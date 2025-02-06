Asrın felaketi yürüyüşü: 'Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
118 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
17:40
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/1093407596.html
Asrın felaketi yürüyüşü: 'Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var'
Asrın felaketi yürüyüşü: 'Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var'
Sputnik Türkiye
6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, vatandaşlar kaybettikleri yakınlarını anmak ve acılarını paylaşmak için bir araya geldi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T04:35+0300
2025-02-06T04:35+0300
türkiye
6 şubat kahramanmaraş depremi
deprem
anma töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093406680_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_cfe799a6c22616a1f0da58718c8ec1a8.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093406680_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_345f7bbc99c6728fe9bea1a896c28f00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, anma töreni
фото, 6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, anma töreni

Asrın felaketi yürüyüşü: 'Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var'

04:35 06.02.2025
Abone ol
6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, vatandaşlar kaybettikleri yakınlarını anmak ve acılarını paylaşmak için bir araya geldi.
© AA / Eren Bozkurt

Hatay'da, 6 Şubat 2023’teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinlikleri için vatandaşlar belirlenen alanlarda toplanmaya başladı. Merkez Antakya ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı’na yönelen kalabalık, 04.17’deki anma etkinliği için hazırlık yaptı.

Hatay&#x27;da, 6 Şubat 2023’teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinlikleri için vatandaşlar belirlenen alanlarda toplanmaya başladı. Merkez Antakya ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı’na yönelen kalabalık, 04.17’deki anma etkinliği için hazırlık yaptı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Eren Bozkurt

Hatay'da, 6 Şubat 2023’teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinlikleri için vatandaşlar belirlenen alanlarda toplanmaya başladı. Merkez Antakya ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı’na yönelen kalabalık, 04.17’deki anma etkinliği için hazırlık yaptı.

© AA / Eren Bozkurt

Ailecek meydana giden vatandaşlar, yağışlı havaya rağmen ellerinde şemsiyelerle anma saatini bekledi. Herkes, yaşanan acıları unutmadıklarını belirtti.

Ailecek meydana giden vatandaşlar, yağışlı havaya rağmen ellerinde şemsiyelerle anma saatini bekledi. Herkes, yaşanan acıları unutmadıklarını belirtti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Eren Bozkurt

Ailecek meydana giden vatandaşlar, yağışlı havaya rağmen ellerinde şemsiyelerle anma saatini bekledi. Herkes, yaşanan acıları unutmadıklarını belirtti.

© AA / Eren Bozkurt

İskenderun ilçesinde de vatandaşlar Anıt Alanı'nda toplanarak etkinliklere katıldı. Esnaflar, alandaki vatandaşlara çorba ikram etti. Etkinlik sırasında vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak sessizce yürüyüş yaptı.

İskenderun ilçesinde de vatandaşlar Anıt Alanı&#x27;nda toplanarak etkinliklere katıldı. Esnaflar, alandaki vatandaşlara çorba ikram etti. Etkinlik sırasında vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak sessizce yürüyüş yaptı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Eren Bozkurt

İskenderun ilçesinde de vatandaşlar Anıt Alanı'nda toplanarak etkinliklere katıldı. Esnaflar, alandaki vatandaşlara çorba ikram etti. Etkinlik sırasında vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak sessizce yürüyüş yaptı.

© AA / Eren Bozkurt

Mustafa Kemal Mahallesi’nde, depremde yıkılan binaların yerlerine karanfiller ve oyuncaklar bırakıldığı görüldü.

Mustafa Kemal Mahallesi’nde, depremde yıkılan binaların yerlerine karanfiller ve oyuncaklar bırakıldığı görüldü. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Eren Bozkurt

Mustafa Kemal Mahallesi’nde, depremde yıkılan binaların yerlerine karanfiller ve oyuncaklar bırakıldığı görüldü.

© AA / Eren Bozkurt

Alanda bulunan vatandaşlar, depremin yıldönümünde kaybettikleri yakınlarını anmak için fotoğraflarını taşıdılar. Birçok kişi, kaybettikleri sevdiklerinin anısını yaşatmaya çalışarak anma etkinliği için alanda sessiz bir bekleyiş sergiledi.

Alanda bulunan vatandaşlar, depremin yıldönümünde kaybettikleri yakınlarını anmak için fotoğraflarını taşıdılar. Birçok kişi, kaybettikleri sevdiklerinin anısını yaşatmaya çalışarak anma etkinliği için alanda sessiz bir bekleyiş sergiledi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Eren Bozkurt

Alanda bulunan vatandaşlar, depremin yıldönümünde kaybettikleri yakınlarını anmak için fotoğraflarını taşıdılar. Birçok kişi, kaybettikleri sevdiklerinin anısını yaşatmaya çalışarak anma etkinliği için alanda sessiz bir bekleyiş sergiledi.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала