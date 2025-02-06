https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ekonomist-prof-dr-hakan-karanin-fiyat-isyani-enflasyon-adalet-ve-ahlaki-da-bozuyor-1093434411.html

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'nın 'fiyat' isyanı: 'Enflasyon adalet ve ahlakı da bozuyor'

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'nın 'fiyat' isyanı: 'Enflasyon adalet ve ahlakı da bozuyor'

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, aynı ürünün farklı fiyatlandırılmasına isyan ederken, enflasyonun 'ahlakı' da bozduğunun altını... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T17:11+0300

2025-02-06T17:11+0300

2025-02-06T17:11+0300

ekonomi

hakan kara

ekonomi

enflasyon

merkez bankası

fahiş fiyat

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Türkiye'de enflasyonla birlikte fiyatlardaki bozulmaya dikkat çeken Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, bir ürünün mağazada bin 500 liraya internette ise 350 liraya satıldığını belirterek, "Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil. Adalet duygusunu ve ahlakı da bozuyor" dedi. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı” diyerek, enflasyonun yarattığı sorunlara işaret etti.Bir yerde bin 500 lira bir yerde 350 liraKara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı ürünün mağazada ve internetteki fiyat farkına dikkat çekerken, “Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil” adalet ve ahlak tarafındaki etkisine şu şekilde dikkat çekti:

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hakan kara, ekonomi, enflasyon, merkez bankası, fahiş fiyat