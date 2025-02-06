https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/bu-unvana-ulasan-ilk-turk-oldu-kenan-yildizin-golu-italyanin-en-iyisi-secildi-1093417157.html

Bu unvana ulaşan ilk Türk oldu: Kenan Yıldız'ın golü İtalya'nın en iyisi seçildi

Bu unvana ulaşan ilk Türk oldu: Kenan Yıldız'ın golü İtalya'nın en iyisi seçildi

Sputnik Türkiye

Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol ocak ayının en iyisi seçildi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T11:21+0300

2025-02-06T11:21+0300

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spor

kenan yıldız

torino

juventus

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Milli futbolcu Kenan Yıldız İtalya'da bir ilki başardı. Juventus forması giyen futbolcunun Torino'ya attığı gol, ocak ayının en iyisi seçildi. Kenan Yıldız'ın 11 Ocak'taki Torino maçında ceza sahası dışından kaydettiği gol en çok oyu aldı. Milli futbolcu, Inter'de Lautaro Martinez'in Empoli'ye attığı golü geride bıraktı. Serie A'da 2021'den beri her ayın en iyi golü seçiyor. Yıldız bu unvana ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.19 yaşındaki oyuncu bu sezon 33 maçta, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/kenan-yildiz-golden-boy-web-odulunun-sahibi-oldu-1090898650.html

torino

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