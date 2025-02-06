https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/bu-unvana-ulasan-ilk-turk-oldu-kenan-yildizin-golu-italyanin-en-iyisi-secildi-1093417157.html
Bu unvana ulaşan ilk Türk oldu: Kenan Yıldız'ın golü İtalya'nın en iyisi seçildi
Bu unvana ulaşan ilk Türk oldu: Kenan Yıldız'ın golü İtalya'nın en iyisi seçildi
Sputnik Türkiye
Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol ocak ayının en iyisi seçildi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T11:21+0300
2025-02-06T11:21+0300
2025-02-06T11:21+0300
spor
kenan yıldız
torino
juventus
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Milli futbolcu Kenan Yıldız İtalya'da bir ilki başardı. Juventus forması giyen futbolcunun Torino'ya attığı gol, ocak ayının en iyisi seçildi. Kenan Yıldız'ın 11 Ocak'taki Torino maçında ceza sahası dışından kaydettiği gol en çok oyu aldı. Milli futbolcu, Inter'de Lautaro Martinez'in Empoli'ye attığı golü geride bıraktı. Serie A'da 2021'den beri her ayın en iyi golü seçiyor. Yıldız bu unvana ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.19 yaşındaki oyuncu bu sezon 33 maçta, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/kenan-yildiz-golden-boy-web-odulunun-sahibi-oldu-1090898650.html
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kenan yıldız. kenan yıldız juventus, kenan yıldız mili takım
kenan yıldız. kenan yıldız juventus, kenan yıldız mili takım
Bu unvana ulaşan ilk Türk oldu: Kenan Yıldız'ın golü İtalya'nın en iyisi seçildi
Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol ocak ayının en iyisi seçildi.
Milli futbolcu Kenan Yıldız İtalya'da bir ilki başardı. Juventus forması giyen futbolcunun Torino'ya attığı gol, ocak ayının en iyisi seçildi.
Kenan Yıldız'ın 11 Ocak'taki Torino maçında ceza sahası dışından kaydettiği gol en çok oyu aldı. Milli futbolcu, Inter'de Lautaro Martinez'in Empoli'ye attığı golü geride bıraktı. Serie A'da 2021'den beri her ayın en iyi golü seçiyor. Yıldız bu unvana ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.
19 yaşındaki oyuncu bu sezon 33 maçta, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.