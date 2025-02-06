https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/bursa-deniz-otobuslerinde-4-sefer-daha-iptal-edildi-1093427405.html

Bursa Deniz Otobüsleri'nde 4 sefer daha iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nde 4 sefer daha iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha iptal edildi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T14:45+0300

2025-02-06T14:45+0300

2025-02-06T14:45+0300

türkiye

bursa deniz otobüsleri (budo)

bursa

istanbul

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Bursa Büyükşehir Belediyesin'ce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi?Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.8 sefer iptal edilmiştiAynı gerekçeyle BUDO'nun bugünkü 8 seferi daha iptal edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kadlu-alarm-sicakliklar-10-derece-dustu-istanbul-dahil-pek-cok-ilde-1093409074.html

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bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul