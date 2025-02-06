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Bursa Deniz Otobüsleri'nde 4 sefer daha iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nde 4 sefer daha iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha iptal edildi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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Bursa Büyükşehir Belediyesin'ce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi?Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.8 sefer iptal edilmiştiAynı gerekçeyle BUDO'nun bugünkü 8 seferi daha iptal edilmişti.
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bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul
bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul

Bursa Deniz Otobüsleri'nde 4 sefer daha iptal edildi

14:45 06.02.2025
© AABUDO
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
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İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesin'ce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi?

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

8 sefer iptal edilmişti

Aynı gerekçeyle BUDO'nun bugünkü 8 seferi daha iptal edilmişti.
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