https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/kenan-yildiz-golden-boy-web-odulunun-sahibi-oldu-1090898650.html
Kenan Yıldız Golden Boy Web Ödülü'nün sahibi oldu
Kenan Yıldız Golden Boy Web Ödülü'nün sahibi oldu
Sputnik Türkiye
Juventus forması giyen Türk milli futbolcu Kenan Yıldız Golden Boy Web Ödülü'ne layık görüldü. Ödül için finale kalan 20 isimden biri Yıldız diğeri ise Arda... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T19:27+0300
2024-11-27T19:27+0300
2024-11-27T19:30+0300
spor
kenan yıldız
arda güler
juventus
golden boy
ödül
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İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından verilen Golden Boy Web Award'un kazananı Juventus kulübünde forma giyen Kenan Yıldız oldu.En iyi genç futbolcuya verilen ödülü almak için 20 isim finale kalmıştı. Finalistler arasında İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan milli futbolcu Arda Güler de bulunuyordu.Kenan Yıldız'ın ödülün kazananı olduğu Golden Boy'un sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda Kenan Yıldız'ın Juventus'un bu sezonun favori kanat oyuncusu olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/arda-guler-ve-kenan-yildiz-golden-boy-finalinde-1089363172.html
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kenan yıldız golden boy, kenan yıldız golden boy web, kenan yıldız juventus
Kenan Yıldız Golden Boy Web Ödülü'nün sahibi oldu
19:27 27.11.2024 (güncellendi: 19:30 27.11.2024)
Juventus forması giyen Türk milli futbolcu Kenan Yıldız Golden Boy Web Ödülü'ne layık görüldü. Ödül için finale kalan 20 isimden biri Yıldız diğeri ise Arda Güler'di.
İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından verilen Golden Boy Web Award'un kazananı Juventus kulübünde forma giyen Kenan Yıldız oldu.
En iyi genç futbolcuya verilen ödülü almak için 20 isim finale kalmıştı. Finalistler arasında İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan milli futbolcu Arda Güler de bulunuyordu.
Kenan Yıldız'ın ödülün kazananı olduğu Golden Boy'un sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda Kenan Yıldız'ın Juventus'un bu sezonun favori kanat oyuncusu olduğu belirtildi.