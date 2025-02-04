https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/chpli-kartal-belediye-baskani-gokhan-yuksel-hakkinda-sorusturma-hapis-cezasi-isteniyor-1093342540.html
CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında soruşturma: Hapis cezası isteniyor
CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında soruşturma: Hapis cezası isteniyor
Sputnik Türkiye
CHP'li belediye başkanı Gökhan Yüksel hakkında soruşturma açıldı. Yüksel ve 19 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T14:23+0300
2025-02-04T14:23+0300
2025-02-04T14:23+0300
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kartal, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gökhan yüksel, türkiye
kartal, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gökhan yüksel, türkiye
CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında soruşturma: Hapis cezası isteniyor
Ayrıntılar geliyor
CHP'li belediye başkanı Gökhan Yüksel hakkında soruşturma açıldı. Yüksel ve 19 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.