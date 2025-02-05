https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yunanistan-sivil-savunma-bakanindan-deprem-uyarisi-iyi-ve-kotu-senaryolar-hazirlamak-zorundayiz-1093402478.html
Yunanistan Sivil Savunma Bakanı'ndan deprem açıklaması: 'İyi ve kötü senaryolar hazırlamak zorundayız'
Yunanistan Sivil Savunma Bakanı'ndan deprem açıklaması: 'İyi ve kötü senaryolar hazırlamak zorundayız'
Sputnik Türkiye
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Kikilias düzenlenen acil durum toplantısında Santorini Adası'na sahil güvenlik gemisi ve askeri çıkarma gemisi... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T23:14+0300
2025-02-05T23:14+0300
2025-02-05T23:28+0300
dünya
santorini adası
sivil
feribot
yunanistan
ege denizi
deprem
sahil güvenlik
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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias Atina'da güvenlik yetkilileri, bilim adamları ve Başbakan Miçotakis ile yaptığı acil durum toplantısında, bir sahil güvenlik gemisi ve bir askeri çıkarma gemisinin tahliye gerekmesi halinde acil durum olarak daha geniş bir alanda bulunduğunu söyledi.Televizyondan canlı yayımlanan toplantıda Kikilias, “Uzun süreli sismik faaliyetlerle alakalı olarak iyi ve kötü senaryolar hazırlamak zorundayız” cümlesini kaydetti.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise yaptığı açıklamada, bölge sakinlerini sakin olmaya ve yetkililerin talimatlarına uymaya çağırarak, “Şu anda sürekli hareket halinde olan bir Santorini'de olmanın ne anlama geldiğine dair korkuyu anlıyorum” dedi.Bakan Kikilias, “Yunan Devletinin orada olduğunu, halkı desteklediğini, bu krizi anladığını ve vatandaşların ve özellikle de adalıların yanında olmaya çalıştığını göstermek için operasyonel olarak çaba sarf ediliyor” dedi.Kikilias 'tüm bu süre boyunca ve depremlerin vuku bulmaya başlaması sonrası' yapılan faaliyetlere de atıfta bulunarak, muhtelif kurtarma ekiplerinin bölgede olduğunu, Doğal Afet Rehabilitasyon Müdürlüğü'nün Santorini ve çevresindeki adalardaki binaları kontrol ettiğini, , ambulans ve sağlık merkezleri güçlendirildiğini, toplanma noktalarının belirlendiğini ve ek olarak telefon operatörleri şirketlerinin sahadaki iletişim kabiliyetlerini güçlendirdiğini dile getirdi.Pazar gününden bu yana önlem olarak Santorini'de insansız hava araçlarıyla kurtarma ekipleri konuşlandırılmış, yetkililer muhtelif sahil bölgelerine erişimi yasaklamış ve birkaç adadaki okulların hafta boyunca kapatılmasını emredilmişti. Tüm bu yasaklara ek olarak Santorini'de halka açık etkinlikler de yasaklanmış ve yerel yetkililer adanın en çok turist çeken yerlerinden biri olan uçurum erişimi kısıtlamıştı.Depremlerin sayısının artmasına bağlı olarak yerel halk ve ziyaretçiler, hafta sonundan bu yana bölgeyi terk etmişti. Feribot hatları ve havayolları şirketleri artan talebi karşılamak üzere programlarına ek uçuşlar eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yunanistan-basbakani-micotakisden-yeni-aciklama-daha-iyimseriz-1093401757.html
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santorini adası, sivil, feribot, yunanistan, ege denizi, deprem, sahil güvenlik
santorini adası, sivil, feribot, yunanistan, ege denizi, deprem, sahil güvenlik
Yunanistan Sivil Savunma Bakanı'ndan deprem açıklaması: 'İyi ve kötü senaryolar hazırlamak zorundayız'
23:14 05.02.2025 (güncellendi: 23:28 05.02.2025)
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Kikilias düzenlenen acil durum toplantısında Santorini Adası'na sahil güvenlik gemisi ve askeri çıkarma gemisi gönderildiğini belirterek sismik faaliyetlerle alakalı olarak iyi ve kötü tüm senaryoları hazırlamak zorunda olduklarını vurguladı.
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias Atina'da güvenlik yetkilileri, bilim adamları ve Başbakan Miçotakis ile yaptığı acil durum toplantısında, bir sahil güvenlik gemisi ve bir askeri çıkarma gemisinin tahliye gerekmesi halinde acil durum olarak daha geniş bir alanda bulunduğunu söyledi.
Televizyondan canlı yayımlanan toplantıda Kikilias, “Uzun süreli sismik faaliyetlerle alakalı olarak iyi ve kötü senaryolar hazırlamak zorundayız” cümlesini kaydetti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise yaptığı açıklamada, bölge sakinlerini sakin olmaya ve yetkililerin talimatlarına uymaya çağırarak, “Şu anda sürekli hareket halinde olan bir Santorini'de olmanın ne anlama geldiğine dair korkuyu anlıyorum” dedi.
Bakan Kikilias, “Yunan Devletinin orada olduğunu, halkı desteklediğini, bu krizi anladığını ve vatandaşların ve özellikle de adalıların yanında olmaya çalıştığını göstermek için operasyonel olarak çaba sarf ediliyor” dedi.
Kikilias 'tüm bu süre boyunca ve depremlerin vuku bulmaya başlaması sonrası' yapılan faaliyetlere de atıfta bulunarak, muhtelif kurtarma ekiplerinin bölgede olduğunu, Doğal Afet Rehabilitasyon Müdürlüğü'nün Santorini ve çevresindeki adalardaki binaları kontrol ettiğini, , ambulans ve sağlık merkezleri güçlendirildiğini, toplanma noktalarının belirlendiğini ve ek olarak telefon operatörleri şirketlerinin sahadaki iletişim kabiliyetlerini güçlendirdiğini dile getirdi.
Pazar gününden bu yana önlem olarak Santorini'de insansız hava araçlarıyla kurtarma ekipleri konuşlandırılmış, yetkililer muhtelif sahil bölgelerine erişimi yasaklamış ve birkaç adadaki okulların hafta boyunca kapatılmasını emredilmişti. Tüm bu yasaklara ek olarak Santorini'de halka açık etkinlikler de yasaklanmış ve yerel yetkililer adanın en çok turist çeken yerlerinden biri olan uçurum erişimi kısıtlamıştı.
Depremlerin sayısının artmasına bağlı olarak yerel halk ve ziyaretçiler, hafta sonundan bu yana bölgeyi terk etmişti. Feribot hatları ve havayolları şirketleri artan talebi karşılamak üzere programlarına ek uçuşlar eklemişti.