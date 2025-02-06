https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/bankacilik-devinden-bitcoin-tahmini-tarih-verdi-1093420793.html

Bankacılık devinden Bitcoin tahmini: Tarih verdi

Bankacılık devinden Bitcoin tahmini: Tarih verdi

Sputnik Türkiye

İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin için 2028 yılına kadar 500 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Banka analistleri, kripto... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T12:30+0300

2025-02-06T12:30+0300

2025-02-06T12:30+0300

ekonomi

banka

bitcoin

bitcoin classic (btc)

standard chartered

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Standard Chartered Bank, Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıllarda büyük bir yükseliş yaşayacağını duyurdu. Bankanın analizine göre, Bitcoin için tahmini fiyatlar şu şekilde sıralandı:Analistlere göre, Bitcoin fiyatındaki bu artışın temel nedenleri arasında yatırımcı ilgisinin yükselmesi ve piyasa oynaklığının azalması yer alıyor.Standard Chartered analistleri, Donald Trump’ın ABD Başkanlığı döneminde kripto paraların daha fazla gelişeceğini belirtti. Trump yönetiminin, kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına girişini hızlandırabileceği ve bu durumun Bitcoin fiyatını olumlu etkileyebileceği öngörülüyor.Buna ek olarak, opsiyon piyasalarının büyümesiyle fiyat oynaklığının azalacağı ve bunun da Bitcoin’i daha güvenilir bir yatırım aracı haline getireceği ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/tuik-acikladi-turkiyenin-nufusu-ne-kadar-oldu-1093414375.html

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banka, bitcoin, bitcoin classic (btc), standard chartered