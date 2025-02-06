https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ege-denizinde-pes-pese-3-deprem-meydana-geldi-1093440140.html

Ege Denizi'nde peş peşe 3 deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde peş peşe 3 deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde peş peşe 4.5, 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi duyuruldu. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T21:51+0300

2025-02-06T21:51+0300

2025-02-06T21:52+0300

son depremler

afad

ege denizi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.5, 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde üç sarsıntı kaydedildi.Üç depreminde 7 km derinlikte gerçekleştiği bilgisi verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/istanbul-afad-muduru-ozener-olmayacak-demek-iyimserlik-diyerek-uyardi-istanbulda-bir-gun-bir-deprem-1093432774.html

ege denizi

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izmir deprem, izmir, deprem, ege denizi