https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/besim-tibuk-ve-serap-tibukun-36-yillik-evlilikleri-bitti-yargitay-50-milyon-tazminati-az-buldu-1093419807.html

Besim Tibuk ve Serap Tibuk'un 36 yıllık evlilikleri bitti: Yargıtay '50 milyon' tazminatı 'az' buldu

Besim Tibuk ve Serap Tibuk'un 36 yıllık evlilikleri bitti: Yargıtay '50 milyon' tazminatı 'az' buldu

Sputnik Türkiye

İş insanı Besim Tibuk ve Serap Tibuk 36 yıllık evliliklerini bitirdi. Tazminat ve nafaka anlaşmazlığı yaşayan çift, çözümü Yargıtay'a gitmekte buldu. Yargıtay... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T12:11+0300

2025-02-06T12:11+0300

2025-02-06T12:11+0300

yaşam

besim tibuk

yargıtay

aile mahkemesi

boşanma

boşanma davası

tazminat

tazminat davası

nafaka

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Ünlü iş insanı Besim Tibuk ile eşi Serap Tibuk geçtiğimiz yıl 36 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. Çiftin arasında nafaka ve tazminat konusunda anlaşmazlık çıkınca dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay ise, mahkemenin verdiği 50 milyon lira tazminatı 'az bularak' kararın bozulmasına karar verdi. Dosya baştan ele alınacak. Toplam 3 milyar 500 milyon tazminat istediSerap Tibuk, iş insanı eşi Besim Tibuk'un kendisine ekonomik şiddet uyguladığını öne sürerek boşanma davası açtı. 2 milyar 500 milyon lira maddi, 1 milyar lira manevi tazminatı talep etti.İstanbul 14'ncü Aile Mahkemesi, boşanmaya neden olan olaylarda Besim Tibuk'un kusurlu olduğuna karar verdi. Serap Tibuk'a 500 bin lira yoksulluk nafakası ile 750 milyon lira maddi, 100 milyon lira da manevi tazminat ödenmesine hükmetti.Besim Tibuk karara itiraz ettiBesim Tibuk olayı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yoksulluk nafakasını fazla bularak 350 bin liraya indirdi. 750 milyon lira tazminat ise 50 milyon liraya düşürüldü. Mahkeme, manevi tazminat talebine ret kararı verdi.Yargıtay ise 50 milyon 'az' dediDüşürülen maddi tazminat, nafaka miktarı, kaldırılan manevi tazminat kararı Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, istinafın 50 milyon lira tazminat miktarını az buldu, kararın bozulmasına hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/best-model-of-turkey-eski-birincisi-guzide-durana-esi-adnan-aksoy-bosanma-davasi-acti-2-lira-1091233348.html

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besim tibuk, yargıtay, aile mahkemesi, boşanma, boşanma davası, tazminat, tazminat davası, nafaka