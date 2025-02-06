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Bakanlıktan '21 aylık bebek yurtta boğularak öldü' haberleriyle ilgili açıklama
Bakanlıktan '21 aylık bebek yurtta boğularak öldü' haberleriyle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
İzmit'teki bir yurtta hayatını kaybeden bebeğin ölümüyle ilgili '21 aylık bebek yurtta boğularak öldü' şeklindeki haberlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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izmit
bebek
yurt
haber
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Bazı basın yayın organlarında '21 aylık bebek yurtta boğularak öldü' haberleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaptı.Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşanan olayda bebeğin yatağında uyurken nefes almadığının personel tarafından fark edilerek, gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Haberlerdeki iddiaların araştırıldığı belirtilen bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/cocuklar-icin-buyuk-tehlike-yaratan-listeyi-bakanlik-guncelledi-bu-urunler-piyasadan-toplatiliyor--1093373385.html
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izmit
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izmit, bebek, yurt, haber, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
izmit, bebek, yurt, haber, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Bakanlıktan '21 aylık bebek yurtta boğularak öldü' haberleriyle ilgili açıklama

00:06 06.02.2025 (güncellendi: 00:18 06.02.2025)
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İzmit'teki bir yurtta hayatını kaybeden bebeğin ölümüyle ilgili '21 aylık bebek yurtta boğularak öldü' şeklindeki haberlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yanıt verdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ve müfettiş görevlendirildiği bildirildi.
Bazı basın yayın organlarında '21 aylık bebek yurtta boğularak öldü' haberleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaptı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşanan olayda bebeğin yatağında uyurken nefes almadığının personel tarafından fark edilerek, gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haberlerdeki iddiaların araştırıldığı belirtilen bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kocaeli İzmit’te Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli personelin, yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahale yapılmış ve çocuğumuz ambulansla hastaneye götürülmüştür. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, Bakanlığımızca detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiştir. Çocuğumuzun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır."

denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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