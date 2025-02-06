Asrın felaketi yürüyüşü: 'Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var'

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Hatay'da, 6 Şubat 2023’teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinlikleri için vatandaşlar belirlenen alanlarda toplanmaya başladı. Merkez Antakya ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı’na yönelen kalabalık, 04.17’deki anma etkinliği için hazırlık yaptı.