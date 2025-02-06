https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/depremde-yikilan-tarihi-kultur-varliklari-yenileniyor-1093422996.html
Depremde yıkılan tarihi kültür varlıkları yenileniyor
Depremde yıkılan tarihi kültür varlıkları yenileniyor
Sputnik Türkiye
Hatay Habibi Neccar Camii, Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi gibi yapılar da depremde ağır hasarlar aldı. Konut yapım çalışmalarının yanı sıra bu... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T14:05+0300
2025-02-06T14:05+0300
2025-02-06T14:05+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
hatay
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kültür
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Depremde çok sayıda kültür varlığı da yerle bir oldu. Yüzyıllar öncesine tanıklık eden yapıların gelecek nesillere bırakılması için de çalışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tescilli eserlerinden birisi olan Adıyaman Ulu Cami 6 Şubat depreminde yıkıldı. 1506- 1515 yılları arasında yapılan Ulu Cami'nin taşları uzmanlar tarafından teker teker ayrıştırılarak oluşturulan özel alanda muhafaza altına alındı. Ulu Cami'nin bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor.Mor Petrus-Mor Paulus Süryani Ortodoks Kilisesi’nin restorasyon süreciyle ilgili bilgi veren Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Ğriğoriyos Melki Ürek, kilisenin tamamen söküldüğünü ve aslına uygun şekilde yeniden inşa edileceğini açıkladı. Ürek, “Kilisenin taşlarının bir kısmı kullanılacak, ancak deforme olmuş taşlar değerlendirilmeyecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmaları titizlikle yürütüyor, ayrıca restorasyonu prestijli bir firma olan Kale Grubu üstlenmiş durumda. Çalışmaların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.Hatay’da ise Anadolu'nun ilk camisi ve kentin en eski tarihi yapılarından olan Habibi Neccar Camii restorasyonu hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, Habibi Neccar Camii'nin temmuz ayında Hatay'ın düşman işgalinden kurtuluşu gününde açılması planladıklarını söyledi. Hatay’ın Türkiye’ye katılma kararının alındığı tarihi meclis binası da depremde yıkılan binalar arasında yer almıştı. Tarihi bir simge olan binanın yeniden inşası da tamamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/sputnik-muhabiri-depremden-sonra-2-yilda-degisen-ve-degismeyenleri-anlatti-adiyaman-ilerledi-ama-1093417906.html
türkiye
kahramanmaraş
hatay
adıyaman
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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deprem, kahramanmaraş, hatay, adıyaman, kültür
deprem, kahramanmaraş, hatay, adıyaman, kültür
Depremde yıkılan tarihi kültür varlıkları yenileniyor
Özel
Hatay Habibi Neccar Camii, Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi gibi yapılar da depremde ağır hasarlar aldı. Konut yapım çalışmalarının yanı sıra bu yapılarda yeniden eski günlerine dönmeyi bekliyor. Kültür varlıkları için yoğun bir çalışma devam ediyor.
Depremde çok sayıda kültür varlığı da yerle bir oldu. Yüzyıllar öncesine tanıklık eden yapıların gelecek nesillere bırakılması için de çalışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tescilli eserlerinden birisi olan Adıyaman Ulu Cami 6 Şubat depreminde yıkıldı. 1506- 1515 yılları arasında yapılan Ulu Cami'nin taşları uzmanlar tarafından teker teker ayrıştırılarak oluşturulan özel alanda muhafaza altına alındı. Ulu Cami'nin bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor.
Mor Petrus-Mor Paulus Süryani Ortodoks Kilisesi’nin restorasyon süreciyle ilgili bilgi veren Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Ğriğoriyos Melki Ürek, kilisenin tamamen söküldüğünü ve aslına uygun şekilde yeniden inşa edileceğini açıkladı. Ürek, “Kilisenin taşlarının bir kısmı kullanılacak, ancak deforme olmuş taşlar değerlendirilmeyecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmaları titizlikle yürütüyor, ayrıca restorasyonu prestijli bir firma olan Kale Grubu üstlenmiş durumda. Çalışmaların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.
Hatay’da ise Anadolu'nun ilk camisi ve kentin en eski tarihi yapılarından olan Habibi Neccar Camii restorasyonu hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, Habibi Neccar Camii'nin temmuz ayında Hatay'ın düşman işgalinden kurtuluşu gününde açılması planladıklarını söyledi. Hatay’ın Türkiye’ye katılma kararının alındığı tarihi meclis binası da depremde yıkılan binalar arasında yer almıştı. Tarihi bir simge olan binanın yeniden inşası da tamamlandı.