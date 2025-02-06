Asrın felaketi yürüyüşü: 'Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var'

Hatay'da, 6 Şubat 2023’teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinlikleri için vatandaşlar belirlenen alanlarda toplanmaya başladı. Merkez Antakya ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı’na yönelen kalabalık, 04.17’deki anma etkinliği için hazırlık yaptı.
Hatay'da, 6 Şubat 2023’teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinlikleri için vatandaşlar belirlenen alanlarda toplanmaya başladı. Merkez Antakya ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı’na yönelen kalabalık, 04.17’deki anma etkinliği için hazırlık yaptı.
Ailecek meydana giden vatandaşlar, yağışlı havaya rağmen ellerinde şemsiyelerle anma saatini bekledi. Herkes, yaşanan acıları unutmadıklarını belirtti.
Ailecek meydana giden vatandaşlar, yağışlı havaya rağmen ellerinde şemsiyelerle anma saatini bekledi. Herkes, yaşanan acıları unutmadıklarını belirtti.
İskenderun ilçesinde de vatandaşlar Anıt Alanı'nda toplanarak etkinliklere katıldı. Esnaflar, alandaki vatandaşlara çorba ikram etti. Etkinlik sırasında vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak sessizce yürüyüş yaptı.
İskenderun ilçesinde de vatandaşlar Anıt Alanı'nda toplanarak etkinliklere katıldı. Esnaflar, alandaki vatandaşlara çorba ikram etti. Etkinlik sırasında vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak sessizce yürüyüş yaptı.
Mustafa Kemal Mahallesi’nde, depremde yıkılan binaların yerlerine karanfiller ve oyuncaklar bırakıldığı görüldü.
Mustafa Kemal Mahallesi’nde, depremde yıkılan binaların yerlerine karanfiller ve oyuncaklar bırakıldığı görüldü.
Alanda bulunan vatandaşlar, depremin yıldönümünde kaybettikleri yakınlarını anmak için fotoğraflarını taşıdılar. Birçok kişi, kaybettikleri sevdiklerinin anısını yaşatmaya çalışarak anma etkinliği için alanda sessiz bir bekleyiş sergiledi.
Alanda bulunan vatandaşlar, depremin yıldönümünde kaybettikleri yakınlarını anmak için fotoğraflarını taşıdılar. Birçok kişi, kaybettikleri sevdiklerinin anısını yaşatmaya çalışarak anma etkinliği için alanda sessiz bir bekleyiş sergiledi.