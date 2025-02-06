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Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'nın 'fiyat' isyanı: 'Enflasyon adalet ve ahlakı da bozuyor'
Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'nın 'fiyat' isyanı: 'Enflasyon adalet ve ahlakı da bozuyor'
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Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, aynı ürünün farklı fiyatlandırılmasına isyan ederken, enflasyonun 'ahlakı' da bozduğunun altını... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T17:11+0300
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Türkiye'de enflasyonla birlikte fiyatlardaki bozulmaya dikkat çeken Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, bir ürünün mağazada bin 500 liraya internette ise 350 liraya satıldığını belirterek, "Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil. Adalet duygusunu ve ahlakı da bozuyor" dedi. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı” diyerek, enflasyonun yarattığı sorunlara işaret etti.Bir yerde bin 500 lira bir yerde 350 liraKara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı ürünün mağazada ve internetteki fiyat farkına dikkat çekerken, “Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil” adalet ve ahlak tarafındaki etkisine şu şekilde dikkat çekti:
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hakan kara, ekonomi, enflasyon, merkez bankası, fahiş fiyat
hakan kara, ekonomi, enflasyon, merkez bankası, fahiş fiyat

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'nın 'fiyat' isyanı: 'Enflasyon adalet ve ahlakı da bozuyor'

17:11 06.02.2025
© Fotoğraf : TwitterMerkez Bankası Eski Başekonomisti Hakan Kara
Merkez Bankası Eski Başekonomisti Hakan Kara - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, aynı ürünün farklı fiyatlandırılmasına isyan ederken, enflasyonun 'ahlakı' da bozduğunun altını çizdi.
Türkiye'de enflasyonla birlikte fiyatlardaki bozulmaya dikkat çeken Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, bir ürünün mağazada bin 500 liraya internette ise 350 liraya satıldığını belirterek, "Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil. Adalet duygusunu ve ahlakı da bozuyor" dedi.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı” diyerek, enflasyonun yarattığı sorunlara işaret etti.

Bir yerde bin 500 lira bir yerde 350 lira

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı ürünün mağazada ve internetteki fiyat farkına dikkat çekerken, “Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil” adalet ve ahlak tarafındaki etkisine şu şekilde dikkat çekti:
“Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı. İki ayrı eczaneden sorduğum vitaminin bana söylenen fiyatı 450 TL idi. İnternet üzerinden aynı ürün 200 TL’ye satılıyor. Yaşadığım başka bir örnek: Mağazada 1500 TL fiyat verilen ürünün internet üzerinden 350 TL’ye alınabildiğini gördüm. Eminim hepiniz benzer şeyler yaşıyorsunuz. Sıkça böyle şeyler olunca insan artık normal fiyatlamalara bile şüphe ile bakıyor. Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil. Adalet duygusunu ve ahlakı da bozuyor.”
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