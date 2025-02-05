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İzmirli mobilya devi konkordato ilan etti
İzmirli mobilya devi konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
İzmir'de mobilya sektöründe faaliyet gösteren Vite Bianca konkordato ilan etti. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T17:45+0300
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ekonomi
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katar airways
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İzmir'de mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve Katar Airways için de üretim yapan Vita Bianca finansal zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Dubai'deki konukların dekorasyon işlerini yapmıştı2015 yılında kurulan Vita Bianca, kısa sürede önemli projelere imza atmıştı. Özellikle Katar Airways'in personeli için Dubai'de inşa ettiği konakların dekorasyon işi, şirketin prestijini artırmıştı. Bünyesindeki üç şirketin batmasıyla birlikte şirket de ciddi finansal sıkıntılar yaşamaya başladı.Üç ay süre verildiİzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu değerlendirerek, 29 Ocak 2025 tarihinden itibaren üç aylık bir süreyle geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, şirketin yeniden yapılandırılması için İbrahim Sadi Erk'i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/30-yil-herkesin-evine-girdi-unlu-kuruyemis-markasi-konkordato-ilan-etti-1093280294.html
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izmir, dubai, katar airways, vita bianca, konkordato
izmir, dubai, katar airways, vita bianca, konkordato

İzmirli mobilya devi konkordato ilan etti

17:45 05.02.2025
© AAMobilya
Mobilya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
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İzmir'de mobilya sektöründe faaliyet gösteren Vite Bianca konkordato ilan etti.
İzmir'de mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve Katar Airways için de üretim yapan Vita Bianca finansal zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti.

Dubai'deki konukların dekorasyon işlerini yapmıştı

2015 yılında kurulan Vita Bianca, kısa sürede önemli projelere imza atmıştı. Özellikle Katar Airways'in personeli için Dubai'de inşa ettiği konakların dekorasyon işi, şirketin prestijini artırmıştı. Bünyesindeki üç şirketin batmasıyla birlikte şirket de ciddi finansal sıkıntılar yaşamaya başladı.

Üç ay süre verildi

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu değerlendirerek, 29 Ocak 2025 tarihinden itibaren üç aylık bir süreyle geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, şirketin yeniden yapılandırılması için İbrahim Sadi Erk'i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.
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