https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/bakanliktan-21-aylik-bebek-yurtta-bogularak-oldu-haberleriyle-ilgili-aciklama-1093402811.html

Bakanlıktan '21 aylık bebek yurtta boğularak öldü' haberleriyle ilgili açıklama

Bakanlıktan '21 aylık bebek yurtta boğularak öldü' haberleriyle ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

İzmit'teki bir yurtta hayatını kaybeden bebeğin ölümüyle ilgili '21 aylık bebek yurtta boğularak öldü' şeklindeki haberlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T00:06+0300

2025-02-06T00:06+0300

2025-02-06T00:18+0300

türkiye

izmit

bebek

yurt

haber

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Bazı basın yayın organlarında '21 aylık bebek yurtta boğularak öldü' haberleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaptı.Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşanan olayda bebeğin yatağında uyurken nefes almadığının personel tarafından fark edilerek, gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Haberlerdeki iddiaların araştırıldığı belirtilen bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/cocuklar-icin-buyuk-tehlike-yaratan-listeyi-bakanlik-guncelledi-bu-urunler-piyasadan-toplatiliyor--1093373385.html

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izmit, bebek, yurt, haber, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı