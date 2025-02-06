Depremde yıkılan tarihi kültür varlıkları yenileniyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da son durum ne?
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişi hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Deprem özel yayını
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:09
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/depremde-yikilan-tarihi-kultur-varliklari-yenileniyor-1093422996.html
Depremde yıkılan tarihi kültür varlıkları yenileniyor
Depremde yıkılan tarihi kültür varlıkları yenileniyor
Sputnik Türkiye
Hatay Habibi Neccar Camii, Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi gibi yapılar da depremde ağır hasarlar aldı. Konut yapım çalışmalarının yanı sıra bu... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T14:05+0300
2025-02-06T14:05+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
hatay
adıyaman
kültür
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093422416_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_50a1cd27c9d76d134d453c160fa41e78.jpg
Depremde çok sayıda kültür varlığı da yerle bir oldu. Yüzyıllar öncesine tanıklık eden yapıların gelecek nesillere bırakılması için de çalışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tescilli eserlerinden birisi olan Adıyaman Ulu Cami 6 Şubat depreminde yıkıldı. 1506- 1515 yılları arasında yapılan Ulu Cami'nin taşları uzmanlar tarafından teker teker ayrıştırılarak oluşturulan özel alanda muhafaza altına alındı. Ulu Cami'nin bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor.Mor Petrus-Mor Paulus Süryani Ortodoks Kilisesi’nin restorasyon süreciyle ilgili bilgi veren Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Ğriğoriyos Melki Ürek, kilisenin tamamen söküldüğünü ve aslına uygun şekilde yeniden inşa edileceğini açıkladı. Ürek, “Kilisenin taşlarının bir kısmı kullanılacak, ancak deforme olmuş taşlar değerlendirilmeyecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmaları titizlikle yürütüyor, ayrıca restorasyonu prestijli bir firma olan Kale Grubu üstlenmiş durumda. Çalışmaların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.Hatay’da ise Anadolu'nun ilk camisi ve kentin en eski tarihi yapılarından olan Habibi Neccar Camii restorasyonu hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, Habibi Neccar Camii'nin temmuz ayında Hatay'ın düşman işgalinden kurtuluşu gününde açılması planladıklarını söyledi. Hatay’ın Türkiye’ye katılma kararının alındığı tarihi meclis binası da depremde yıkılan binalar arasında yer almıştı. Tarihi bir simge olan binanın yeniden inşası da tamamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/sputnik-muhabiri-depremden-sonra-2-yilda-degisen-ve-degismeyenleri-anlatti-adiyaman-ilerledi-ama-1093417906.html
türkiye
kahramanmaraş
hatay
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093422416_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3901126121c40e0cab722c52484aad57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, kahramanmaraş, hatay, adıyaman, kültür
deprem, kahramanmaraş, hatay, adıyaman, kültür

Depremde yıkılan tarihi kültür varlıkları yenileniyor

14:05 06.02.2025
© Sputnik / Osman Nuri CeritHabibi Neccar Camii
Habibi Neccar Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Hatay Habibi Neccar Camii, Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi gibi yapılar da depremde ağır hasarlar aldı. Konut yapım çalışmalarının yanı sıra bu yapılarda yeniden eski günlerine dönmeyi bekliyor. Kültür varlıkları için yoğun bir çalışma devam ediyor.
Depremde çok sayıda kültür varlığı da yerle bir oldu. Yüzyıllar öncesine tanıklık eden yapıların gelecek nesillere bırakılması için de çalışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tescilli eserlerinden birisi olan Adıyaman Ulu Cami 6 Şubat depreminde yıkıldı. 1506- 1515 yılları arasında yapılan Ulu Cami'nin taşları uzmanlar tarafından teker teker ayrıştırılarak oluşturulan özel alanda muhafaza altına alındı. Ulu Cami'nin bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor.
Mor Petrus-Mor Paulus Süryani Ortodoks Kilisesi’nin restorasyon süreciyle ilgili bilgi veren Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Ğriğoriyos Melki Ürek, kilisenin tamamen söküldüğünü ve aslına uygun şekilde yeniden inşa edileceğini açıkladı. Ürek, “Kilisenin taşlarının bir kısmı kullanılacak, ancak deforme olmuş taşlar değerlendirilmeyecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmaları titizlikle yürütüyor, ayrıca restorasyonu prestijli bir firma olan Kale Grubu üstlenmiş durumda. Çalışmaların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.
Hatay’da ise Anadolu'nun ilk camisi ve kentin en eski tarihi yapılarından olan Habibi Neccar Camii restorasyonu hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, Habibi Neccar Camii'nin temmuz ayında Hatay'ın düşman işgalinden kurtuluşu gününde açılması planladıklarını söyledi. Hatay’ın Türkiye’ye katılma kararının alındığı tarihi meclis binası da depremde yıkılan binalar arasında yer almıştı. Tarihi bir simge olan binanın yeniden inşası da tamamlandı.
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
SON DEPREMLER
Sputnik muhabiri depremden sonra 2 yılda değişen ve değişmeyenleri anlattı: Adıyaman ilerledi ama Hatay hala vinç şehri
12:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала