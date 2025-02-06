https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ege-denizinde-41-buyuklugunde-2-deprem-meydana-geldi-1093408240.html
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde süren depremler durmak bilmiyor. AFAD günün aydınlanmasına yakın saatlerde Ege Denizi'nde meydana gelen 2 yeni deprem bildirdi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T05:21+0300
2025-02-06T05:21+0300
2025-02-06T05:22+0300
son depremler
ege denizi
afad
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077774_0:4:864:490_1920x0_80_0_0_6c3f25629e205e6192dd981c1e48e074.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika depremi duyurdu. Ege Denizi'nde saat 04.41 ve 05.02'de 4.1 büyüklüğünde iki deprem medyana geldi. AFAD, meydana gelen depremlerin ikisininde 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yunanistan-sivil-savunma-bakanindan-deprem-uyarisi-iyi-ve-kotu-senaryolar-hazirlamak-zorundayiz-1093402478.html
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077774_103:0:762:494_1920x0_80_0_0_2630786144cf7e821170481dde3f0a7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afad deprem, afad deprem son dakika, afad deprem ege denizi, afad ege denizi, ege denizi deprem, deprem son dakika
afad deprem, afad deprem son dakika, afad deprem ege denizi, afad ege denizi, ege denizi deprem, deprem son dakika
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
05:21 06.02.2025 (güncellendi: 05:22 06.02.2025)
Ege Denizi'nde süren depremler durmak bilmiyor. AFAD günün aydınlanmasına yakın saatlerde Ege Denizi'nde meydana gelen 2 yeni deprem bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika depremi duyurdu.
Ege Denizi'nde saat 04.41 ve 05.02'de 4.1 büyüklüğünde iki deprem medyana geldi. AFAD, meydana gelen depremlerin ikisininde 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini kaydetti.