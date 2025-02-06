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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/bankacilik-devinden-bitcoin-tahmini-tarih-verdi-1093420793.html
Bankacılık devinden Bitcoin tahmini: Tarih verdi
Bankacılık devinden Bitcoin tahmini: Tarih verdi
Sputnik Türkiye
İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin için 2028 yılına kadar 500 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Banka analistleri, kripto... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T12:30+0300
2025-02-06T12:30+0300
ekonomi
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Standard Chartered Bank, Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıllarda büyük bir yükseliş yaşayacağını duyurdu. Bankanın analizine göre, Bitcoin için tahmini fiyatlar şu şekilde sıralandı:Analistlere göre, Bitcoin fiyatındaki bu artışın temel nedenleri arasında yatırımcı ilgisinin yükselmesi ve piyasa oynaklığının azalması yer alıyor.Standard Chartered analistleri, Donald Trump’ın ABD Başkanlığı döneminde kripto paraların daha fazla gelişeceğini belirtti. Trump yönetiminin, kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına girişini hızlandırabileceği ve bu durumun Bitcoin fiyatını olumlu etkileyebileceği öngörülüyor.Buna ek olarak, opsiyon piyasalarının büyümesiyle fiyat oynaklığının azalacağı ve bunun da Bitcoin’i daha güvenilir bir yatırım aracı haline getireceği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/tuik-acikladi-turkiyenin-nufusu-ne-kadar-oldu-1093414375.html
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banka, bitcoin, bitcoin classic (btc), standard chartered
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Bankacılık devinden Bitcoin tahmini: Tarih verdi

12:30 06.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin için 2028 yılına kadar 500 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Banka analistleri, kripto piyasasındaki kurumsal yatırımların artması ve fiyat oynaklığının azalmasıyla Bitcoin’in değer kazanacağını belirtti.
Standard Chartered Bank, Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıllarda büyük bir yükseliş yaşayacağını duyurdu. Bankanın analizine göre, Bitcoin için tahmini fiyatlar şu şekilde sıralandı:
2025 yılı: 200 bin dolar
2026 yılı: 300 bin dolar
2027 yılı: 400 bin dolar
2028 yılı: 500 bin dolar
Analistlere göre, Bitcoin fiyatındaki bu artışın temel nedenleri arasında yatırımcı ilgisinin yükselmesi ve piyasa oynaklığının azalması yer alıyor.
Standard Chartered analistleri, Donald Trump’ın ABD Başkanlığı döneminde kripto paraların daha fazla gelişeceğini belirtti. Trump yönetiminin, kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına girişini hızlandırabileceği ve bu durumun Bitcoin fiyatını olumlu etkileyebileceği öngörülüyor.
Buna ek olarak, opsiyon piyasalarının büyümesiyle fiyat oynaklığının azalacağı ve bunun da Bitcoin’i daha güvenilir bir yatırım aracı haline getireceği ifade ediliyor.
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