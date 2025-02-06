https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/bursa-deniz-otobuslerinde-4-sefer-daha-iptal-edildi-1093427405.html
Bursa Deniz Otobüsleri'nde 4 sefer daha iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nde 4 sefer daha iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha iptal edildi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T14:45+0300
2025-02-06T14:45+0300
2025-02-06T14:45+0300
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Bursa Büyükşehir Belediyesin'ce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi?Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.8 sefer iptal edilmiştiAynı gerekçeyle BUDO'nun bugünkü 8 seferi daha iptal edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kadlu-alarm-sicakliklar-10-derece-dustu-istanbul-dahil-pek-cok-ilde-1093409074.html
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bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul
bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul
Bursa Deniz Otobüsleri'nde 4 sefer daha iptal edildi
İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesin'ce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi?
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun bugünkü 8 seferi daha iptal edilmişti.