

mario lemina

galatasaray

maliyet

futbolcu

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Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'tan Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2,5 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.Lemina'nın maliyeti ne kadar?Açıklamada, bu sezonun ikinci yarısında oyuncuya 1 milyon 250 bin euro, gelecek sezon ise 2.5 milyon euro ödeneceği aktarıldı.Opsiyonunun kullanılması durumunda ise Mario Lemina'ya 2026-2027 sezonu için yine 2.5 milyon euro ödeme yapılacağı ifade edildi.Lemina ile imza atan Galatasaray'ın sosyal medya hesabından "Mario Lemina, Galatasaray’da" paylaşımı yapıldı.

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