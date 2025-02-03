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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/emekli-bayram-ikramiyesi-zamlanacak-mi-olasi-senaryolar-kulisleri-hareketlendirdi-1093310741.html
Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Olası senaryolar kulisleri hareketlendirdi
Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Olası senaryolar kulisleri hareketlendirdi
Sputnik Türkiye
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Eğer emekli aylıklarına yapılan yüzde... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T15:50+0300
2025-02-03T15:50+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
bayram ikramiyesi
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Milyonlarca emekli, bayram öncesi hükümetin olası ikramiye zam kararını bekliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, önümüzdeki günlerde bütçe ve enflasyon verilerine göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği düşünülüyor.Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. İlk kez 2018’de 1.000 TL olarak başlayan ikramiye, yıllar içinde artırıldı:Şimdi ise emekliler, 2024 yılı Ramazan Bayramı öncesinde yeni bir artış olup olmayacağını merak ediyor.Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Aynı oranın bayram ikramiyelerine de yansıtılması durumunda rakam 3 bin 472 TL’ye çıkacak.Ancak kulislerde, ikramiyenin en az 3.500 TL’ye yükseltilebileceği ve hatta 4.500 TL seviyesine kadar çıkarılabileceği de konuşuluyor.Habertürk’ün haberine göre, AK Parti kaynakları şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılmasına ilişkin bir çalışma olmadığını belirtti. Yaklaşık 16 milyon 650 bin emekliye ödenen ikramiyelerin maliyetinin mevcut haliyle bile 100 ila 110 milyar TL olduğu vurgulandı.Kaynaklar, olası bir artış durumunda bütçeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederken, Ramazan ayının 1 Mart’ta başlamasıyla konunun yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/sgk-uzmani-oran-verdi-emekli-maaslarina-zam-ne-kadar-olacak-1093304485.html
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emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, bayram ikramiyesi
emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, bayram ikramiyesi

Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Olası senaryolar kulisleri hareketlendirdi

15:50 03.02.2025
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Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Eğer emekli aylıklarına yapılan yüzde 15.75'lik zam ikramiyelere de yansıtılırsa, bayram ikramiyesi 3 bin 472 TL'ye yükselebilir. Peki, emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı?
Milyonlarca emekli, bayram öncesi hükümetin olası ikramiye zam kararını bekliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, önümüzdeki günlerde bütçe ve enflasyon verilerine göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği düşünülüyor.
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. İlk kez 2018’de 1.000 TL olarak başlayan ikramiye, yıllar içinde artırıldı:
2021: 1.100 TL
2023: 2.000 TL
2024: Yüzde 50 artışla 3.000 TL
Şimdi ise emekliler, 2024 yılı Ramazan Bayramı öncesinde yeni bir artış olup olmayacağını merak ediyor.

Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?

2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Aynı oranın bayram ikramiyelerine de yansıtılması durumunda rakam 3 bin 472 TL’ye çıkacak.
Ancak kulislerde, ikramiyenin en az 3.500 TL’ye yükseltilebileceği ve hatta 4.500 TL seviyesine kadar çıkarılabileceği de konuşuluyor.
Habertürk’ün haberine göre, AK Parti kaynakları şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılmasına ilişkin bir çalışma olmadığını belirtti. Yaklaşık 16 milyon 650 bin emekliye ödenen ikramiyelerin maliyetinin mevcut haliyle bile 100 ila 110 milyar TL olduğu vurgulandı.
Kaynaklar, olası bir artış durumunda bütçeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederken, Ramazan ayının 1 Mart’ta başlamasıyla konunun yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.
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EKONOMİ
SGK uzmanı oran verdi: Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?
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