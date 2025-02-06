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Bu unvana ulaşan ilk Türk oldu: Kenan Yıldız'ın golü İtalya'nın en iyisi seçildi
Bu unvana ulaşan ilk Türk oldu: Kenan Yıldız'ın golü İtalya'nın en iyisi seçildi
Sputnik Türkiye
Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol ocak ayının en iyisi seçildi. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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Milli futbolcu Kenan Yıldız İtalya'da bir ilki başardı. Juventus forması giyen futbolcunun Torino'ya attığı gol, ocak ayının en iyisi seçildi. Kenan Yıldız'ın 11 Ocak'taki Torino maçında ceza sahası dışından kaydettiği gol en çok oyu aldı. Milli futbolcu, Inter'de Lautaro Martinez'in Empoli'ye attığı golü geride bıraktı. Serie A'da 2021'den beri her ayın en iyi golü seçiyor. Yıldız bu unvana ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.19 yaşındaki oyuncu bu sezon 33 maçta, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/kenan-yildiz-golden-boy-web-odulunun-sahibi-oldu-1090898650.html
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kenan yıldız. kenan yıldız juventus, kenan yıldız mili takım

Bu unvana ulaşan ilk Türk oldu: Kenan Yıldız'ın golü İtalya'nın en iyisi seçildi

11:21 06.02.2025
© Georgi LicovskiKenan Yıldız
Kenan Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Georgi Licovski
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Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol ocak ayının en iyisi seçildi.
Milli futbolcu Kenan Yıldız İtalya'da bir ilki başardı. Juventus forması giyen futbolcunun Torino'ya attığı gol, ocak ayının en iyisi seçildi.
Kenan Yıldız'ın 11 Ocak'taki Torino maçında ceza sahası dışından kaydettiği gol en çok oyu aldı. Milli futbolcu, Inter'de Lautaro Martinez'in Empoli'ye attığı golü geride bıraktı. Serie A'da 2021'den beri her ayın en iyi golü seçiyor. Yıldız bu unvana ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

19 yaşındaki oyuncu bu sezon 33 maçta, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Kenan Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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