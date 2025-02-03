https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/emekli-bayram-ikramiyesi-zamlanacak-mi-olasi-senaryolar-kulisleri-hareketlendirdi-1093310741.html

Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Olası senaryolar kulisleri hareketlendirdi

Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Olası senaryolar kulisleri hareketlendirdi

Sputnik Türkiye

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Eğer emekli aylıklarına yapılan yüzde... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T15:50+0300

2025-02-03T15:50+0300

2025-02-03T15:50+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

bayram ikramiyesi

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Milyonlarca emekli, bayram öncesi hükümetin olası ikramiye zam kararını bekliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, önümüzdeki günlerde bütçe ve enflasyon verilerine göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği düşünülüyor.Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. İlk kez 2018’de 1.000 TL olarak başlayan ikramiye, yıllar içinde artırıldı:Şimdi ise emekliler, 2024 yılı Ramazan Bayramı öncesinde yeni bir artış olup olmayacağını merak ediyor.Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Aynı oranın bayram ikramiyelerine de yansıtılması durumunda rakam 3 bin 472 TL’ye çıkacak.Ancak kulislerde, ikramiyenin en az 3.500 TL’ye yükseltilebileceği ve hatta 4.500 TL seviyesine kadar çıkarılabileceği de konuşuluyor.Habertürk’ün haberine göre, AK Parti kaynakları şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılmasına ilişkin bir çalışma olmadığını belirtti. Yaklaşık 16 milyon 650 bin emekliye ödenen ikramiyelerin maliyetinin mevcut haliyle bile 100 ila 110 milyar TL olduğu vurgulandı.Kaynaklar, olası bir artış durumunda bütçeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederken, Ramazan ayının 1 Mart’ta başlamasıyla konunun yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/sgk-uzmani-oran-verdi-emekli-maaslarina-zam-ne-kadar-olacak-1093304485.html

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