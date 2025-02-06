https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ege-denizinde-pes-pese-3-deprem-meydana-geldi-1093440140.html
Ege Denizi'nde peş peşe 3 deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde peş peşe 3 deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde peş peşe 4.5, 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi duyuruldu. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T21:51+0300
2025-02-06T21:51+0300
2025-02-06T21:52+0300
son depremler
afad
ege denizi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.5, 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde üç sarsıntı kaydedildi.Üç depreminde 7 km derinlikte gerçekleştiği bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/istanbul-afad-muduru-ozener-olmayacak-demek-iyimserlik-diyerek-uyardi-istanbulda-bir-gun-bir-deprem-1093432774.html
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izmir deprem, izmir, deprem, ege denizi
izmir deprem, izmir, deprem, ege denizi
Ege Denizi'nde peş peşe 3 deprem meydana geldi
21:51 06.02.2025 (güncellendi: 21:52 06.02.2025)
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde peş peşe 4.5, 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi duyuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.5, 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde üç sarsıntı kaydedildi.
Üç depreminde 7 km derinlikte gerçekleştiği bilgisi verildi.