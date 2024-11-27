https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/kenan-yildiz-golden-boy-web-odulunun-sahibi-oldu-1090898650.html

Kenan Yıldız Golden Boy Web Ödülü'nün sahibi oldu

Kenan Yıldız Golden Boy Web Ödülü'nün sahibi oldu

Sputnik Türkiye

Juventus forması giyen Türk milli futbolcu Kenan Yıldız Golden Boy Web Ödülü'ne layık görüldü. Ödül için finale kalan 20 isimden biri Yıldız diğeri ise Arda... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T19:27+0300

2024-11-27T19:27+0300

2024-11-27T19:30+0300

spor

kenan yıldız

arda güler

juventus

golden boy

ödül

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İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından verilen Golden Boy Web Award'un kazananı Juventus kulübünde forma giyen Kenan Yıldız oldu.En iyi genç futbolcuya verilen ödülü almak için 20 isim finale kalmıştı. Finalistler arasında İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan milli futbolcu Arda Güler de bulunuyordu.Kenan Yıldız'ın ödülün kazananı olduğu Golden Boy'un sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda Kenan Yıldız'ın Juventus'un bu sezonun favori kanat oyuncusu olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/arda-guler-ve-kenan-yildiz-golden-boy-finalinde-1089363172.html

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