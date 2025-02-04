https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/santorini-adasindan-kacis-suruyor-9-bin-kisi-ayrildi-1093356251.html

Santorini Adası'ndan kaçış sürüyor: 9 bin kişi ayrıldı

Santorini Adası'ndan kaçış sürüyor: 9 bin kişi ayrıldı

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde devam eden depremler nedeniyle Santorini Adası'nda ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu 9 bin kişi adadan ayrıldı. 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T18:52+0300

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ege denizi

santorini

deprem

deprem fırtınası

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Ege Denizi'nde sürekli olarak devam eden depremler büyük korku yaratırken, Santorini Adası'nda yaşayan binlerce kişi de bölgeden ayrılmaya çalışıyor. Şu ana kadar adadan 9 bin kişi ayrıldı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği bölgede ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği endişesiyle Ada'yı terk etti.Ek seferler konulduHava yolu şirketleri, okulların da cumaya kadar tatil edildiği Ada'dan ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu. Uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun da bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.Tedbiren arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği Santorini Adası'na, herhangi bir deprem anında elektrik kesintisi olmasına karşı Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketinin jeneratörleri ve ekipmanları da götürüldü.

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