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Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerini anma mesajı: 'Yaraları iyileştirene kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz'
Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerini anma mesajı: 'Yaraları iyileştirene kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde merkez üssü olarak meydana gelen ve çok büyük bir yıkıma yol açan... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
kahramanmaraş
recep tayyip erdoğan
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6 şubat kahramanmaraş depremi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıldönümü sebebiyle anma mesajı paylaştı.Sosyal medya hesabından, depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
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6 şubat depremleri, anma töreni
6 şubat depremleri, anma töreni

Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerini anma mesajı: 'Yaraları iyileştirene kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz'

05:08 06.02.2025
© AAKabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
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6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde merkez üssü olarak meydana gelen ve çok büyük bir yıkıma yol açan depremlerin ikinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıldönümü sebebiyle anma mesajı paylaştı.
Sosyal medya hesabından, depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum.

İlk günden beri devlet ve millet olarak “bir oluruz” dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz. Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz.

Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını âminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz.

Rabb’im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun."
Asrın felaketi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler için anma yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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